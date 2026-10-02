Kategori: Makale | 0 Yorum | 02 Ekim 2026 13:00:10









Konuşmanın rahatsız edici teması, Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası hukukun ve uluslararası sınırlara bağlılığın her türlü görünümünden kasıtlı olarak kopmasıydı. İran'a gelince, kibirli bir şekilde "büyük bir karar" verme yetkisine sahip olduğunu düşünüyordu: "Onların yeniden inşa etmelerine ve eskisinden çok daha büyük bir ülke yaratmalarına izin verecek bir anlaşma mı yapacağım... yoksa İslam Cumhuriyeti'ni yok edip bunu hızla mı yapacağım, bir daha asla insanları ve ülkeleri öldürme ve yok etme şansı vermeyeceğim." Ancak refahı teşvik etme veya soykırımı teşvik etme yönündeki böyle bir karar beklemek zorunda kalacaktı. "Ara seçimlerden hemen sonra bir anlaşma yapacağımıza inanıyorum." İşte Trump, Tahran'a karşı yürüttüğü yasadışı savaşta stratejik bir yenilgi konumundan konuşuyordu.

Gerçeklik Televizyonu Başkanı'nın 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yaptığı, saçmalıklarla dolu konuşmasında yeni hiçbir şey yoktu. Donald Trump bunların çoğunu daha önce de söylemişti, üstelik bunların büyük bir kısmını da yorucu bir akıl sağlığı bozukluğu ve gerçeklikten kopuklukla. Gerçekleşmeyen yok etme tehditleri ve kıyamet senaryoları vardı. Devlet için kısa bir süreliğine tarladan savaşa getirilen Cincinnatus'un alışılmış, artık eskimiş kimlik belgeleri de vardı: "Başkaları konuşurken ben harekete geçtim; başkaları barıştan bahsederken ben barış sağladım." Abartılı, şişirilmiş düşmanlara yönelik klişe sözlü saldırılar (BM'deki o küreselci solcu bürokratlar nerede? Transseksüel gündemini ele geçiren ahtapot nerede?) ve aldatmaca fikrine geri dönüşü de cabasıydı.Bolca öz övgüyle, çoğu onun kirletici varlığı dünyayı süsleyene kadar süren sekiz savaşı sona erdirdiğini iddia etti. Gazze'nin felaketle yerle bir edilmesine ve İsrail'in Filistinli sakinlerinden Şeridi etnik olarak temizleme düşüncelerine rağmen , Trump "sayısız binlerce hayat kurtardığını" söyledi. Ukrayna'daki savaş konusunda ise barışın geleceğini (ne zaman?), başkanlık adayı olarak yarıştığı günden beri dile getirdiği bir nokta olarak belirtti. Korsanvari bir zevkle, Venezuela'nın Nicolás Maduro'su şeklinde bir "kanunsuz diktatörü" tutukladığını (yani kaçırdığını) ima ederek uluslararası hukukun ihlalini kutladı ; bu, daha dostane bir rejimin rehberliğinde ülkenin petrol rezervlerine erişim sağlamanın sadece bir ön hazırlığıydı. ABD, "artık Batı Yarımküre'de herhangi bir yerde tehditlerin yer edinmesine izin vermeyecek ve gerekirse eşsiz askeri gücümüzü kullanacağız."Washington'ın Küba politikasıyla ilgili olarak, içindeki kötü kamufle edilmiş haydut tarafı yine ortaya çıktı ; bu yönetim, Küba'yı "ABD Komünist Partisi, Antifa ve Amerika'nın Demokrat Sosyalistleri" üzerinde sinsi bir etkiye sahip olmakla suçladı. "Komünizm asla Amerika'ya gelmeyecek, ama özgürlük Küba'ya gelecek." Ayrıca "kartel şiddetinin merkez üssü" olarak tanımlanan bir ülke için "güvenlik ve emniyet" sözü veren Trump, ülkedeki uyuşturucu kartellerini "Yabancı Terörist Örgütler" olarak nitelendirerek kendini oldukça zeki zannetti. Bu karteller "Batı Yarımküre'nin IŞİD'iydi - iyi insanlar değildi." Karayip Denizi'ndeki sözde uyuşturucu gemilerine karşı yürütülen anlamsız, etkisiz ve yasadışı kampanya , "okyanusa ve denize giren uyuşturucuların %97'sini" imha ettiği şeklinde lanse edildi.Trump, tehditler, yıldırma ve çocukça zorbalık yoluyla Grönland ve Danimarka ile sağladığı anlaşmada, büyük barış elçisi olarak militarizasyonun erdemlerini övebilirdi. ABD, "iki çok önemli askeri üs de dahil olmak üzere" belirlenmiş yerlerde "büyük bir askeri varlık geliştirme sürecine derhal başlayacaktı."