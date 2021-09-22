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Bir ülke çocuklarının üstünü açık bırakırsa...
Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | Yazan: Ferruh Dinçkal | 22 Eylül 2021 11:11:45
Bir ülke çocuklarının üstünü örtmezse geleceğini üşütür. Bu da donmuş bir geleceğe yol açar. Umutsuz, güvencesiz, buz gibi bir gelecek! Hesap yapmasını bilmeyen idarecilerin hesapsızlığı, ülkenin emanet edileceği gençlerin geleceğini yok etmekte. Okulları, üniversiteleri sadece bina olarak algılayanlar, yaptıkları hesaplamalarda barınma sorununu düşünmeyince sokaklarda, parklarda yatan çocuklar biraz vicdanı olan yurtaşların vicdanlarını kanatıyor.
Vicdanı kanayan yurttaşlar, vergi mükellefleri soru sormadıkça, hatta sorularına yanıt almadıklarında hiçbir tepki vermezlerse ülkenin bir geleceği olmayacaktır. Hatta bugün üstü açık bırakılan çocukların torunlarının da üstü açık kalacaktır.
Peki hangi soruları sormalıyız?
Öncelikle NEREDE:
128 milyar dolar nerede?Sonra NEDEN:
Neden Cumhurbaşkanlığına bağlı bu kadar saray var?NASIL:
Nasıl gümrük giriş fiyatı 468 lira olan bir ilaç 21,693 liraya satılıyor?
Elbette soruları çoğaltmak Türkiye’de çok kolay.
Ya yanıtlar!!!
Ülkede seçilen idareciler verdikleri hizmeti, vatandaşa, kendi gönüllerinden gelerek yaptıkları bir hayır işi gibi gördükçe, bu soruları sorduğunuzda yanıt Cumhurbaşkanının sözleri ile “elinize, dilinize dursun” oluyor.
Anlaşılan bu sistemde, AKP iktidarı bu sorulara açıklayıcı bilimsel yanıt vermeyecek / veremeyecek.
Eğer yeni seçilecekler, hangi sistem olursa olsun bu soruları sormaz, yanıtlarını hukuki yollardan aramaz ve almaz ise; değil gençlerin üstünü örtmek, onların çocuklarının belki de torunlarının üstünü örtecek gazete de bulamayacaklar.
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