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Dünyanın ilk 5G hoteli Gold Coast’ta

Kategori Kategori: Teknoloji | Yorumlar 0 Yorum | 10 Ağustos 2019 12:46:38

Küresel akıllı telefon pazarında dünyanın en büyük beşinci üreticisi olan OPPO, sürpriz bir girişimle teknoloji ve seyahat severlerin karşısına çıkıyor. OPPO, oluşturduğu dünyanın ilk 5G otelinde 5G teknolojisiyle nelerin mümkün olabileceğini gözler önüne seriyor. 40ft nakliye konteynırını fütüristik bir otele dönüştürerek son teknoloji ile donatılan dünyanın ilk 5G Oteli’ni yapan OPPO, Gold Coast şehrindeki kültür ve sanat merkezi Home of the Arts’ta (HOTA) kabul etmeye başladı.



5G Otel, Avusturalya’da 5G teknolojisini destekleyen lokasyonlar arasında dolaşarak, teknoloji ve seyahat severlere benzersiz deneyimler yaşatıyor.



5G Otel’de misafirleri neler bekliyor?

Akıllı Ayna:  Akıllı Ayna, misafirlerin bir aynadan bekleyebileceği her şeyi ve fazlasını sunuyor. En son haberleri izlemek, hisse senetleri ile ilgili güncel gelişmeleri öğrenmek, gazete okumak, film izlemek veya aynadan mükemmel bir selfie çekmek, yapılabilecek şeylerin sadece birkaçı.



Her Yerde Oyun:  Otelin 5G Oyun Süiti sayesinde, konuklar yüksek kaliteli bir oyun bilgisayarını deneyimleyebiliyor. PC’den oyun oynamanın yanı sıra, Reno 5G akıllı telefonla oyun kütüphanesine de erişilebiliyor.

Akıllı Ev Özellikleri:  Reno 5G cihazı bir dizi akıllı ev özelliğinin yanı sıra Google Ev Hub’ına da bağlı olarak kullanılabiliyor. Konuklar sesle kontrol etme özelliğinden yararlanarak, otelde aydınlatmayı çalıştırabiliyor, en sevdikleri şarkıları YouTube Müzik’ten çalabiliyor veya Google’dan arama yapabiliyor.

Artırılmış Gerçeklik Deneyimi (AR):  Otel, farklı kıyafetlerin önizlemesini sağlayan bir AR gardırobu da dahil olmak üzere, Reno 5G ile etkileşimli bir dizi sürükleyici AR uygulaması içeriyor.



Sınırsız Eğlenceye Hızlı Erişim:  Konuklar, favori filmlerini veya dizilerini 5G hızında izleyebiliyor. Geniş ekranlı bir televizyonda en sürükleyici Netflix dizilerini bir kahve eşliğinde izlemek, 5G Otel’de yapılan en büyük keyifler arasında yer alıyor.

Tek bir lüks yatak odası bulunan 5G Otel’de, ağustos ayı boyunca gecelik iki kişi 150 dolar karşılığında rezervasyon yapılabiliyor. Mat siyah bir dış cepheye, minimalist iç mekan dokunuşlarına sahip olan 5G Otel, şık ve yaratıcı görüntüsüyle dikkat çekiyor.





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