İnsan hakları da homurdanmaya değer bir başka alandı. BM'den insan hakları yetkilileri, ABD'nin "çocukları trans bireylerin sakatlanmasından ve akıl hastalığından koruma ve göç yasalarımızı uygulama" politikalarını eleştirmişti. "İnsan Hakları Konseyi'nin korkak ikiyüzlüleri", "Hristiyanların zulmü... veya dünyanın en baskıcı rejimlerinin suçları" söz konusu olduğunda pek bir şey söylememişti. UNESCO gibi kuruluşlar "kitlesel göçü" teşvik ediyordu - bu gerçekten şaşırtıcı - "tarihin en büyük kültürlerini ve en olağanüstü mirasını aktif olarak yok eden" küreselci bir program. Bu noktada, zihin gerçekten de uçup gitmişti.Trump, BM içindeki çeşitli uluslararası hukuk kurumlarını yerden yere vurmanın yanı sıra, görünüşe göre "kötü insanlarla dolu" olan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni de hedef aldı. Üye devletleri bu haydut kuruluştan çekilmeye çağırdı.Tüm bu moda akımlarına ayak uydurarak, yapay zekâ alanında atılan adımlar için de bol bol övgü sözleri sarf edildi. Ancak bu imparatorluk yöneticisinin burada bile şikayetleri vardı. "Yapay zekâ kelimesinin kullanımı, zekâyı sahte kılıyor." Düzenlemelerden kaçınılacaktı; çünkü kötülükleri hakkında felaket tellalları, bir başka aldatmacanın da yaratıcılarıydı. "Amerika Birleşik Devletleri, şu anda çokça konuşulan yapay zekâ için (bundan sonra resmi olarak 'Süper Zeka' olarak adlandırılacaktır) küresel bir kontrol planı oluşturma girişimini tamamen reddediyor."Onun çocukça gevezeliğinde şaşırtıcı olan şey, müttefiklerin bu duruma ne kadar müsamaha gösterdiğidir; liderleri, Washington ile işlevsiz bir ilişki hakkında kapalı kapılar ardında kıkırdayıp gülseler de, suç ortaklığına devam etmektedirler. İran'a yapılan saldırı uluslararası hukuka göre yasadışıydı, ancak Avrupa Komisyonu, çoğu Avrupa devleti, Birleşik Krallık, Kanada ve Avustralya tarafından esasen onaylandı . Liderlerinin öldürülmesi, ne kadar acımasız, vahşi ve entrikacı olursa olsun, egemenliğin korkunç ihlallerine karşı şaşkınlık değil, rahatlama nefesleri getirdi: Bu üst düzey mollalar öldüğüne göre, belki de İranlılar mantıklı olanı yapıp teokrasiyi ve onun fanatik savunucuları olan İslam Devrim Muhafızları'nı devirebilirlerdi. Bunu yapmadılar ve sonuç olarak hâlâ devam eden ve kargaşaya neden olan bir çatışma ortaya çıktı.Belki de en önemlisi – ve burada Trump benzersiz değil – uluslararası hukukun, uluslararası kurumların (örneğin BM) ülkelerin bilinçli kısıtlamadan çok, çıplak ve süssüz öz çıkarlarını gözeterek güç kullanmalarıyla ilgisiz kaldığı, hırpalanıp kusulacak bir eser olarak görülmesidir. İlgili olduğu durumlarda, uluslararası örf ve adet hukuku devletin gücünü sınırlamak yerine artırmalıdır. Trump'ın Amerikası, benzer düşünen diğer ulus devletlerle birlikte, düzeni yıkmaya ve kutsal mekanı kirletmeye karar vermiştir.