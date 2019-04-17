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5 ada Yunanistan’a bırakıldı!

Kategori Kategori: Türkiye | Yorumlar 0 Yorum | 17 Nisan 2019 12:38:44

Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Yalım, Türkiye’nin BM’ye verdiği resmi mektupta belirtilen sınırların 92 bin kilometrekarelik Türk kıta sahanlığı ve 5 Türk adasını Yunanistan’a bıraktığını öne sürdü. Uluslararası anlaşmalara göre Türkiye'ye ait olan 18 ada ve kayalığın Yunanistan tarafından işgal edildiğini belgeleriyle kanıtlayan Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım, tartışma yaratacak yeni bir iddia ortaya attı.



Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre; Yalım, “Dışişleri Bakanlığı'ndan büyük skandal” diyerek, Bakanlık'ın 18 Mart'ta Birleşmiş Milletler'e gönderdiği resmi mektupla Lozan Antlaşması'na göre Türkiye'ye ait olan 92 bin kilometrekarelik kıta sahanlığı ve 5 adayı resmen Yunanistan'a terk ettiğini söyledi.

Yalım şu ifadeleri kullandı:

– Bu düzenleme ile arama çalışmaları yapan Amerikan Exxon Mobil ve Katar Petroleum şirketlerinin önü açıldı.

– Mektupta kıta sahanlığının güney sınırı Türkiye ve Mısır arasındaki orta hat olarak belirlenmiş. Hukuka göre güney sınırı hem bu hat hem de Türk-Libya Orta Hattı olmalı.

– Kıta sahanlığının 28 derece doğu boylamının batısındaki kısmının ilgili devletlerle belirleneceği belirtilmiş. Bu söylemlle Gavdos, Gaidhouronisi, Koufonisi, Dhia ve Dionisades adalarından kaynaklanan 5 boylamlık kıta sahanlığı hakkı Yunanistan'a bırakılmış.

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