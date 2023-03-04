Kategori: Çevre | 0 Yorum | 04 Mart 2023 11:14:38

Gippsland'da Boon Wurrung ve Gunai Kurnai Country'de bulunan milli park yavaş yavaş bir iklim sığınağına ve nesli tükenmekte olan yaban hayatı için eyaletin en büyük koruma alanına dönüştürülüyor. Balayı anakaraya bağlayan kumlu Yanakie Kıstağı boyunca 10 kilometrelik yırtıcı hayvan geçirmez bir çit inşa edilecek.









Dingolar bir zamanlar Avustralya'da yaygındı, ancak hayvan otlatanlarla yaşanan çatışmalar bu büyük yırtıcıların zulüm görmesine ve bir zamanlar yaşadıkları bölgelerden uzaklaştırılmasına neden oldu. Artık NSW, Victoria ve Güney Avustralya'nın geniş bölgelerinde bulunmuyorlar ve Gariwerd (Grampians Ulusal Parkı) da dahil olmak üzere bir dizi teklife rağmen yeniden üretim yapılmadı.





































Wilsons Promontory'ye yarımadanın doğal güzelliği tarafından çekilen ziyaretçiler, Tidal River'da yerleşik vombatları görebilecekleri ve kıyıdaki bankya üzerinde süzülen siyah kakaduları fark edebilecekleri eşsiz bir manzara bulmaktadır. Peki, uzak bir çalılık yürüyüşünde bir dingo ile karşılaştıklarında ya da geceleri çadırlarının dışında Tassie şeytanlarının akıldan çıkmayan çığlıklarını duyduklarında ne hissederler?Bir grup ekolojist ve çevreci, Victoria'nın yeni çevre bakanı Ingrid Stitt'e bir mektup yazarak, yabani türler ortadan kaldırıldıktan sonra "ekosistemi yeniden dengelemek" için Wilsons Promontory Ulusal Parkı'na yırtıcı hayvanları yeniden getirmesi çağrısında bulundu.Bu çit, güney kahverengi bandicoot ve yer papağanı gibi nadir hayvanları tilki ve kedi gibi yabani türlerden korumak için 50.000 hektarlık koruma alanını kordon altına alacak. "Wilsons Promontory'nin (Wamoon ya da Yiruk olarak da bilinir), geleneksel sahiplerinin desteği ve katılımıyla, biyolojik çeşitlilik için Avrupa öncesi yırtıcılarıyla birlikte 'yeniden yabanileştirilmesini' öneriyoruz" diye yazan mektubu imzalayan 10 kişi arasında danışman ekolog Dr Jeff Yugovic, Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde fahri profesör olan ekolog Dr Sue McIntyre ve ekolog Dr David Cheal bulunuyor.Mektupta, "Avustralya'dan ve başka yerlerden gelen güçlü bilimsel kanıtlar, yırtıcı baskısını sürdürmek için dingolar da dahil olmak üzere Avrupa öncesi yırtıcılar geri getirilmedikçe, Wilsons Promontory'den getirilen tüm yırtıcıların planlı bir şekilde ortadan kaldırılmasının genel biyolojik çeşitliliğe büyük zarar vereceğini göstermektedir" denilmektedir.Dingoların kanguru ve wallabies gibi hayvanları kontrol etmek için, Tasmanya şeytanlarının wallabies'i kontrol etmek için, spot-tailed quoll'un possum'ları kontrol etmek için ve eastern quoll'un sıçan ve tavşan popülasyonlarını azaltmak için yeniden tanıtılabileceğini öneriyorlar.Yugovic, "Victoria Parkları, yıllar sürebilecek olan getirilen türlerin ortadan kaldırılmasını beklemek yerine, dingoları önceden yeniden getirirlerse, potansiyel olarak çok fazla zaman, para ve hayvan öldürmekten tasarruf edebilirler" dedi.Küresel olarak, kurtlar, bizonlar ve dev kaplumbağalar gibi büyük yırtıcılar ya da otoburlar, genellikle "yeniden yabanileştirme" adı verilen bir süreçle ekosistemleri onarmak ve korumak için yeniden tanıtılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Yellowstone