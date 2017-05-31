Kategori: Teknoloji | 0 Yorum | 31 Mayıs 2017 04:46:40









Robotların işimizi elimizden alıp almayacağı son yılların en hararetli tartışma konularından biri. Aslında bu konu günümüze ait bir tartışma değil; 19. yüzyılın başındaki Luddite İsyanları da, 1960’larda NASA’daki hesaplama uzmanlarının işlerini bilgisayarlara kaptırması da insan-robot çatışmasının bir örneğiydi.Bugünkü durum belki biraz daha karmaşık ve yapay zekânın yükselişi nedeniyle biraz daha korkutucu ama en azından işimizi robotlara kaptırıp kaptırmayacağımıza dair rasyonel öngörülerimiz var.adresine girip mesleğinizi yazdığınızda (maalesef İngilizce) işinizin robotlar tarafından yapılabilme yüzdesini görebiliyorsunuz. Daha önce Webrazzi’de yer verdiğim Carl Benedikt Frey ve Michael A. Osborne’un araştırmasını esas alan bu küçük araç, işinizin risk seviyesini, öngörülen büyüme oranını, çalışan sayısını ve yıllık maaşınızı da gösteriyor. Özetle yeni bir kariyer planı yapmamız konusunda dikkate değer bir sonuç sunuyor.Dikkate alıp almamak, elbette bize kalmış. Zira asıl sorun robotlar değil de iş dünyası olabilir…Kaynak : webrazzi.com