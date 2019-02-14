Kategori: Teknoloji | 0 Yorum | 14 Şubat 2019 09:39:32

Öte yandan kişisel özgürlükler savunucuları, yenilikle ilgili kaygılarını dile getiriyor.









Yasa tekliflerinde, Federal Hükümet eyaletlerin kişilerin fotoğraflarını ve kimliklerini devletle özellikle İçişleri Bakanlığı’yla paylaşmalarını istiyor.









Avustralyalılar için yüz tanıma yazılımı üzerinden pasaport alma ve ardından pasaport yerine yazılımın kullanılmasına bir adım daha yaklaşıldı. Öte yandan kişisel özgürlük yanlıları, hükümeti herkesin izlendiği bir ülkeye doğru gidişle suçluyor. MyGovID sistemi şu an ülke çapında deneniyor, pilot programa katılanlar vergi dosya numarası almak için kağıt üzerinden başvurmak yerine yüz tanıma teknolojisi kullanabiliyor.Avustralya Kişisel Özgürlükler Konseyi’nden Terry O’Gorman, “Bir gözetim toplumuna doğru uyur gezer halde ilerliyoruz” dedi.Çin, Uygurlara baskı için kullanıyorAvustralya, yüz tanıma teknolojisine geçmeye çalışırken, Çin’de bu teknolojinin yaygın kullanımı dikkat çekiyor.Çin’de yüz milyonlarca güvenlik kamerası, yüz tanıma teknolojisini para çekmeden binalara girişe kadar günlük işlerde kullanıyor.Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü’nden Fergus Ryan, bu teknolojinin Uygur Türkleri üzerinde baskı için kullanıldığına dair ciddi kaygılar bulunduğunu belirtiyor.Aktivistler, bir milyon Uygur’un sözde yeniden eğitim merkezlerinde tutulduklarını ve bu kişilerin tecritte tutulduğunu iddia ettikleri bir bölge içinde hareketlerini yakından izlemek için yüz tanıma teknolojisinin kullanıldığını söylüyor.Ryan, “Çin’deki deneyim şüphesiz dünyanın geri kalanına bir uyarı niteliğinde” diyerek yüz tanıma teknolojisinin ciddi sonuçlarına karşı uyarıyor.