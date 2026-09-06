Kategori: Makale | 0 Yorum | 06 Eylül 2026 10:54:28









Ağustos ayının sonlarına doğru, Başkan Donald Trump, en sevdiği platform olan Truth Social'da oldukça neşeli bir ruh halindeydi. Bir paylaşımında başkan, Venezuela ile "DÜNYA TARİHİNİN EN BÜYÜK PETROL ANLAŞMASI"nı imzaladığını duyurdu! Onun yönetiminde, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Venezuela'nın geçici Başkanı Delcy Rodriguez, "özel sektörle ortaklık içinde, Amerikan vergi mükellefine hiçbir maliyet getirmeden, Venezuela'daki 65 MİLYAR VARİLDEN fazla kanıtlanmış petrol rezervinin çoğunluk kontrolünü sağladılar."

Binoy Kampmark



Binoy Kampmark, Cambridge'deki Selwyn Koleji'nde Commonwealth Bursu sahibiydi. Melbourne'deki RMIT Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.









Trump yönetimi 3 Ocak'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşini kaçırdığında, uluslararası hukukun ihlaline açık bir teşvikte bulunuldu. Burada kaba bir cezasızlık, ilkel bir ele geçirme ve acımasız bir yağma söz konusuydu: Hayali uyuşturucu teröristi suçlamalarıyla görevdeki egemen bir liderin kaçırılması, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2. Maddesi ile güvence altına alınan bir devletin toprak bütünlüğünün ihlali ve Venezuela'nın Washington'ın Monroe Doktrini'nin kaba bir tekrarı olan hedeflerine uymasının talep edilmesi. Ödül açıkça petroldü.Bu küstahça kontrol iddiası, ABD'deki petrol rezervlerini (şu anda 46 milyar varil) iki katından fazla artıracak, petrol arzını artıracak ve en önemlisi, Cumhuriyetçiler için seçim beklentileri açısından, "tüm Amerikalılar için benzin fiyatlarını uzun vadede önemli ölçüde düşürürken, Venezuela'nın muazzam bir başarı ve büyük bir refah yolunda ilerlemesine yardımcı olacaktır."Başkan Rodriguez, son derece nahoş bir durum olarak nitelendirilebilecek şeyi parlatmaya çalıştı. 25 yıl sürecek olan anlaşma, ülkenin Hidrokarbon Yasası'na uygundu ve 100 milyar dolarlık yatırımın yanı sıra 209,3 milyar dolarlık telif ve vergi gelirini güvence altına alacaktı. Ancak bu işlemlerden elde edilecek vergi gelirinin miktarı konusunda pek açık konuşmadı.Bu kendinden emin girişim, Trump'ın zihninden ve rahat ağzından çıkan birçok şey gibi, kısmen umut, kısmen de kurgudan ibaret. Sorulması gereken ilk soru, bu yağmacı uygulamanın faydalarının Amerikan ekonomisine ne zaman zamanında geri döneceğidir. Trump, Oval Ofis'te "Sonuçta fiyatlar düşecek," dedi . "Peki, bu seçimden önce mi olacak? Bunu size söyleyemem."Emtia alanındaki uzmanlar hem şüpheci hem de heyecanlı. GasBuddy'nin petrol analizi başkanı Patrick De Haan, The Hill'e şüphelerini dile getirdi . Fiyatların "birkaç yıl sonra" düşmesi mümkün olabilir, ancak kısa vadede bu pek olası değil. Örneğin, anlaşmanın endişe verici yasal riskleri ve çeşitli diğer olasılıkları vardı, ancak eğer anlaşma geçerli olursa, "büyük yatırımlarla, petrol üretiminde büyük bir artışla, büyük sonuçlar doğurabilir. Ancak, tekrar ediyorum, doğalgaz fiyatları üzerindeki etkiler günler, haftalar veya aylar sonra değil, yıllar sonra görülecektir."Bu yorumlar, ekonomist