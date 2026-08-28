Kategori: Makale | 0 Yorum | 28 Ağustos 2026 14:26:12









Mevcut kriz, daha önceki birçok düşmanlık döneminden daha tehlikeli. Şubat ayında başlayan savaş, Haziran ayında bir çözüm yolu sağlamayı amaçlayan anlaşmaya rağmen neredeyse altı aydır devam ediyor. İran'ın nükleer programı, yaptırımlar ve Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıklar çözümsüz kaldı. Anlaşmanın 60 günlük süresi kalıcı bir anlaşma üretmeden sona erdi ve Washington ile Tahran bir kez daha tehdit ve baskıya başvurmak zorunda kaldı.

Muhammed Chtatou



Dr. Mohamed Chtatou, Rabat Üniversitesi'nde Eğitim Bilimleri Profesörüdür. Şu anda Fas, Körfez, Fransız, İtalyan ve İngiliz medyasında Ortadoğu'da siyaset ve kültür, İslam ve terörizm konularında siyasi analist olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, terörizmin ve dini aşırıcılığın kökenleriyle ilgilenen, MENA bölgesinde siyasi İslam konusunda uzmandır.





Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışma, modern Orta Doğu'daki en kalıcı ve tehlikeli stratejik rekabetlerden biri haline geldi. Artık sadece iki hükümet arasındaki bir anlaşmazlık değil. Nükleer strateji, yaptırımlar, bölgesel ittifaklar, vekalet savaşları, deniz güvenliği, enerji politikası ve bölgenin geleceğini kimin şekillendirmesi gerektiğine dair rekabet eden vizyonları kapsıyor. Çatışmayı özellikle tehlikeli kılan şey, kendini yeniden üretme yeteneğidir. Askeri tırmanma yeni şikayetler yaratır. Yaptırımlar direnişi derinleştirir. Misilleme, tehdit algısını doğrular. Başarısız müzakereler her iki tarafı da eskisinden daha şüpheci hale getirir. Çatışma çözüme yaklaşmış gibi görünürken, bir başka tur başlar.Ancak bu çatışmayı körükleyen mekanizma on yıllar önce kurulmuştu.Güvensizliğin MimarisiUluslararası ilişkiler arasında bu kadar birikmiş kırgınlık az bulunur. Birçok İranlı için, Başbakan Muhammed Mossadegh'in hükümetinin İran'ın petrol endüstrisini millileştirmesinin ardından 1953'te devrilmesi, Batı'nın İran'ın egemenliğine müdahalesinin sembolü olan belirleyici bir olay olarak kalmıştır.1979 İslam Devrimi, bu kızgınlığı ideolojik bir çatışmaya dönüştürdü. Şahın devrilmesi ve İslam Cumhuriyeti'nin kurulması, İran'ın Washington ile ilişkisini yeniden düzenlerken, ardından gelen ABD büyükelçiliğinin ele geçirilmesi ve rehine krizi, Amerikan siyasetinde İran'a karşı benzer şekilde kalıcı bir güvensizlik yarattı.O zamandan itibaren Washington, Tahran'ı giderek ABD önderliğindeki bölgesel düzeni tehdit eden devrimci bir güç olarak görmeye başladı. Tahran ise Amerika Birleşik Devletleri'ni İslam Cumhuriyeti'ni çevrelemeyi, zayıflatmayı veya nihayetinde dönüştürmeyi amaçlayan başlıca dış güç olarak algıladı.Sonuç, klasik bir güvenlik ikilemidir. İran füzelerini ve bölgesel ittifaklarını caydırıcı unsurlar olarak görürken, Washington bunları saldırganlık araçları olarak değerlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri müttefiklerini ve deniz ticaretini korumak için Körfez'e askeri güçler konuşlandırırken, Tahran bunu stratejik bir kuşatma olarak görüyor.Hiçbiri kendini asıl saldırgan olarak görmez. Her biri kendi eylemlerini savunma amaçlı, diğerinin eylemlerini ise tehdit olarak değerlendirir. Karşılıklı güvensizlik, karşılıklı militarizasyonun gerekçesi haline gelir.Nükleer Tuzakİran'ın nükleer programı, çatışmanın büyük bir bölümünün etrafında döndüğü merkezi stratejik mesele haline