Ulusal Parkı'ndaki korucular kurtların avlarının sayısını sınırladığını ve kunduz popülasyonları da dahil olmak üzere ekosistemin geri kalanında bir dalgalanma etkisine neden olduğunu söylüyor.Ancak pek çok İlk Uluslar halkı, "yeniden yabanileştirme" ve "vahşi doğa" gibi kavramlara temkinli yaklaşıyor ve bunların Avrupa'nın insanlardan arınmış bozulmamış çevre kavramına ayrıcalık tanıdığını savunuyor. Gerçek şu ki, Avustralya manzaraları, Yerli halkın Ülkeyi önemsediği uzun bir geçmişe, sorumluluk ve karşılıklılık ilişkisine sahiptir.Avustralya'da, Yeni Güney Galler'deki Jervis Körfezi'nde küçük bir doğu quoll popülasyonu yeniden tanıtıldı, ancak birkaç yıl sonra yok oldular. Tazmanya'da, hastalıksız Tazmanya şeytanlarından oluşan küçük bir "sigorta" popülasyonunun Maria Adası'na yeniden yerleştirilmesi, adanın küçük penguen kolonisini yok etti.Kısa bir süre önce Yorke Yarımadası'na yeniden getirilen fırça kuyruklu bettongların "ekosistem mühendisleri" olarak hareket etmeleri, toprağı ve yaprak çöplerini kazmaları, su infiltrasyonunu iyileştirmeleri ve tohumları dağıtmaları umuluyor.Mektubun imzacıları arasında yer almayan Deakin Üniversitesi'nden yaban hayatı ekolojisi ve koruma uzmanı Profesör Euan Ritchie, büyük yırtıcıların Avustralya topraklarına geri döndürülmesinde önemli yararlar olduğunu söyledi. Ancak bunun büyük bir dikkatle yapılması gerektiği konusunda uyardı.Profesör Ritchie, geleneksel sahiplere en başından itibaren danışılması gerektiğini ve herhangi bir yeniden yerleştirmenin yakından incelenmesi ve gerekirse hızla iptal edilmesi gerektiğini söyledi." Prom, turistler tarafından çok yoğun olarak kullanılan bir bölge ve özellikle K'gari [eski adıyla Fraser Adası] gibi yerlerde ziyaretçilerle dingolar arasında çatışmalar yaşandığını biliyoruz. Dolayısıyla bu gerilimi yeniden yerleştirme ile yönetmek ciddi bir mesele olacaktır" dedi. "Bu tartışmayı yapmak harika, ancak bunun ne kadar zor olduğu konusunda net olmam gerekiyor."Queensland'deki Butchella Country olan K'gari'de ziyaretçilere küçük çocukları asla yalnız bırakmamaları, yalnız yürümemeleri ve dingoları beslememeleri tavsiye edilmektedir. Çocuklara yönelik saldırılar olmuştur.Hükümet sözcüsü, Wilsons Prom'un bir iklim sığınağına dönüştürülmesinin önde gelen bilim adamlarından oluşan uzman bir danışma paneli tarafından yönetildiğini ve bu aşamada sadece otçulların ve quoll gibi orta düzey yırtıcıların yeniden yerleştirilmesinin düşünüldüğünü söyledi.Bir sözcü, "Şu anda dingoları ya da diğer apeks yırtıcıları yeniden getirme planımız yok, ancak önümüzdeki yıllarda kutsal alanın geliştirilmesi konusunda geleneksel sahipler, uzmanlar ve daha geniş bir toplulukla istişare etmeye devam edeceğiz" dedi.Peyzajları değiştirebilen tek hayvanlar yırtıcılar değildir. Bir zamanlar Tazmanya'da dolaşan ancak nesli tükenmiş olan emuların geri getirilmesi tartışılıyor.Tazmanya Üniversitesi araştırmacısı Tristan Derham, emuların geri getirilmesinin, özellikle ısınan iklim bitkileri yer değiştirmeye zorladığından, uzun menzilli tohum dağılımına yardımcı olabileceğini söylüyor.Meslektaşlarından biri yakın zamanda Tazmanya'ya benzer bir arazide hangi tohumları yediklerini tespit etmek için Wilsons Prom'da emu dışkıları topladı. "Emular her şeyi yiyor ve bazı türler için tek uzun mesafeli dağıtıcı onlar" dedi.Kaynak : theage.com.au | Miki Perkins