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Cesaret bulaşıcıdır…

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | 06 Eylül 2019 14:05:05

Türkiyede iki muhalif rap şarkısı birden gündeme damga vurdu: 'Susamam ' ve 'Olay'… Bugün yayımlanan iki rap şarkısı gündeme damgasını vurdu. Ezhel’in ‘Olay’ isimli şarkısı ve Şanışer’in 17 müzisyenle beraber yaptığı ‘Susamam’ şarkısı kısa bir süre içerisinde yüz binlerce kez dinlendi.



ŞANIŞER 17 ARKADAŞI İLE BERABER

Başarılı rap müzisyeni Şanışer, 17 dostuyla beraber ‘Susamam’ isimli şarkıya imza attı. Fuat, Ados, Hayki, Server Uraz, Beta, Tahribad-ı İsyan, Sokrat St, Ozbi, Deniz Tekin, Sehabe, Yeis Sensura, Aspova, Defkhan, Aga B, Mirac, Mert Şenel ve Kamufle’nin yer aldığı şarkıda farklı konu başlıklarıyla Türkiye gündemindeki meseleler; ‘adalet’, ‘özgürlük’, ‘eğitim’, ‘kadına yönelik şiddet’, ‘hayvana yönelik şiddet’, ‘kentleşme’ gibi konular işleniyor.

Deniz Tekin’in kısmında Emine Bulut cinayetine de dikkat çekiliyor. Şarkı için tasarlanan tişört ise köy okulları için harcanacak.






EZHEL’DEN ‘OLAY’ ŞARKI

Rapçi Ezhel, ‘Olay’ isimli şarkıyı ve şarkı için hazırlanan video klibi sabaha karşı yayımladı. Kısa sürede çok sayıda dinleyiciye ulaşan şarkı, Ankara Katliamı, Gezi Direnişi, 15 Temmuz Darbe Girişimi gibi Türkiye gündemi konularını işliyor. Ayrıca video klipte toplumsal muhalefetin çok sayıda eylem görüntüsü de yer alıyor.



YOUTUBE TREND LİSTESİNDEN KALDIRDI

Gece yayınlanmasının hemen ardından YouTube trend listesine ikinci sıradan giren Ezhel'in 'Olay' adlı şarkısı, YouTube tarafından trend listesinden kaldırıldı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan bu durum büyük tepki gördü.



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