geldi. Tahran, faaliyetlerinin barışçıl olduğunu savunuyor. Washington ve müttefikleri, özellikle İsrail, İran'ın nükleer silah geliştirme kapasitesine sahip olabileceğinden endişe ediyor.2015 Ortak Kapsamlı Eylem Planı, bu uçurumu kapatmaya yönelik en iddialı diplomatik girişimdi. İran, yaptırımların hafifletilmesi karşılığında önemli kısıtlamaları ve uluslararası doğrulamayı kabul etti.Bu anlaşma, en büyük düşmanların bile karmaşık bir uzlaşmaya varabileceğini gösterdi. Ancak, anlaşmanın çöküşü, kalıcı siyasi desteği olmayan anlaşmaların zayıflığını ortaya koydu.Amerika Birleşik Devletleri 2018'de JCPOA'dan çekildi ve "azami baskı" politikası benimsedi. İran bunun üzerine anlaşmaya uyumunu azalttı. Ardından yaşananlar, nükleer anlaşmazlığın hiçbir zaman sadece santrifüjler veya zenginleştirme seviyeleri üzerine teknik bir tartışma olmadığını açıkça ortaya koydu. Mesele güven, itibar ve kırılganlıkla ilgiliydi.Washington, İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek istiyor. Tahran ise egemenlik haklarından vazgeçmeden veya rejim değişikliği girişimlerine karşı savunmasız kalmadan yaptırımların kaldırılmasını ve güvenlik garantileri istiyor.Bu daha geniş güvenlik hesaplamalarını ele almayan herhangi bir nükleer anlaşma, geçici bir duraklamadan ibaret kalma riski taşır.Yaptırımlar ve Baskının SınırlarıEkonomik yaptırımlar, Washington'ın İran petrol ihracatını, bankalarını, nakliye ağlarını, finans kurumlarını ve yetkililerini hedef alan başlıca baskı araçlarından biri haline geldi.Mantık oldukça basit: Direnişi yeterince pahalı hale getirirseniz, Tahran müzakereye razı olur.Siyasi etkileri tahmin etmek oldukça zordur.Yaptırımlar, liderliğin stratejik hesaplamalarını değiştirmeden ekonomiye zarar verebilir. Ayrıca, hükümetin ekonomik sıkıntıları dış düşmanlığın kanıtı olarak göstermesine olanak tanıyarak sertlik yanlısı güçleri de güçlendirebilir.Mevcut savaş, İran'ın sorunlarını daha da ağırlaştırdı. Savaş, yaptırımlar, enflasyon ve petrol ihracatındaki aksamalar önemli ekonomik hasara yol açtı ve sosyal baskıları artırdı. Ancak ekonomik acı, otomatik olarak siyasi teslimiyeti beraberinde getirmez.Aksine, baskı, kırmayı amaçladığı döngüyü güçlendirebilir. Washington, taviz koparmak için yaptırımlar uygular. Tahran, bunları zorlama olarak yorumladığı için direnir. İran taviz vermeyi reddettiği için Washington baskıyı artırır. Diplomasiyi zorlamayı amaçlayan bir politika, sonuçta diplomasiyi daha da zorlaştırabilir.Hormuz Denklemi DeğiştiriyorHürmüz Boğazı, ABD-İran çatışmasını küresel bir ekonomik probleme dönüştürdü. Mevcut çatışmadan önce, küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık beşte biri bu dar su yolundan geçiyordu. Bu nedenle, ciddi aksama sadece İran ve Amerika Birleşik Devletleri'ni değil, Avrupa, Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Körfez ekonomilerini de etkiliyor.Hormuz Boğazı, coğrafyanın stratejik gücünü de göstermektedir. İran, ABD ile konvansiyonel askeri güç eşitliğine sahip olmasa bile, ona muazzam bedeller ödetebilir. Dünyanın en önemli enerji geçiş noktalarından birinin yanında yer alması, Tahran'a Amerikan ateş gücünün kolayca ortadan kaldıramayacağı bir kaldıraç sağlamaktadır. 19 Ağustos itibarıyla, boğazdan geçen ticari gemi trafiği ciddi şekilde aksamaya devam ederken, deniz trafiği ve enerji arzı konusundaki belirsizlik nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık 91,79 dolara yükseldi.