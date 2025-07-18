A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Suriye'de neler oluyor?

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 18 Temmuz 2025 19:41:34

Süveyda şehir merkezinde Dürziler, şehrin etrafındaki aşiretlerin Dürzi mahallelere girmeye çalıştığını ve gece boyunca ilerlediğini, şu an da merkeze yaklaşık 4 - 5 kilometre mesafede olduklarını söyledi. Suriye ordu birlikleri bölgeye ilerliyor. İsrail ve Şam yönetimi arasında Cuma akşam saatlerinde varılan anlaşmaya göre, Suriye ordu birlikleri önümüzdeki 48 için Dürzilerle Bedeviler arasındaki çatışmalara müdahale etmek üzere bölgeye girebilecek.



İsrailli yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Güneybatı Suriye'de devam eden istikrarsızlık sonrası, İsrail, Suriye güvenlik güçlerinin önümüzdeki 48 saat boyunca Süveyda'ya girmesine izin verdi" dedi. Reuters haber ajansına göre Süveyda'nın doğusundaki Dera'dan Şam'a bağlı güvenlik birimleri bölgeye doğru yola çıktı.

Sabah saatlerinde Suriye içişleri bakanlığından bir yetkili, uluslararası haber ajanslarına, Suriye güvenlik güçlerinin Dürzilerle Bedeviler arasındaki çatışmalara müdahale etmek için bölgeye gitmek için hazırlandığını söyledi.

Birkaç saat sonra hem içişleri hem de savunma bakanlığından yetkililer, yine uluslararası haber ajanslarına, güvenlik güçlerinin kesinlikle bölgeye sevk edilmeyeceğini, böyle bir planları olmadığını açıkladı.

İsrail, Şam yönetimine daha önce hiçbir Suriye askerinin güneye ilerlemesine izin vermeyeceğini, "sınırlarında İslamcı orduların konuşlanmasına müsaade etmeyeceğini" söylemişti. Yerel halkın verdiği bilgiye göre binlerce Bedevi savaşçı Süveyda'ya doğru ilerlemeye ve Dürzi mahallelerine yaklaşmaya devam ediyor. Suriye İnsan Hakları Ağı'na göre Pazar günü aralarında kadın ve çocukların da olduğu 321 kişi çatışmalarda hayatını kaybetti.

Suriye yönetimi ise 500'den fazla yaralının tedavi edildiğini ve yüzlerce ailenin şehrin dışına çıkarılarak tahliye edildiğini söyledi. Süveyda halkı, dört gündür bölgeye giriş çıkışların kapandığını, sınırlı gıda maddesi ve içme sularının kaldığını, benzin, elektrik ve suya erişimin de kısıtlandığını söylüyor.

Cuma günü İsrail de Süveyda'ya "insani yardım" göndereceğini açıkladı: "Süveyda'da Dürzi toplumuna yönelik son saldırılar sonrası Dışişleri Bakanı Gideon Saar, bölgedeki Dürzilere acil insani yardım gönderilmesi emrini verdi."

Suriye geçiş hükümeti ise, Süveyda'daki Dürzi savaşçıları ateşkesi ihlal etmekle suçluyor. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "kanun dışı güçlerin" sivillere karşı "korkunç şiddet" uyguladığı kaydedildi. Kanun dışı güçler ifadesiyle silahlı Dürzi gruplar kastediliyor. Cumhurbaşkanlığı ayrıca, "İsrail'in Suriye'nin içişlerine sürekli ve açık müdahalesinin, daha fazla kaosa ve yıkıma yol açarak bölgesel durumu daha da karmaşık hale getirdiği" uyarısını yaptı.

Suriye devlet medyası, İsrail'in Süveyda'daki saldırılarına devam ettiğini bildiriyor. İsrail'in Dürzilerin çoğunlukta olduğu Burnad şehrine bir saldırı yaptığı da kaydediliyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendi ifadesiyle Dürzi azınlığı korumak için güç kullanmaya devam edeceğini söyledi.



