Kategori: Sergi | 0 Yorum | Yazan: Ferruh Dinçkal | 05 Mayıs 2019 18:01:29









Atatürk'ün önderliğinde halkla el ele verilen Milli Mücadele’nin 100. yılında İstiklal Sergisi, İş Bankası müzesinde ziyaretçilerini ağırlıyor. Türk ulusunun verdiği mücadeleyi 1.000’e yakın belge, fotoğraf, film ve objeyle anlatan “İstiklal” sergisi, ziyaretçilerini yüz yıllık bir tarih yolculuğuna çıkarıyor.





















Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Milli Mücadele’nin isimsiz kahramanları olan Anadolu insanını bir kez daha saygı ve minnetle anmak üzere hazırlanan sergi;











Kesinlikle kaçırılmamalı. Hatta giderken yanınıza sevdiklerinizi, arkadaşlarınızı, dostlarınızı da almalısınız ki, mucize olarak adlandırmamız gereken, emparyalistlere karşı verdiğimiz Kurtuluş Savaşı’nın onurunu paylaşabilin.













Özellikle çocuklar ve gençlerin gelişimi için benzersiz bir olanak. Hem çağdaş bir sunumla hazırlanmış, hem de tarihi gerçekler kuru şişirilmiş bilgilerle kıyaslandığında kalıcı olabilecek biçimde verilmiş.





26 Mart 2019 tarihinde açılan İstiklal Sergisi, yıl sonuna kadar gezilebiliyor.





İlgilenenler için:





https://muze.isbank.com.tr/Sayfalar/ana-sayfa.aspx





Adres:HOBYAR MAH. BANKACILAR CAD. NO:2 BAHÇEKAPI EMİNÖNÜ - İSTANBUL













Evet, İstanbul’da, bence zamanın ruhuna aykırı bir sergi gezdim. Son onlu yıllarda unutturulan, yok sayılan değerlerin bir hazinesi gibiydi. Ülkenin DNA’sı ile oynayanlara inat! 19 Mayıs 1919’un yüzüncü yılında İş Bankası’ndan İstiklal Sergisi.Gereçekten bilmediğimiz pek çok ayrıntıyı öğrenebileceğimiz, Balkan Savaşlarından Kuruluş’a, Kuruluş’tan ekonomik devrime kadar, değişik kolleksiyonlardan elde edilmiş ilginç parçaların bulunduğu sergiyi rehber eşliğinde de gezebiliyorsunuz. Yaklaşık 45 dakika sürüyor ve siz zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz.“On Yıllık Savaş”,“Mütareke ve İşgal”,“Direniş ve Kuvayı Milliye”,“Düzenli Ordu ve Sathı Müdafaa”,“Hukuk ve Taarruz”,“İstiklal ve Cumhuriyet” olmak üzere altı bölümde bilgi ve belgeleri ziyaretçilere sunuyor.