İran, boğazın yeniden açılmasını, yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve Amerikan askeri operasyonlarının sona erdirilmesi de dahil olmak üzere Haziran ayındaki anlaşmayla ilgili koşullara bağladı. Washington ise uluslararası denizciliğin İran'ın koşullarına tabi tutulamayacağı konusunda ısrar ediyor.Dolayısıyla bu anlaşmazlık, tankerlerden çok daha fazlasını kapsıyor. Egemenlik, caydırıcılık, seyrüsefer özgürlüğü, ekonomik etki ve bölgesel güç üzerine bir mücadele söz konusu.İki Tarafın da Kazanamayacağı Bir SavaşÇatışmanın temel paradoksu, ezici askeri üstünlüğün siyasi kontrole dönüşmemiş olmasıdır.Amerika Birleşik Devletleri çok daha büyük konvansiyonel askeri güce sahip. İran ise stratejik derinliğe, zorlu coğrafyaya, füzelere, asimetrik yeteneklere ve önemli kayıplara yol açabilecek bölgesel ağlara sahip.İran, konvansiyonel yollarla Amerika Birleşik Devletleri'ni yenemez. Ancak Washington, İran'ı jeopolitik bir aktör olarak ortadan kaldıramaz.Bu nedenle çatışma, sürekli olarak savaş ve barış arasındaki aynı tehlikeli orta noktaya geri dönüyor. Siyasi anlaşmazlık çözülmeden askeri operasyonlar azalabilir.Haziran ayındaki anlaşma kısa süreliğine bir çıkış yolu sunuyor gibi görünüyordu. Amacı, büyük ölçekli çatışmaları durdurmak ve nükleer program, yaptırımlar ve Hürmüz konularında müzakereler başlatmaktı.Bunun yerine, bilindik anlaşmazlıklar yeniden ortaya çıktı. Washington ve Tahran, sıralama, doğrulama, yaptırımların kaldırılması ve askeri yükümlülükler konusunda çatıştı. Her iki taraf da diğerini yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçladı. Ağustos ayına gelindiğinde, kalıcı bir çözüme varılmadan son tarih geçmişti.Bu çöküş temel bir gerçeği ortaya koydu: askeri operasyonları durdurmak, onları doğuran koşulları çözmekten daha kolaydır.Ateşkes, çatışmaları durdurabilir. Ancak güveni yeniden tesis edemez.Ve iki hükümetten hiçbiri diğerinin yarınki anlaşmaya uyacağına inanmadığında, bugün yapılan tavizler diplomasi olmaktan çok kırılganlık göstergesi gibi görünmeye başlar.Trump'ın Kendi Kurduğu TuzakTrump'ın içinde bulunduğu çıkmaz artık sadece İran'ın teslim olmayı reddetmesiyle sınırlı değil. Sorun şu ki, defalarca söz verdiği teslimiyeti sağlayamadan Amerikan gücünün neredeyse tüm araçlarını tüketmiş durumda. Tahran'ı tehdit edebilir, askeri altyapısını bombalayabilir, yaptırımları sıkılaştırabilir ve Körfez'e daha fazla asker gönderebilir. Ancak yapamadığı şey, bu baskının hiçbirini istediği siyasi sonuca dönüştürmektir.Bu başarısızlık, dış politikayı bir üstünlük mücadelesi olarak gören bir başkan için neredeyse anlaşılmaz görünüyor. Trump, göreve geldiğinde önceki yönetimlerin başarısız olmasının nedeninin çekingen olmaları, müttefiklerle meşgul olmaları, uluslararası kurallarla kısıtlanmaları ve yeterince güç kullanmaya istekli olmamaları olduğuna inanıyordu. Ona göre, Amerikan gücü azalmamıştı; sadece zayıf insanlar tarafından yanlış yönetilmişti. Daha güçlü bir adamı başa getirin, diplomatik incelikleri bir kenara bırakın, rakipler pes ederdi.İran bu varsayımın ne kadar aptalca olduğunu ortaya koydu.Amerika Birleşik Devletleri İran'ı yerle bir edebilir, ancak yıkım zafer anlamına gelmez. Tahran'ın Washington'la uçak uçak veya gemi gemi mücadelesine girmesine gerek yok. Sadece hayatta kalması, Hürmüz Boğazı'nı tehdit altında tutması, Körfez'deki ABD ortaklarını tehlikeye atması ve her bir tırmanma turunu bir öncekinden daha pahalı hale getirmesi yeterli. Füzeler, insansız hava araçları, hızlı botlar, yabancı istihbarat ve coğrafi konum, İran'a konvansiyonel gücüne kıyasla son derece