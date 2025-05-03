Kategori: Makale | 0 Yorum | 03 Mayıs 2025 18:46:38

Bir zamanlar adalete izin veren koşullar, paylaşılan gerçeklikler, kurumlara güven ve akla sadakat şimdi amansızca hareket ediyor. Kamuoyunun güveni giderek ondan yetim kalıyor; kırılgan bir ideal; her zamankinden daha gerekli.









Nureen Akhtar



Kaynak : moderndiplomacy.eu









Gerçeğin peşindeki bir dünyada adalet artık bir terazinin üzerinde sertçe duran gözleri bağlı bir figür değil; gerçekler kisvesi altındaki aldatmacaların ve bilgi kisvesi altındaki gürültünün oluşturduğu dijital sisin arasından görmeye çalışan bir figürdür. Gerçeğin ardından gelen bir dünyada, adalet artık bir terazinin üzerinde sertçe duran gözleri bağlı bir figür değil; artık gerçekler olarak maskelenen aldatmacaların ve bilgi olarak maskelenen gürültünün dijital sisi arasından görmeye çalışıyor. Duyguların kanıtlardan daha önemli olduğu, kişinin kişisel inancının toplumsal gerçeklerden daha fazla etki sahibi olabileceği gerçeği, aynı adalet ülkesi evet, kaygan olduğunda, ancak buna ek olarak, kasıtlı olarak düzensiz bir şeye dönüştüğünde gerçekleşir.Post-truth durumu kendiliğinden oluşan bir sapma değildir. Yapısal değişimlerin, sosyal medya aracılığıyla kamusal alanın atomize edilmesinin, öfkenin metalaştırılmasının ve gerçeğin politik bir silah olarak manipüle edilmesinin sonucudur. Filozof Hannah Arendt'in uyardığı gibi, totaliter yönetimin ideal öznesi ikna olmuş ideolog değil, artık neye inanacağını bilmeyen kişidir. Gerçek sistematik olarak istikrarsızlaştırıldığında, adaletin temelleri çöker. Güvenilir kanıt olmadan adil bir karar, epistemik güven olmadan hukukun üstünlüğü olamaz. Post-truth dünyasında bugüne kadar kurgu ile gerçek arasındaki sınır sürekli olarak bulanıklaşmış ve adalet, anlamın kendisinin tartışıldığı bir alanda askıda kalmıştır.Bu varoluşsal bir meydan okumayı beraberinde getirir. Klasik olarak, adalet herkese hak ettiği kadarını vermek anlamına gelirdi. Öyleyse, yargı ölçütleri sahte haberler, önyargı ve kabilecilik tarafından çarpıtıldığında 'hak edilen' nedir? Cumhuriyet, paylaşılan iyiye dair bir vizyonu ve ruhun ve şehrin uyumlu bir şekilde düzenlendiği bir akıl hiyerarşisini, uyumlu adaleti ve Platon'un adalet dediği o uyumun sonunu varsayıyordu. Bugün, rekabet eden anlatıların kakofonisinde yaşıyoruz, hatta olduğumuz gibi ortak iyiye şüpheyle yaklaştığımız noktaya kadar. Çoğulculuk gerçeğin parçalanması anlamına gelmez; aksine, çoğulculuk alaycılığa yol açar. Böyle bir iklimde, performatif hale gelen şey adalettir, bir bulaşıcı hastalık gibi kaçınılır, duygu tiyatrosunda başka bir gösteri, özden çok görünüş ve bir marka olan doğruluk.Hukuk sistemleri de savunmasızdır. Bir zamanlar mahkemeler uygulamaya ve emsallere bağlıydı, ancak şimdi mahkemeler derin sahteciliklerle, viral dezenformasyonla ve popülist baskıyla uğraşmak zorunda. Hukuki yargılamanın kültür savaşları ve kimlik siyaseti akımlarına karşı bağışık olduğu fikri ortadan kalktı. Anayasal değerlerin koruyucuları olarak görüldüklerinde, bir yargıcı taraflı bir aktör olarak karikatürize edin. Özünde, kurumsal güven uygulaması bir meşruiyet krizi ve bir yönetim krizidir. İnsanlar sistemin hileli olmasını beklerse, bir adalet aracı bile içi boş gelir. Algının gerçeklikten önce geldiği bir dünyada, adaletsizlik, hissedilen adaletsizliğin kendisi kadar, hatta daha büyük bir etkiye sahip olacaktır.Adalet ölmedi; bir yol olarak büyüyor, hayat gibi değişiyor. Söz konusu konu, bunun yozlaşma mı yoksa yenilenme mi olduğudur. Dolayısıyla, post-truth dünyası daha açık ve refleksif bir adalet türü, epistemik olarak mütevazı olmak için doğru bir prosedür gerektirmenin ötesine geçen bir adalet türü talep ediyor olabilir. Neyin doğru olduğunu belirlemek için, sadece soruyu sormamalıyız, bir topluluk olarak buna nasıl varırız? Bunu yaparken, hakikat ve adalet arasındaki kaybolan yakınlığı, mutlak yapılar olarak değil, paylaşılan uygulamalar olarak geri kazanabiliriz. Adalet bir kez daha dinlemenin, tanıklık etmenin, güveni tuğla tuğla yeniden inşa etmenin bir biçimi haline gelmelidir.Oyunda bir paradoks da var: Gerçek ne kadar değersizleştirilirse, adalet açlığı o kadar görünür hale geliyor. Dünya çapında protesto hareketleri yalnızca ekonomik veya politik şikayetlere yanıt olarak değil, aynı zamanda devletler, elitler ve tarihin kendisi tarafından gerçeğin reddedildiği algısına yanıt olarak da ortaya çıktı. Adalet çığlığı, özünde, gerçekliğin kabul edilmesi, acının tanınması ve yalanların adlandırılması talebidir. Bu çığlıkta iyileşmenin tohumu yatar. O halde adalet, kurumların saflığında değil, ahlaki hayal gücünün, şairlerin, öğretmenlerin, muhbirlerin ve gerçeği rahatlığa teslim etmeyi reddeden vatandaşların sürekliliğinde yaşayabilir.Post-truth dünyasında adil olmak, adil bir şekilde karar vermek değildir. Umutsuzluğa direnmek, anlama olasılığında ısrar etmek ve silinmesine rağmen gerçeğin onurunu onaylamaktır. İktidardan hesap sorarken kendinden bile şüphe etme cesaretini geliştirmektir. Adalet artık hem eylem hem de tutum olmalı, anlamın düzleştirilmesine karşı sessiz bir meydan okuma. Çünkü gerçek belirsizleştirildiğinde bile, onun peşinde koşmak umudun en radikal hareketi olmaya devam ediyor.