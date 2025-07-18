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11 milyon mülteci insani yardıma erişemeyecek.

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 18 Temmuz 2025 20:05:47

UNHCR, 11 milyon mülteci ve yerinden edilmiş kişiye acil ihtiyaçlarını karşılayacak insani yardımların ulaştırılamayacağı konusunda uyardı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), devasa boyuta ulaşın mali kesintiler nedeniyle acil ihtiyaç sahibi 11 milyon mülteciye insani yardımların ulaştırılamayacağı konusunda uyardı. UNHCR Dış İlişkiler Direktörü Dominique Hyde, "Dünya genelindeki mülteciler ve yerinden edilmiş kişiler için son derece endişeliyiz" dedi.



Yerinden edilenlerin sayısındaki artışa, devletlerin finansman yardımlarındaki kesintilerine ve artan siyasi umursamazlığa dikkat çeken Hyde, "Şu anda ölümcül bir kokteyl ile karşı karşıyayız" sözlerini kaydetti. Başka ABD olmak üzere pek çok devletin insani yardımlar için sağladığı finansmanda kesintiye gitmesi, pek çok insani yardım kuruluşunu mali darboğaza sokuyor ve faaliyetlerini yürütemez noktaya getiriyor.

En çok çocuklar etkileniyor

UNHCR, bu yıl dünya genelindeki mültecilere yardım etmek için 10 milyar 600 bin dolara ihtiyaç duyduğunu, ancak şu ana kadar bu miktarın sadece yüzde 23'ünü temin edebildiğini açıkladı. Dominique Hyde, bu nedenle son derece önemli bazı yardım programlarda kesintiler yapmak, bazılarını da askıya almak zorunda kaldıklarını açıklarken, "11 milyon 600 bin mülteci ve yerinden edilmiş insan, UNHCR tarafından sağlanan insani yardıma erişimini kaybetme riskiyle karşı karşıya" dedi.

Hyde, artık mültecilerin çocuklarına gıda temin etmek, ilaç almak ve kiralarını ödemek arasında tercih yapmaya zorlandıklarını, yardım kesintilerinden en çok savaşlardan kaçan çocukların etkilendiğini anlattı.

Yetersiz beslenmenin, savaşın yıkıma uğrattığı Sudan'dan kaçan mülteciler için özellikle ciddi bir sorun teşkil ettiğini söyleyen Hyde, çocuklara yeterli gıdanın ulaştırılamadığını, insanların güvenli yerlere nakledilemediğini aktardı, "Binlercesi de uzak bölgelerde mahsur kaldı" dedi.



Mülteciler için sağlık ve eğitim desteği de dünya çapında geriliyor.

Bangladeş'te Myanmar'dan kaçarak bu ülkeye sığınan yaklaşık bir milyon mültecinin kamplarda yaşıyor ve burada yaklaşık 230 bin çocuk için yürütülen eğitim programları askıya alınma riski taşıyor. Uzmanlar, aç bırakılan, eğitim alamayan çocukların sadece insanlık adına bir utanç olmadığını, uluslararası toplumu daha büyük sınamalarla karşı karşıya getireceği konusunda uyarıyor.

Bu arada sadece yardım programlarında değil, bu programları yürüten insanlar da işlerini kaybediyor. UNHCR geçen ay bütçe sıkıntısı nedeniyle dünya genelindeki işgücünün neredeyse üçte biri olan 3 bn 500 personeli işten çıkaracağını duyurdu.

Kaynak : Reuters


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