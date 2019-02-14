A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Pasaport yerine geçecek yüz tanıma yazılımı geliyor

Kategori Kategori: Teknoloji | Yorumlar 0 Yorum | 14 Şubat 2019 09:39:32

Avustralyalılar için yüz tanıma yazılımı üzerinden pasaport alma ve ardından pasaport yerine yazılımın kullanılmasına bir adım daha yaklaşıldı. Öte yandan kişisel özgürlük yanlıları, hükümeti herkesin izlendiği bir ülkeye doğru gidişle suçluyor. MyGovID sistemi şu an ülke çapında deneniyor, pilot programa katılanlar vergi dosya numarası almak için kağıt üzerinden başvurmak yerine yüz tanıma teknolojisi kullanabiliyor.

Öte yandan kişisel özgürlükler savunucuları, yenilikle ilgili kaygılarını dile getiriyor.



Avustralya Kişisel Özgürlükler Konseyi’nden Terry O’Gorman, “Bir gözetim toplumuna doğru uyur gezer halde ilerliyoruz” dedi.

Yasa tekliflerinde, Federal Hükümet eyaletlerin kişilerin fotoğraflarını ve kimliklerini devletle özellikle İçişleri Bakanlığı’yla paylaşmalarını istiyor.



Çin, Uygurlara baskı için kullanıyor

Avustralya, yüz tanıma teknolojisine geçmeye çalışırken, Çin’de bu teknolojinin yaygın kullanımı dikkat çekiyor.

Çin’de yüz milyonlarca güvenlik kamerası, yüz tanıma teknolojisini para çekmeden binalara girişe kadar günlük işlerde kullanıyor.

Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü’nden Fergus Ryan, bu teknolojinin Uygur Türkleri üzerinde baskı için kullanıldığına dair ciddi kaygılar bulunduğunu belirtiyor.

Aktivistler, bir milyon Uygur’un sözde yeniden eğitim merkezlerinde tutulduklarını ve bu kişilerin tecritte tutulduğunu iddia ettikleri bir bölge içinde hareketlerini yakından izlemek için yüz tanıma teknolojisinin kullanıldığını söylüyor.

Ryan, “Çin’deki deneyim şüphesiz dünyanın geri kalanına bir uyarı niteliğinde” diyerek yüz tanıma teknolojisinin ciddi sonuçlarına karşı uyarıyor.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Almanya'ya iltica başvurularında Türkler Kürtleri geçti
Victoria Edebiyat Ödülününü Manus Adası’ndan bir mülteci kazandı!
UNICEF çocuklar için yardım çağrısında bulundu
ABD'nin Latin Amerika'da darbeler tarihi...
Bu seçimde 100 ile 165 yaşı arasında değişen 6 bin 389 seçmen var!!!
Avustralya’da hükümet seçimlerden galip çıkarsa 1.25 milyon iş sözü verdi
ABD, Venezüella’nın işgali için gerekli koşulları yaratmakla meşgul
İstanbullar vergiyi sadece İstanbul için ödemiyormuş!!!
Brexit anlaşması parlamentoda reddedildi
2019'da Avustralya vatandaşlık başvurusu şartları değişecek mi?

Bile bile lades : Üçüncü havalimanı battı
Türkiye’de son 5 yılda 516 bin esnaf iflas etti
Açlık sınırı 2 bin lirayı geçti!
Türkiye’de milyarlarca dolar yerli sermaye yurtdışına kaçırıldı...
Dünya bildiğiniz gibi...
Neden bazı ülkelerde 'çay' bazı ülkelerde 'tea'?
Kız kıza muhabbet, haftada en az iki kez!
Avrupa'da neden sokak hayvanı yok?
ÇOCUK
Tek kullanımlık naylon poşetleri tüm mağazalarından kaldırıyor

Sansüre karşı ‘Yollara Düştük’ belgeseli erişime açıldı!
Türkiye’de 2018’in en çok okunan kitaplar
'3'üncü Boyutta Turhan Selçuk Çizgi Kahramanları'
Dede Korkut UNESCO listesine girdi
Umutsuz ve kitapsız olmayın
Algı çok tanık tek
Bir Süreç Olarak İnsan
Ütopya: Ayakları yerde, başı gökte
Atatürk ve Hegel : İki aklın buluşma noktaları
Mutluluk mu dedi biri…

‘Uyurgezer’ adımlarla felakete doğru
Dünyanın turnusol kâğıdı
2018 İklim Raporu: Dünya'yı kurtarabilecek son nesil biziz
Avustralya’da öğrencile gelecekleri için sokaktaydı…
Küresel ısınma için belirlenen hedeften uzaklaşılıyor
Pasaport yerine geçecek yüz tanıma yazılımı geliyor
En yüksek radyasyon seviyesine sahip akıllı telefonlar açıklandı
Dışkıdan Tuğlaya
Dünya futbol tarihinde bir ilk!
Facebook #10YearsChallenge masum olmayabilir.

Düşünceleri okuyan teknoloji bulundu
İlk defa genetiği değiştirilmiş bir primat klonladı
İnsan organizmasında bilinmeyen bir kan damarı tipi bulundu
Kemikte bir yol var
Sivrisineklere ‘doğum kontrol’!
Yeni döneme ABD, Rusya ve Çin'in silahlanma yarışı mı damga vuracak?
Dünyanın en güçlü dili İngilizce
Türkiye'nin "Bağımlılık Risk Profili Haritası" açıklandı
Freedom House raporu: Türkiye 2019’da da ‘özgür’ değil
Venezuela krizi: Hangi ülke, kimi destekliyor?

Umudum yok İnadım var!
Göbeklitepe’yi Yapanlar Kimdi?
Hızlı moda ,ucuz giysi, ağır bedel
'Sarı yelekliler herkesi şaşırttı ama sol örgütleri daha çok şaşırttı'
“Sarı Yelekliler” / Rüzgar Dolu Sarı Yeleklerinde
ALGI...
Eko...
Teminat
2019 RAKAMLAR
Mihriban

Sümer Atasözleri ve Özdeyişler
Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar
İpek Yolu'nun kalbi: Özbekistan
Osman Hamdi Bey.
Ahilik


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar









Basa git
 