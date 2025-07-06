Kategori: Dünya | 0 Yorum | 06 Temmuz 2025 11:54:40

Musk kendisine ait sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada "Bugün, size özgürlüğünüzü geri vermek için Amerika Partisi kuruldu" dedi.









Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk, ABD'de yeni bir siyasi parti kurduğunu açıkladı. ABD Başkanı Trump'la ters düşen Musk, ülkedeki iki partili düzene son vermek istiyor. ABD'de kısa süre öncesine kadar Başkan Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden biri olan iş insanı Elon Musk yeni bir siyasi parti kurduğunu duyurdu. Dünyanın en zengin kişisi Musk, "Amerika Partisi" adını verdiği partiyle ABD'deki "iki partili hatta bazılarına göre tek partili" sistemi sona erdirmek istediğini belirtiyor.Trump ve Musk'ın arası, ABD Başkanı'nın federal harcama ve vergi kesintisi planları nedeniyle geçen Mayıs ayından beri açık. ABD Başkanı Trump, söz konusu planları içeren tasarıyı geçen Cuma günü imzaladı.Musk aynı gün X'te açtığı bir ankette takipçilerine "Yeni bir siyasi parti kuralım mı?" diye sordu. Ankete 1,2 milyondan fazla kişi katıldı. Katılımcıların üçte ikisi "evet" yanıtını verdi.Bunun üzerine dün yaptığı paylaşımda "yeni bir siyasi parti" kurduğunu duyuran Musk, "Ülkemizi israf ve yolsuzlukla iflasa sürüklemek söz konusu olduğunda, tek partili bir sistemde yaşıyoruz, demokrasi değil" ifadelerini kullandı ve tasarıyı destekleyen Kongre üyelerini koltuğundan etmek için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi."Trump bu ülkeyi iflas ettirecek"Yaklaşık 200 yıldır ABD siyasetini domine eden Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti'ye alternatif olacak bir parti hedefleyen Musk, Trump'a karşı duruş sergilemeye başlamasının nedenini soran bir takipçisine ise "Biden döneminde zaten çılgınca olan 2 trilyon dolarlık bütçe açığını 2,5 trilyon dolara çıkarmak. Bu ülkeyi iflas ettirecek" diye yanıt verdi.Musk'ın kurduğunu duyurduğu partinin ABD'deki seçim kuruluna resmi olarak kayıt ettirilip ettirilmediği henüz net değil. ABD dışında doğduğu için Başkan adayı olma hakkı bulunmayan Musk, partinin liderinin kim olacağını da açıklamadı.Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ve uzay şirketi SpaceX'in sahibi olan Musk, geçen yılki seçimlerde Trump ve diğer Cumhuriyetçi siyasetçilerin kampanyalarına yaklaşık 300 milyon dolar harcadı.Trump da ABD Başkanı seçildikten sonra Musk'ı yeni oluşturduğu Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına getirdi. Federal harcamaların azaltılmasını amaçlayan bu kurumu yöneten Musk ayrıca Trump'a danışmanlık da yapıyordu. Ancak ikili arasındaki ilişkiler, Musk'ın Trump'ın büyük önem verdiği vergi kesintisi tasarısını kamuoyu önünde eleştirmeye başlamasıyla bozuldu. Musk, geçen Mayıs'ta Beyaz Saray ve Trump yönetimindeki görevlerinden ayrıldı.Kaynak : Reuters