orantısız maliyetler yükleme yeteneği veriyor.Bu, Trump'ın tam olarak kavrayamadığı stratejik gerçekliktir. Bir zamanlar Amerikan egemenliğini garanti altına almaya yardımcı olan teknolojiler artık yalnızca Amerikan malı değil. Uydu görüntüleri, hassas bileşenler, insansız hava araçları ve hedefleme sistemleri küreselleşmiş bir ekonomiye yayılmıştır. Daha zayıf devletler artık çok daha güçlü güçlerin planlarını karmaşıklaştıracak veya engelleyecek kadar yetenek kazanabilirler. İran, konvansiyonel bir savaşta Amerika Birleşik Devletleri'ni yenemez. Buna gerek de yok. Washington'ın Trump'ın Amerikan ateş gücünün sağlayacağını varsaydığı temiz ve ucuz zaferi elde etmesini engelleyebilir.Dolayısıyla savaş, amaçladığı dersin tam tersini ortaya çıkardı. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin hâlâ düşman bir bölgesel güce kendi iradesini dayatabileceğini göstermek istiyordu. Bunun yerine, Amerikan baskısının sınırlarını ortaya koydu. İran'ın konvansiyonel güçleri ağır darbe aldı, ekonomisi zarar gördü ve askeri altyapısının büyük bir kısmı hasar gördü. Yine de hükümeti ayakta kaldı, nükleer emelleri ortadan kalkmadı ve Hürmüz Boğazı'nı bozma yeteneği devam etti. Bir zamanlar Tahran için çok tehlikeli görünen Amerikan tehditleri artık test edildi.Bu durumun İran'ın ötesinde de sonuçları var. On yıllarca, ABD'nin Körfez'deki caydırıcılığı, Hürmüz Boğazı'nı kapatmanın veya Amerika'nın bölgesel ortaklarını tehdit etmenin tahammül edilemez cezalara yol açacağı inancına dayanıyordu. İran şimdi her ikisini de yaptı ve hayatta kaldı. Bu psikolojik bariyer bir kez kırıldığında, Beyaz Saray'dan yapılacak bir başka övünme turuyla yeniden kurulamaz.Trump, ne tırmanmanın ne de geri çekilmenin ona en çok arzuladığı şeyi, yani kişisel zafer görünümünü sağlamadığı için çıkmazda. Yeniden başlayacak saldırılar ABD'nin silah stoklarını tüketebilir, enerji piyasalarını daha da istikrarsızlaştırabilir, Körfez müttefiklerini misillemeye maruz bırakabilir ve yine de Tahran'ın teslim olmasını sağlayamayabilir. Bu arada diplomasi, İran'ın hâlâ bir kozu olduğunu ve karşılığında bir şeyler alması gerektiğini kabul etmeyi gerektirir. Trump yıllarca uzlaşmayı zayıflık olarak kınadı. Şimdi ise karşı tarafın zaten kaybettiği konusunda ısrar ederken bir uzlaşmaya ihtiyaç duyuyor.Kibirinin etkisiyle, Amerikan gücünün sınırlarını kabul etmek ya da bu sınırları yeniden test etmek arasında bir seçim yapmak zorunda kaldı.İşe yarar bir strateji sabır, müttefik koordinasyonu, ekonomik teşvikler, sürekli baskı ve Körfez ülkeleri, Avrupa ve muhtemelen Çin'i de içeren müzakereler gerektirir. Bu, Trump'ın tercih ettiği sinematik nakavttan ziyade uzun süreli bir baskıya benzeyecektir. Böyle bir yaklaşım sonunda İran'ı kontrol altına alabilir, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi koruyabilir ve her iki tarafın da kabul edebileceği bir nükleer anlaşma sağlayabilir.Ancak bu, Trump'ın nadiren sergilediği nitelikleri de gerektirir: disiplin, stratejik alçakgönüllülük ve cezayı başarıdan ayırt edebilme yeteneği. Enkaz, zafer konuşması için yeterince fotojenik görünene kadar İran'a saldırmaya devam edebilir. Ama bombalayarak elde edemeyeceği şey teslimiyettir.Zaferden Birlikte YaşamayaÇatışma giderek bölgesel bir boyut kazanmıştır. İsrail stratejik denklemin merkezinde yer almaktadır. Körfez ülkeleri İran füzelerine ve deniz ticaretindeki aksamalara maruz kalmaya devam etmektedir. Irak, hem Washington hem de Tahran ile ilişkilerini yönetmeye devam ederken, Yemen'deki