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AB'nin enerji tüketiminde yenilenebilir kaynakların payı 2030'a kadar %42,5'e yükseltilecek

Kategori Kategori: Çevre | Yorumlar 0 Yorum | 02 Nisan 2023 20:52:06

Avrupa Birliği (AB) kurumları, iklim değişikliğiyle mücadele ve Rus fosil yakıtlarına bağımlılığı sona erdirme planlarının bir parçası olarak yenilenebilir enerji kullanım hedeflerini yükseltme konusunda anlaşma sağladı. AB Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen yenilenebilir enerji yönetmeliği konusunda uzlaşı sağlandığını açıkladı. Buna göre, 2030'a kadar AB'nin toplam enerji tüketiminde rüzgar ve güneş gibi çeşitli yenilenebilir kaynakların payı yüzde 42,5'e yükseltilecek. Bu hedefin yüzde 45'e çıkartılması da söz konusu olabilecek.



Mevcut durumda AB'nin yenilenebilir enerji hedefi 2030 yılı için yüzde 32 seviyesinde bulunuyordu. Anlaşma ile bu oran artırılmış oldu.

En son verilere göre, AB ülkelerinin toplam enerji tüketiminde yenilenebilirin payı yüzde 22 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa Birliği (AB) kurumları, iklim değişikliğiyle mücadele ve Rus fosil yakıtlarına bağımlılığı sona erdirme planlarının bir parçası olarak yenilenebilir enerji kullanım hedeflerini yükseltme konusunda anlaşma sağladı.

AB Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen yenilenebilir enerji yönetmeliği konusunda uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Buna göre, 2030'a kadar AB'nin toplam enerji tüketiminde rüzgar ve güneş gibi çeşitli yenilenebilir kaynakların payı yüzde 42,5'e yükseltilecek. Bu hedefin yüzde 45'e çıkartılması da söz konusu olabilecek.

Mevcut durumda AB'nin yenilenebilir enerji hedefi 2030 yılı için yüzde 32 seviyesinde bulunuyordu. Anlaşma ile bu oran artırılmış oldu.

En son verilere göre, AB ülkelerinin toplam enerji tüketiminde yenilenebilirin payı yüzde 22 seviyesinde bulunuyor.

Ayrıca, AB üyesi bütün ülkeler ortak yenilenebilir hedefine katkı sağlayacak. Ulaşım, sanayi, binalar ve ısıtma alanlarına da hedefler getirilecek.

AB'nin belirlediği yeni hedefler neler?

AB ülkeleri, ulaşım sektöründe kullanılan toplam enerjide yenilenebilirin payını yüzde 29'a yükseltecek. Sanayi, yenilenebilir enerji kullanımını yıllık yüzde 1,6 oranında artıracak.

Sanayide kullanılan hidrojenin 2030'a kadar yüzde 42'si, 2035'e kadar da yüzde 60'ı biyolojik olmayan yenilenebilir yakıtlardan sağlanacak.




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