A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Avustralya'da 200 milyon yıllık 'dinozor ağaçlar' büyük yangından nasıl kurtarıldı?

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | 16 Ocak 2020 02:13:37

Avustralya'yı kasıp kavuran yangınlar devam ederken itfaiyeciler dünya üzerindeki en yaşlı ağaçlardan Wollemi çamlarının bilinen tek doğal habitatını alevlerden korumayı başardı. Yeni Güney Galler Eyaleti Çevre Bakanı Matt Kean fosil kayıtlarına göre 200 milyon yıl öncesine dayanan ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan ağaçlar havadan müdahaleyle kurtarıldı.

Sidney'in 200 kilometre kuzey batısındaki Wollemi doğal parkında bulunan ve "dinozor ağaç" olarak da bilinen çamların türünün 25 yıl önce dağ yürüyüşü yapanlar tarafından tesadüf eseri keşfedilene kadar yok olduğu düşünülüyordu.



Kean vahşi yaşamda bu ağaçlardan iki yüz adetin altında kaldığını belirterek korumak için hükümet olarak ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

Bakan yangın söndürme uçaklarının havadan yangın söndürme maddeleri boşalttıktan sonra helikopterlerle bölgeye taşınan özel eğitimli itfaiyecilerin bölgede bir sulama sistemi kurduklarını açıkladı. Alevler yaklaştığında da helikopterlerle yangın hattına su dökülerek ağaçların zarar görmesinin engellendi.

Kean özel koruma altındaki ağaçların dış tehditlerden korunması için tam yerlerinin gizli tutulmaya devam edileceğini belirtti.

1994 yılında keşfedilen ağaçların bir zamanlar Avustralya, Yeni Zelanda ve Antarktika'da büyük ormanlar oluşturduğu düşünülüyor.

Gospers Dağları'nda Ekim ayında yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangın hafta başında kontrol altına alınana dek 500 bin hektarlık alanı küle çevirdi. Eyalet genelinde 5 milyon ülke genelinde ise 10 milyon hektardan fazla alan yangınlardan etkilendi. 1 milyardan fazla hayvanın da öldüğü tahmin ediliyor.

Kaynak: tr.euronews.com |  Faruk Can

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Avustralya'da 200 milyon yıllık 'dinozor ağaçlar' büyük yangından nasıl kurtarıldı?
Dünya 3 derece daha ısınırsa Avustralya’daki yangınlar olağan hale gelecek
Avustralya yangınları: Neden 4 aydır söndürülemiyor, bilançosu ne?
Alevler Sydney'e dayandı...
Avustralya Yanıyor!!!
Göçmen kaçakçılığı sektör oldu: "Yüzde yüz garantili, risk yok"
ABD Kasım Süleymani'niyi öldürüldü!!!
Erdoğan'dan Libya'ya askeri destek açıklaması
Kişisel siyasi çıkarı için görevini kötüye kullandı…
Fransa'da son yılların en büyük grevi hayatı felç etti

Gıda fiyatlarında yıllık enflasyon %36.9
Türkiye ekonomisi: Tünelin ucunda ışık var mı?
Ekonomik kaygı bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu!
Türk Lirası tehlikeli eşikte…
Borç Hazine’nin kamçısı!!!
Bir hikayem olmasın - 2019’a veda ederken
Avustralya’nın ilk sualtı oteli Büyük Set Resifi’nde açıldı
Lila, Lenu, Sisifos
Uzun yaşamanın sırrına erdim
Ölüme ve mezarlıklara bakış açınızı değiştirme vakti!

Leonardo da Vinci Hazar Türkü olabilir
Ay çöreği
Tarih Sizi Bekliyor! Toledo'nun Hayali!
‘Anlatamıyorum’u dünyanın en çok okunan ikinci şiiri
Zamannın ruhuna aykırı bir sergi
İnsan, Kıyısı olmayan derya - Kuşkularımı gider
Tarihsel olan nesnel olmaya kapalı mı?
Algı çok tanık tek
Bir Süreç Olarak İnsan
Ütopya: Ayakları yerde, başı gökte

Avrupa kentleri, sıcak hava dalgalarına uyum sağlamanın yollarını arıyor
Eylemsizliğin Maliyeti: 2050’de yılda 200 milyon kişi yardıma muhtaç olacak
Hayvanlar küresel ısınmaya ayak uyduramıyor!
7 ayda bir yıllık doğal kaynak kullanıldı!
Türkiye, Avrupa'nın ve ABD'nin çöplüğü oldu
5G teknolojisi, radyasyon ve güvenlik açığı
Akıllı Kontakt Lensler Bakış Açınızı Değiştirecek
Google dünyayı değiştirecek keşfi duyurdu: “Kuantum üstünlüğüne ulaştık”
Google’ın kuantum bilgisayar devrimi nedir? Dünyayı nasıl değiştirebilir?
Dünyanın ilk 5G hoteli Gold Coast’ta

Yeni Canlı Makineler Geliyor!
Uzayda beklenmedik kütleçekimsel dalga patlaması saptandı
170.000 yıllık pişirilmiş bitki kalıntıları Afrika’da bulundu
İlk insanlar hangi amaçla resmediyorlardı?
Modern insanın genetiği en fazla 38 yıl yaşamaya izin veriyor
Türkiye’de ‘zengin-fakir’ kutuplaşması!!!
AKP'nin utanç tablosu
Türkiye, Ürdün ve BAE’nin Libya’ya silah sevkiyatı BM raporunda
Çin ve Türkiye 'en büyük gazeteci hapishanesi
Dünyada en kaliteli yaşam sıralamasında Norveç 1’inci, Avustralya 5’inci, Türkiye 59’uncu

Nâzım Hikmet Paris’te
Küba Devrimi 61 yaşında
Abidin Dino ile Düşünmek
ekitaplar hediyemizdir
Donald Trump barış getirebilecek mi?
Kim Deli Kim Akıllı
Bir Özlemim Var
Makus Talih
Neydik N’olduk Ailesi
Kanal İSTANBUL

Dünyanın İlk Destan Kahramanı: Gılgamış
Antik Çağlarda Kendi Memleketlerine Karşı Savaşan Paralı Askerler
Sümer Atasözleri ve Özdeyişler
Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar
İpek Yolu'nun kalbi: Özbekistan


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 