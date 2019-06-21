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Rengarenk bir Ay

Kategori Kategori: Bilim | Yorumlar 0 Yorum | 21 Haziran 2019 13:14:59

Bu görüntü, Yerçekimi Kurtarma ve İç Laboratuvarı (GRAIL) görevinin getirdiği verilerden oluşturulmuş Ay'ın güney enlemlerinin serbest hava gravür haritasıdır. Ay, yoğunluğu değişmeyen bir küre olsaydı, yerçekimi haritası, belirli bir yükseklikteki yerçekimi kuvvetinin her yerde aynı olduğunu gösteren tek bir özelliksiz renkte olacaktı.

Ancak Dünya da dahil olmak üzere güneş sistemindeki diğer kayalık cisimler gibi, Ay hem inişli çıkışlı bir yüzeye hem de topaklı bir iç kısma sahiptir. Ay'ın yörüngesindeki uzay aracı, bu düzensizliklerin her ikisinin neden olduğu yerçekimindeki küçük farklılıkları yaşar.



Burada gösterilen harita Ay'ın güney kutbundan 50° Güneye kadar uzanan bölgedir ve o bölgenin yerçekimini daha önce yayınlanan küresel yerçekimi haritalarından daha ince ayrıntılarda ortaya koymaktadır. Görüntü, yerçekimi haritası ve tepe noktaları ve kraterler gibi yeryüzü özellikleri ile kütle yoğunluğu arasındaki yakın ilişkiyi göstermektedir.

Görüntüdeki arazi, Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) altimetre ve kamera verilerine dayanmaktadır.

Başka bir gözle bakınca bizim sarı ay bile renklenmekte böyle.

Mutlu haftasonları! Herşey çok güzel olacak.

Kredi: NASA'nın Bilimsel Görselleştirme Stüdyosu

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