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Maske savaşları….

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | 05 Nisan 2020 16:15:57

Corona virüsü devletler arası korsanlığı arttırdı… Corona virüsüne karşı birçok devlet maske arayışına girdi. Bazı devletler ise farklı gerekçelerle başkalarına ait maske ve sağlık ürünlerine el koymaya başladı. ABD; Almanya ve Fransa'nın maskelerine el koyarken, Fransa ise İtalya'nın maskelerine el koydu. İtalya, Tunus'un tıbbi alkol gemisine, Çekya ise İtalya'nın maskelerine el koydu.

Corona virüsü salgını devam ederken, Çekya, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Tunus ve ABD arasında maske ve tıbbi malzeme krizi patlak verdi.



Geçtiğimiz günlerde Fransa üzerinden İspanya ve İtalya’ya gidecek olacak milyonlarca maskeye, sağlık ürünlerinin ihracatını yasaklayan Fransa tarafından el konuldu. Durumu İsveç merkezli sağlık şirketi Mölnlycke duyurdu.

MASKELERE FAZLA TEKLİF VERİLDİ

Bir başka maske korsanlığı ise ABD tarafından yapıldı. Fransa, ABD'li firmaların yüksek fiyat vererek tıbbi malzemeleri satın alması nedeniyle tedarikte zorlandıklarını açıklayarak ABD'nin yaptığını “hazine avcılığı” olarak nitelendirdi.

ALMANYA, İTALYA’NIN MASKELERİNE EL KOYDU

Geçtiğimiz haftalarda ise Amerika merkezli haber sitesi Huffington Post, Çin’den ithal edilen ve Almanya üzerinden İtalya’ya gönderilecek maskelere Almanya’nın el koyduğu duyurmuştu.

ABD, ALMANYA’NIN MASKELERİNE EL KOYDU

Maske üreticisi 3M’e ihracat yasağı getiren ABD, bu şirketin Çin’de üretip Almanya’ya sattığı 400 bin maskenin yarısına Bangkok Havalimanı’nda el koydu.

Alman makamları, durumu “modern korsanlık” olarak nitelendirerek ABD’ye tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, “200 bin N95 maskeye, 130 bin cerrahi maskeye ve 600 bin eldivene el koyduk” demişti.

6 MİLYON KAYIP MASKE

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Kenya’da Almanya’ya ait 6 milyon maske kaybolmuş, konuyla ilişkin ise yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

ÇEKYA, İTALYA’NIN MASKELERİNE EL KOYDU

Bir başka maske korsanlığı ise Çekya tarafından yapıldı. Çin’in İtalya’ya yolladığı 110 bin maskeden oluşan tıbbi yardıma Çek polisi el koydu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çekya İçişleri Bakanı Jan Hamacek, olayın isteyerek gerçekleşmediğini ve sonradan fark edildiğini söyledi.

İTALYANLAR, TUNUS’UN TIBBİ ALKOL TAŞIYAN GEMİSİNE EL KOYDU

Tunus devlet yetkilileri, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalar ile İtalya’nın kendilerine ait olan tıbbi alkol yüklü bir gemiye el koyduğunu açıkladı.

Yerel bir televizyon kanalında konuşan Tunus Ticaret Bakanı Muhammed el-Museylini, durumu Çekya ile İtalya arasında yaşanan krize benzetmişti.

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