Kategori: Çevre | 0 Yorum | 30 Temmuz 2019 15:18:53

















Deniz alarkagası (Coracias garrulus), baykuş (Otus scops) ve saksağan (Pica pica)

Birçok tür değişikliğe adapte olmaya çalışıyor, ancak ilk veriler pek azının başarılı olduğunu gösteriyor. İklim değişikliği canlılar için çok hızlı ilerliyor. Uyum sağlama girişimleri tüm canlılar için gerçekleşiyor: sıcaklıktaki artışla birlikte, bazı ağaçlar kuzeye göç ediyor veya yüksek dağlara doğru tırmanıyor.Birçok kümes hayvanı göç ediyor ve balıklar kuzeye doğru göç ediyorlar.Ancak var olan birkaç uzun vadeli çalışma, küresel ısınmadan avantaj sağlayabilen birkaç türünde olduğunu göstermektedir.Birkaç İspanyol'unda yer aldığı bir grup araştırmacı, bazı hayvanların küresel ısınmaya olan tepkisini araştırmış olan bilimsel yayınları incelediler.Isı değişimine bağlı olarak canlıların üreme dönemleri ve göç dönemlerinde ki fiziksel özelliklerinin değişimini ve davranış değişikliklerini gözlemleyen 1,400 den fazla canlı türü üzerine yapılan 5.000 araştırmaya ulaştılar.''Sahip olduğumuz bu veritabanıyla birçok canlı türündeki değişiklikleri açıklayabiliriz. Bir canlı türünün değişikliğe adapte olup olamayacağını ancak aynı canlı türünü uzun yıllar gözlemleyerek söyleyebiliriz.Fakat bazı araştırmalar bu konuyada açıklama getirdiler.Sadece çoğunluğunun kümes hayvanlarının oluşturduğu 20 türün altında yapılan 71 araştırma mevcut.Kurak Bölge Deney İstasyonundan (EEZA-CSIC) birkaç İspanyol araştırmacı Granada şehrinin iç bölgelerinde yer alan Guadix- Baza bölgesinde üç türle yaptıkları araştırmayla katkıda bulundular.EEZA araştırmacısı Jesús Miguel Avilés : "Çalışmayı gerçekleştirdiğimiz bölgedeki gözlemimiz, bu türlerin üzerinde çalıştığımız yıllarda sıcaklığın önemli ölçüde artmayışıydı.''“Deniz alakargaları ve baykuşların her yıl beklenenden daha önce yumurtlamalarına rağmen, saksağanlarda herhangi bir değişiklik olmadığını gözlemledik” dedi.Bu erken yumurtlama dönemi baykuşlar için olumsuzdur çünkü daha erken yumurtlaması daha fazla yavruya sahip olacağını göstermiyor. Fakat Deniz Alakargası için bu olumlu bir durumdur, çünkü erken yumurtlama daha fazla yavruya sahip olmasına olanak sağlıyor.Nature Communications'da yayınlanan çalışmada, sıcaklık artışı sebebiyle türlerin morfolojik (Morfoloji, canlıların yapı ve biçimini inceleyen ve özel fiziksel özelliklerini araştıran bilim dalı.)değişiklikler geçirdiğine dair bir bulguya rastlanmadı. Fakat küresel ısınmayla aynı hızda ilerlemeyen fenolojik (Fenoloji, canlıların gelişme periyotları içerisinde meydana gelen çeşitli gelişme safhalarını inceleyen bilim dalı.) değişikliklere rastlandı.IZW evrimsel biyoloğu Alexandre Courtiol'un açıklamasına göre bazı türler yavaş yavaşda olsa büyük değişiklikler yaşıyorlar ve kısa sürede türlerinin yok olması riskiyle karşı karşıya kalıyorlar.”Daha da endişe verici olan, mevcut verilerin sadece yaygın ve bol bulunan ve değişiklikle başa çıkabilen bazı türler üzerinde yapılmış olması.Daha az sayıda bulunan ve tehdit altındaki türler üzerinde yapılan araştırmalar hala devam ediyor.Bu önemli türlerin korunması konusunda oldukça endişeliyiz.Kaynak: elpais.com