John Maynard Keynes'in Para Reformu Üzerine Bir İnceleme (1923) adlı eserinde kaleme aldığı şu çarpıcı sözleri akla getiriyor: "Uzun vadeli bakış açısı, güncel olaylar için yanıltıcı bir kılavuzdur. Uzun vadede hepimiz öleceğiz." Benzin fiyatları düşebilir, ancak kısa vadede Trump'ın havai, çoğu zaman da soytarıca değerlendirmeleriyle karşı karşıyayız.Uzun vadeli hedeflerin neden önemli olduğuna dair birçok husus var. Lipow Oil Associates'ten Andy Lipow, girişimin başarılı olması için gerekli altyapıyı hatırlatıyor . "Petrol piyasasında somut bir etki yaratacak altyapı sistemini geliştirmek on yıl sürecek," ancak "önümüzdeki bir iki yılda bazı kademeli iyileştirmeler" olasılığını da göz ardı etmek istemedi. Venezuela petrolünü yüksek üretim seviyelerine çıkarmak yaklaşık 180 milyar dolara mal olabilir; "petrolü yerden çıkarmak ve rafine edilmeden önce piyasaya sunmak için olağanüstü miktarda para harcanması gerekiyor."Bu anlaşma, gangster kapitalizminin tüm kaba ve düzensiz kurgularını içeriyor. Trump yönetimi, iş ortakları listesi konusunda pek açık davranmıyor, ancak güvenilir bir şekilde adı geçen adaylardan biri, Venezuelalı yatırımcı Alejandro Betancourt liderliğindeki Kuzey Amerika Mavi Enerji Ortakları (NABEP). Şirket, yıl sonuna kadar Venezuela petrol sahalarına altı sondaj kulesi yerleştirmeyi ve 2027'de 12 kule daha konuşlandırmayı planlıyor. Toplamda 52 kule konuşlandırılması bekleniyor.Trump'ın ahlaksız ve hırsız karakterlere olan düşkünlüğüne uygun olarak, Betancourt, devlet petrol şirketi Petróleos de Venezuela'dan (PDVSA) 2 milyar doların zimmete geçirilmesini denetlemekle suçlanıyor ve ayrıca İspanya ve İsviçre'deki yetkililerin de dikkatini çekmiş durumda; iddia edilen kara para aklama ve vergi dolandırıcılığı suçlamalarıyla karşı karşıya. Bu görünüşte boğucu şüphe ve sorgulama bulutuna rağmen, Betancourt'a ailesi, ortakları, yatırımcıları ve bankacılık ve madencilik sektörlerinden iş ortaklarından oluşan bir grupla birlikte özel uçaklarını kullanma konusunda neredeyse tam bir özgürlük tanınmış durumda.Bahsi geçen yasal risklere gelince, bunlardan kurtulmak zor. Washington'ın, Caracas değil, söz konusu modeli ve girişime katılacak şirketleri belirlediği göz önüne alındığında, bu işlem Venezuela anayasasına uygun mu? Trump'ın bu tür yasal inceliklere hiç önem vermediği doğru, ancak potansiyel iş ortakları ve yatırımcılar önem veriyor. Columbia Üniversitesi Küresel Enerji Politikası Merkezi'nde yardımcı araştırmacı olan Luisa Palacios bu konuda açık sözlü : "Amaç Venezuela'ya yatırım yapma riskini azaltmaksa, Amerika Birleşik Devletleri bu işlemle tam tersini yapıyor olabilir: ülkenin zaten kırılgan olan kurumsal yapısını daha da zayıflatıyor."Eski Chevron yöneticisi ve Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde misafir kıdemli araştırmacı olan Ed Chow şunları ekliyor : “Sermaye yoğun, uzun vadeli bir sektör için belirsizlik sizi yavaşlatır. Bazen sizi dondurur.” Eğer tüm bunlarda bir donma varsa, bu kesinlikle tarafların ahlaki kaygılarından kaynaklanmayacaktır. Getiriler ne kadar yüksek olursa olsun, Venezuela'daki kayırmacılık ve kleptokratik girişimler garanti altına alınmıştır.