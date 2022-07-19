Kategori: Çevre | 0 Yorum | 19 Temmuz 2022 06:25:31









Beş yılda bir bağımsız uzmanların hazırladığı “State of Environment” (Çevrenin Durumu) adlı raporun bulguları Federal Çevre Bakanı Tanya Plibersek tarafından şok edici olarak nitelendi. Plibersek bugün İşçi Partisi hükümetinin bu raporun bulgularına karşı hangi adımları atacağını açıklatacağını söyledi.

Avustralya Bilim Akademisi Başkanı Profesör Chennupati Jagadish ülkenin doğasının geleceği hakkında öngörülerin korkutucu olduğunu söyledi. “Doğamızı korumak için Avustralya’nın emisyon azaltma sözlerini yeniden belirlemesi ve diğer ülkelerle iş birliği halinde dünyayı daha güvenli bir iklim yörüngesine doğru yönlendirmesi gerekiyor.”









Kaynak : SBS





Yeni açıklanan bir rapora göre Avustralya çapında kilit önemdeki habitatlar yok oluyor ve ülke olarak hiçbir şey yapmıyoruz. Uzun süredir beklenen ve ülke çapındaki doğanın durumunun mercek altına yatırıldığı yeni yayınlanan bir rapora göre, Avustralya tehlike altındaki türleri veya önemli habitatları korumak için hiçbir şey yapmıyor.Rapora göre 1990’dan beri 6,1 milyon hektarlık birinci derece ormanlık alan yok edildi. Bu Türkiye’nin toplam yüzölçümünün onda birinden biraz az.Son 10 yılda, 377 bitki ve hayvan türü tehlike altında klasmanına sokuldu.2019-2020 Kara Yaz yangınları 8 milyon hektarlık (Türkiye yüzölçümünün onda birinden fazla) ülkeye özgü doğal alanı yok etki üç milyar hayvanın ölümüne veya yaşadığı bölgeyi terk etmesine neden oldu.Doğal ekoloji uzmanı Profesör Euan Ritchie, hükümetlerin uzman uyarılarını dinlememesinin sonuçlarının raporda detaylıca anlatıldığını söylüyor. Orman yangınlarının neden olduğu hasarın ve resifleri yok eden kireçlenme olaylarının, hükümetlerin ve genel olarak toplumun bilimin uyarılarını göz ardı etmesinin sonuçları olduğunu söyledi.Raporun tavsiyelerinden biri acil olarak sera gazı salınımının azaltılması.Atmosferdeki karbondioksit miktarının artmasıyla doğrudan bağlantılı olan okyanustaki asitleşmenin, Avustralya’nın kuzeydoğusunda Büyük Bariyer Resifi’ni etkilemeye devam etmesi bekleniyor.Deniz Bilimci Alexandra Campbell raporun bulgularını endişeyle okuduğunu, acil olarak yenilenebilir enerjiye geçip emisyonu azaltmak gerektiğini söyledi.Koalisyon partilerinin yönettiği bir önceki hükümetin raporu geçen Aralık’ta aldığı Mayıs’taki seçimlerden önce yayınlamayı reddettiği belirtiliyor.orjinal metin :