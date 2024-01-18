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Apple otomobili ABD'de üretime bir adım daha yaklaştı.

Kategori Kategori: Teknoloji | Yorumlar 0 Yorum | 18 Ocak 2024 06:27:56

“Çok gizli” Apple otomobili, daha fazla test sürücüsünün işe alınmasıyla ABD'de üretime bir adım daha yaklaştı. Apple'ın gizemli ilk otomobiline ilişkin yeni ayrıntılar, şirketin proje hakkında ağzını sıkı tutmasına rağmen ortaya çıktı. Apple, uzun zamandır beklenen çok gizli ilk otomobilini geliştirmeye devam ederken, ABD'deki otonom araç test programına daha fazla sürücü ekledi.



macReports'a göre şirket, araçlarını test etmek üzere 17 sürücüyü daha bünyesine kattı.

Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Dairesi'nden (DMV) gelen bir notta, Apple'ın 5 Ocak itibariyle programında kayıtlı 162 sürücüsü olduğu belirtiliyor. Ayrıca kısa bir süre önce filosuna iki araç daha ekleyerek toplam araç sayısını 68'e çıkardığı bildirildi.

Apple henüz bir otomobil geliştirdiğini kamuoyuna duyurmadı ve proje üzerindeki gizlilik örtüsünü korudu. En son güncelleme, otomobilin 2026 yılına kadar piyasaya sürülmeyeceği yönündeydi.

Şirket şu anda otonom araç yazılımını Lexus RX gibi araçlarda test ediyor, ancak sürücüsüz araç izni için henüz başvuruda bulunmadığı bildiriliyor. Test filosunun tamamı insanlar tarafından kullanılıyor.

macReports'a göre, bazı üreticilerin programları yıllar içinde çok fazla değişiklik gösterirken, Apple'ın test filosu Temmuz 2023'te sürücülerin azaltılması dışında oldukça sabit kaldı.

Ancak diğer şirketlerle kıyaslandığında otonom sürüş teknolojisini test eden küçük bir sürücü grubu söz konusu.

5 Ocak itibariyle Kaliforniya DMV kayıtlarına göre Mercedes-Benz 226 sürücüyle 49 aracı, Tesla 59 sürücüyle 14 aracı, sürücüsüz taksi hizmeti Waymo 664 sürücüyle 371 aracı ve General Motors iştiraki 281 sürücüyle 1015 aracı test ediyor.

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