Husi milisleri İran'la bağlantılı güçlerin denizcilik ve bölgesel altyapıyı tehdit etme kapasitesini göstermiştir.Bir zamanlar büyük ölçüde nükleer mesele etrafında dönen konu, bölgesel nüfuz, deniz güvenliği, enerji piyasaları ve Orta Doğu'nun gelecekteki yapılanması üzerine daha geniş bir mücadeleye dönüştü.Bu durum, ikili bir uzlaşmayı daha da zorlaştırıyor. Washington ve Tahran arasında yapılacak bir anlaşma, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak veya diğer bölgesel aktörlerin endişelerini otomatik olarak gidermeyecektir.Ancak en büyük engel askeri olmaktan ziyade siyasi olabilir.On yıllarca süren düşmanlığın ardından, her iki ülke de birbirleri hakkında yerleşik bir anlatı geliştirdi. Washington'da İran, Amerikan çıkarlarını ve müttefiklerini tehdit eden ideolojik bir düşmandır. Tahran'da ise Amerika Birleşik Devletleri, İslam Cumhuriyeti'ni zayıflatmayı amaçlayan emperyal bir güçtür.Bu anlatılar uzlaşmayı siyasi açıdan tehlikeli hale getiriyor. İran'a taviz veren bir Amerikan başkanı, yatıştırma politikası izlemekle suçlanma riskini taşıyor. Washington ile uzlaşan bir İran lideri ise teslim olmakla suçlanma riskini taşıyor.Dolayısıyla, çatışma defalarca başarısız olsa bile, iç politikada uzlaşmadan ziyade çatışmayı savunmak daha kolay olabilir.Bu döngüden kurtulmak, kesin zafer fantezisinden vazgeçmeyi gerektirir.Amerika Birleşik Devletleri, İran'ı Orta Doğu'nun jeopolitik manzarasından tamamen çıkaramaz. İran da Amerika Birleşik Devletleri'ni bölgeden tamamen uzaklaştıramaz. Gerçekçi hedef, dengeli bir birlikte yaşama biçimidir.Bu, kalıcı bir ateşkes, güvenilir doğrulama, yenilenmiş nükleer diplomasi, karşılıklı yaptırım hafifletmesi, Körfez ülkelerini içeren bölgesel güvenlik düzenlemeleri ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişin korunmasına yönelik çok taraflı bir çerçeve gerektirecektir.Her şeyden önce, Washington ve Tahran'ın sürekli iletişime ihtiyacı var. Diplomasi, dost hükümetler için bir ödül değildir. Düşmanlar arasında ise, yanlış hesaplamaların felakete dönüşmesini önleyen bir mekanizmadır.Sürekli Geri Dönen SavaşABD-İran çatışması "sonsuz"dur; bunun nedeni savaşın kaçınılmaz olması değil, onu yeniden yaratan mekanizmaların hâlâ bozulmadan kalmasıdır.Amerikan askeri operasyonları Tahran'ın kuşatma anlatısını güçlendiriyor. İran'ın misillemesi, Washington'ın İran'ın saldırganlığı algısını pekiştiriyor. Yaptırımlar kızgınlığa yol açarken, direniş daha fazla baskı taleplerine neden oluyor.Her iki taraf da, diğer tarafın en kötü varsayımlarını doğrulayan şekillerde tekrar tekrar davranıyor.Sonuçlar artık her iki ülkenin çok ötesine uzanıyor. Hürmüz'deki aksama küresel enerji piyasalarını tehdit ederken, uzun süreli istikrarsızlık daha geniş ekonomik ve finansal riskler taşıyor.Artık dersin açık olması gerekiyor: askeri üstünlük, siyasi uzlaşmanın yerini tutamaz.Washington bombalayarak kalıcı bir güvenlik sağlayamaz. Tahran direnişle kalıcı bir ekonomik istikrar elde edemez. İkisi de birbirini stratejik arenadan silemez.Dostluğa veya ideolojik uzlaşmaya ihtiyaçları yok. Hatta birbirlerine güvenmeye bile ihtiyaçları yok. Onların ihtiyacı olan, aralarındaki güvensizliği yönetebilecek kurumlar.ABD-İran çatışmasının en büyük ironisi, her iki ülkenin de diğerinin kendini daha az güvende hissetmesine yol açan politikalar aracılığıyla güvenlik arayışında olmasıdır.Bu durum değişene kadar savaş, her zamanki gibi başarılı bir şekilde devam edecek: tam da yeniden başlayacak kadar uzun süre sona erecek.