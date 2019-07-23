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Ölüme ve mezarlıklara bakış açınızı değiştirme vakti!

Kategori Kategori: Yaşam | Yorumlar 0 Yorum | 23 Temmuz 2019 16:24:18

Capsula Mundi projesi iki İtalyan tasarımcı Anna Citelli ve Raoul Bretzel tarafından ölüm hakkındaki düşüncemize başka bir bakış açısı kazandıran kültürel ve geniş tabanlı projeye imza attılar. Projenin orjinal ismi Capsula Mundi (Yaşam Kapsülü) ; yaşamın üç ana unsurunu oluşturan mineraller, bitkisel ve hayvansal yapıları ve bunların vücudumuzla olan yapısal dönüşümünü anlatır.

Biyolojik olarak parçalanabilen malzemeden yapılmış, eski ve mükemmel bir form olan yumurta kozası şeklinde tasarlanarak defnedilmek için ilginç bir yol sunuyor.



Küller küçük yumurta şeklindeki biyoidlerde tutulurken, cisimler daha büyük kapsüllerde cenin pozisyonunda bırakılıyor. Bu yumurta kapsüller daha sonra yeryüzünde bir tohum olarak gömülüyor.

Ağaç yaşamı boyunca sizden beslenerek size yeni bir yaşam formu oluşturmuş olur.

Hayattayken seçilen bir ağaç türü, öldükten sonra yumurta kozasının üstüne dikilecek ve ölenler için bir hatıra olmasının yanında gezegenimizin geleceği için bir miras görevi görecek.Ağaca dönüşecek kişiye ailesi ve arkadaşları ömür boyu bakmaya devam edeceklerdir.

Bölgeye özgü ağaçlara ek olarak, istenilen sayıda tür arasından seçim yapılabilir. Hangi ağaç türünün seçileceğine dair sınırlamalar yerel koşullara göre belirlenir: enlem, iklim ve toprak tipi.

Capsula Mundi: Yaşam hep devam eder.

Artık mezarlıklar yeni bir görünüm kazanacak ve bugün gördüğümüz soğuk gri manzara yerine canlı ağaçlıklara dönüşecekler.

Capsula, çevre ve yeraltı suları üzerinde olumsuz etkilerden kaçınmak ve kirlilik riskini azaltmak için geniş toprak incelemesinden sonra seçilen bir yere gömülür.

Ağaçlar herhangi bir  işarete sahip olmayacak, ancak her ağaç bir GPS sisteminde yer alacak ve böylelikle sevdiklerinizi anımsatan ağacı kolayca bulabileceksiniz.

Toplumun bu kutsal yerin  koruyucusu olacağı bekleniyor.Aynı zamanda devlet yasalarına tabi olacak ve yerel yetkililer tarafından yönetilecek.

Bu hatıra ormanlarının temsilcisi ağaçlara ve toprağa bakım hizmeti sağlayacaktır. Beklenmedik bir ağacın ölmesi durumunda, aynı konuma benzer bir ağaç dikililir.



Capsula Mundi projesi üreticileri, evcil hayvanlar için bile uyarlanabilir ve artan talebe karşıılık ve şüphesiz ele alacaklarını belirtiyorlar.

Projeyi üretenler  size kendi yumurta kozanızı alarak şimdiden ağaca dönüşme hayalinize olanak sağlıyor. Bazı ülkelerde henüz bu tür uygulama yasal değil.Yani bu sadece şimdilik hayata geçmeye bekleyen bir proje!

1 Eylül 2019 tarihine kadar Capsula Mundi projesi İtalya'nın Milano kentinde meraklıları için ziyaret bekliyor!



Kaynak: capsulamundi.it

Ayorum.com için İtalyanca ve İspanyolcadan çeviren: Çağkan DUYAN

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