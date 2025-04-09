Kategori: Dünya | 0 Yorum | 09 Nisan 2025 21:40:17

Sosyal medya platformu Truth Social'da paylaştığı bir mesajda Trump, daha yüksek yeni gümrük vergisi oranının "derhal yürürlüğe gireceğini" ve bu oranların "Çin'in dünya piyasalarına gösterdiği saygısızlık" nedeniyle uygulandığını söyledi.









Başkan Trump'ın Çin hariç gümrük vergilerine 90 gün ara verdiğini açıklamasının ardından hisse senetleri yükselişe geçerek Dow Jones Borsası Endüstri Endeksi'ni 1.800 puan yukarı taşıdı.









Donald Trump Çarşamba günü 90 gün süreyle Çin hariç çoğu ülkeye uyguladığı gümrük vergilerini aniden geri çektiğini açıklarken Çin, ABD'ye yönelik misilleme tarifesini Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 84'e yükselttiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ithal edilen Çin mallarına uygulanan gümrük vergisi oranını yüzde 125'e çıkaracağını söyledi.Çarşamba günü erken saatlerde Çin, ABD'ye yönelik misilleme tarifesini Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 84'e yükselttiğini açıklamıştı.Pekin'in Trump'ın gümrük vergilerine karşı "sonuna kadar mücadele" sözü vermesi ve ülkenin ABD'ye ihracatına uygulanan yüzde 104'lük verginin yürürlüğe girmesiyle iki ülke arasındaki ticaretin dengede olduğunu savunmasının ardından geldi.Başkan Donald Trump, Çarşamba günü Çin hariç çoğu ülkeye uyguladığı gümrük vergilerinin 90 gün süreyle askıya alındığını açıkladı. Ancak Trump'ın Çin dışındaki ticaret ortaklarına yönelik gümrük vergilerini hafifletme planlarının kesin ayrıntıları hemen netleşmedi.