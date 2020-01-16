Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | 16 Ocak 2020 02:13:37

Sidney'in 200 kilometre kuzey batısındaki Wollemi doğal parkında bulunan ve "dinozor ağaç" olarak da bilinen çamların türünün 25 yıl önce dağ yürüyüşü yapanlar tarafından tesadüf eseri keşfedilene kadar yok olduğu düşünülüyordu.









Avustralya'yı kasıp kavuran yangınlar devam ederken itfaiyeciler dünya üzerindeki en yaşlı ağaçlardan Wollemi çamlarının bilinen tek doğal habitatını alevlerden korumayı başardı. Yeni Güney Galler Eyaleti Çevre Bakanı Matt Kean fosil kayıtlarına göre 200 milyon yıl öncesine dayanan ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan ağaçlar havadan müdahaleyle kurtarıldı.Kean vahşi yaşamda bu ağaçlardan iki yüz adetin altında kaldığını belirterek korumak için hükümet olarak ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.Bakan yangın söndürme uçaklarının havadan yangın söndürme maddeleri boşalttıktan sonra helikopterlerle bölgeye taşınan özel eğitimli itfaiyecilerin bölgede bir sulama sistemi kurduklarını açıkladı. Alevler yaklaştığında da helikopterlerle yangın hattına su dökülerek ağaçların zarar görmesinin engellendi.Kean özel koruma altındaki ağaçların dış tehditlerden korunması için tam yerlerinin gizli tutulmaya devam edileceğini belirtti.1994 yılında keşfedilen ağaçların bir zamanlar Avustralya, Yeni Zelanda ve Antarktika'da büyük ormanlar oluşturduğu düşünülüyor.Gospers Dağları'nda Ekim ayında yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangın hafta başında kontrol altına alınana dek 500 bin hektarlık alanı küle çevirdi. Eyalet genelinde 5 milyon ülke genelinde ise 10 milyon hektardan fazla alan yangınlardan etkilendi. 1 milyardan fazla hayvanın da öldüğü tahmin ediliyor.Kaynak: tr.euronews.com | Faruk Can