Donald Trump'ın İsrail'in Suriye'ye düzenlediği son saldırıları desteklemediği ve saldırıları tepkiyle karşıladığı da bildiriliyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, "Memnuniyetsizliğimizi açıkça belirttik, özellikle de Başkan'ın memnuniyetsizliğini... Bunun durdurulması için çok hızlı şekilde çalıştık" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine toplantısı sonrası, Suriye'deki gelişmeler nedeniyle İsrail'i suçladı ve "Gelinen aşamada bölgemizin en büyük sorunu, İsrail'in saldırganlığıdır" dedi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Pazar günü başlayan çatışmalarda yaklaşık altı yüz kişinin öldürüldüğünü bildiriyor. İngiltere merkezli SOHR, Perşembe akşamı yaptığı açıklamada, Dürzi azınlığına mensup 300 kişinin öldürüldüğünü, bunların 146'sının savaşçı, 154'ünün sivil olduğunu duyurdu. En az 257 hükümet personelinin ve 18 Bedevi savaşçının da öldürüldüğü kaydedildi.

Bilgilerini sahadaki yerel kaynaklarına dayandıran SOHR, hükümet güçleri çoğunluk olmak üzere ve bazı Dürzi savaşçıların da yargısız infaz yaptığını iddia ediyor. Suriye'nin geçici cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkenin Dürzi vatandaşlarını korumanın "önceliği" olduğunu söylemişti. Süveyda'ya müdahale sırasında kanun dışı hareket eden hükümete bağlı güçlerin de soruşturulacağı sözünü vermişti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden yapılan açıklamada da, Süveyda'daki durumun çok kritik ve endişe verici olduğu belirtildi. Çatışmalardan dolayı "şu an insani yardım ulaştırma kapasitemiz son derece kısıtlı. Tüm taraflar insani yardım geçişlerine izin vermeli" dedi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de, "Bu kan gölü ve insan hakları ihlalleri durmalı, tüm halkların uluslararası hukuka uygun şekilde korunması en önemli öncelik olmalıdır." açıklaması yaptı.

Bu noktaya nasıl gelindi?
  • Dürzi gruplar ve bölgedeki Bedevi aşiretler arasındaki çatışmalar 13 Temmuz Pazar günü başladı.
  • Daha sonra Bedevilerin vilayetin batı ve kuzeyindeki Dürzi yerleşimlerini hedef almasıyla çatışmalar Süveyda'nın diğer kısımlarına sıçradı.
  • Çatışmaların büyümesi ile Şam hükümeti bölgeye 14 Temmuz'dan itibaren zırhlı güçlerini gönderdi.
  • 15 Temmuz'da Şam yönetimi güçlerinin kente girmesiyle İsrail zırhlı araçlara hava saldırıları yaptı.
  • 16 Temmuz'da İsrail, Şam'daki Savunma Bakanlığı'nı ve cumhurbaşkanlığına yakın bir askeri noktayı hedef aldı. Aynı gün ABD, tüm taraflar arasında bir anlaşma sağlandığını kaydetti. Bu açıklamalar sonrası Şam yönetimine bağlı güçler Süveyda'dan çekildi.
  • 17 Temmuz'da ise bölgeden yeniden silahlı çatışma haberleri geldi.
Suriye devlet medyası da, İsrail'in Süveyda'da Dürzilerin çoğunlukta olduğu ve çatışmaların yaşandığı bölgelerde yeni saldırı düzenledi.



Faklı Dürzi gruplar var

Dürziler, Şam yönetiminin Mayıs ayındaki çatışmalar sonrası varılan anlaşmayı ihlal ettiğini savunuyordu. Dürzi liderler, Şam yönetimine karşı olmadıklarını ve Dürzi grupların da yer alacağı bir üniformalı güvenlik biriminin kurulması konusunda "aylar önce" devletle anlaşıldığını savunuyor. Dürzi çoğunluğun yaşadığı bölgelerde topluluklar farklı şeyhlerin nüfuzunu kabul ediyor.

Bazı gruplar iç savaş boyunca silahlanarak kendilerini korumayı öğrendiklerini; yeni İslamcı yönetime güvenemeyeceklerini söylüyor ve kendi özerk yönetimlerini oluşturmak istiyor. Bazı gruplar Suriye'deki merkezi yapıyla anlaşmak ve eski düzeni korumaktan yana; bu konuda Şam'daki yeni yönetime de güveniyor.

2011'de patlak veren iç savaş öncesinde Suriye'de 700 bin Dürzi yaşıyordu. Azınlığın büyük kısmı hâlâ Süveyda vilayetinde yaşıyor.

Kaynak : BBC


Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Erdoğan'ın tek hedefi iktidarını korumak…
İşçiyi Bırak Kutlasın
Erişim engeli sonrası X'te Ekrem İmamoğlu akımı
Papa Françesko yaşamını yitirdi.
Yunanistan Türk yatırımcıların adalara ilgisinden endişeli
11 milyon mülteci insani yardıma erişemeyecek.
Suriye'de neler oluyor?
Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti…
Güney Çin Denizi: Süregelen Rekabetin Arenası
Trump’ın yardım kesintileri 14 milyon kişiyi öldürecek.

Çin yapay zekayla “yumuşak gücünü” artırıyor.
Avrupa nasıl Çin'le ABD'nin arasında kaldı?
Elon Musk yeni parti kurduğunu duyurdu…
Trump: Çin'den ithal edilen mallara uygulanan gümrük vergisi oranı % 125'e çıkarılacak
Trump yeni gümrük vergisi tarifelerini açıkladı.
Dünyanın en eğlenceli 40 ülkesi seçildi.
Dedikodu neden toplumda 'olumlu' bir rol oynar?
Avrupa gözünü ABD'li akademisyenlere dikti.
Türkiye'de Covid-19 salgını yaşam süresini azalttı.
Uzmanlar uyardı: "Uzun yaşayanlardan tavsiye almayın"

Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
JAK İHMALYAN'DAN: “RESİM ANLAYIŞIM”
Jak İhmalyan sergisi İstanbul'da
MADELEİNE RİFFAUD, 1924-2024
KOLLEKTİF OYNAMALI KAZANMAK İÇİN
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?
Tokyo’dan Hasanlar’a, Kudüs’te bir mahkemeden bizim buralara…
“KADERİMİZ DIŞARDAN YAZILAMAZ - DIŞARI KADERİ BELİRLEYEMEZ…”
Niyetime İlham

Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
500 yıllık Da Vinci çizimi sessiz drone teknolojisine ilham verdi.
Çin, HDMI ve DisplayPort alternatifini piyasaya sürdü.
Telefonlar depremi 30 saniye önce bildirdi…
Çin'den gövde gösterisi: Yarı maratonda robotlar insanlarla yarıştı…
Çin'in 10 yıllık yüksek teknoloji planı nasıl işledi?

NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Karıncaların 66 milyon yıldır tarım yaptığı ortaya çıktı.
Antik Mısır'daki popüler masa oyununun şaşırtıcı kökenleri ortaya çıktı.
At binmenin kökenine dair ezber bozuldu.
UNICEF raporunda Türkiye'deki çocuklar son sıralarda
AP'den Türkiye'ye sert mesaj: Kriterler müzakere edilemez
Af Örgütü: Türkiye'de yargıya müdahale derinleşti
"Türkiye'de gazeteciler baskı ve yıldırma ile karşı karşıya"
Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından 2024 yılı yolsuzluk algı endeksi açıklandı!

BABAM
YAZ-IN SÖZLÜ TARİHLE YAZ-IN SÖZLÜ TARİHLE YÜRÜMEK
İKİ DİRENİŞ
Bu sistemdeki bir kusur değil, sistemin kendisi
Post-truth dünyada adalet nedir?
LOZAN (Lousanne)
KORE...
DOĞUM ORANI
İKNA YETENEĞİ
ATMA RECEP

Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..
Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 