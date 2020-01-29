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Korona alarmı! Durum kontrolden çıkıyor…

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | 29 Ocak 2020 05:21:24

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Avrupa'da da yayılmaya başlayan korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye yükseldi. Yaklaşık 6 bin vakanın tespit edildiği Çin dışında şimdiye kadar ölümlü vaka görülmedi. Geçen yıl sonu ortaya çıkan ve 2020 başında korku salmaya başlayan corona virüsü can almaya devam ediyor.

Virüs çevre ülkelerin dışında ABD, Kanada, Avustralya, Almanya, Fransa gibi binlerce kilometre uzaklıktaki ülkelere de sirayet etmiş durumda.



Yetkililer korona virüsü sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının Çin’de 132’ye yükseldiğini duyurdu. Tüm dünyada tespit edilen vaka sayısının ise 6 bin 56’ya yükseldiği açıklandı. Bugüne kadar Çin dışında herhangi bir ölümlü vaka bilgisi gelmedi.

Bu arada, korona virüsüyle mücadelede “mühim bir ilerleme” kaydedildi. Avustralyalı bilim insanları, Çin dışında ilk kez yeni bir korona virüsü oluşturdu. Bu keşfin virüsün teşhis ve tedavisine katkı sağlaması umuduyla Dünya Sağlık Örgütü’yle paylaşılacağı belirtildi.



Çin (ana kara) – 5 bin 974 vaka
Hong Kong – 8 vaka
Macao – 5 vaka
Tayvan – 8 vaka
Tayland – 14 vaka
ABD – 5 vaka
Avustralya – 5 vaka
Singapur – 5 vaka
Malezya – 7 vaka
Güney Kore – 4 vaka
Japonya – 6 vaka
Fransa – 4 vaka
Vietnam – 2 vaka
Nepal – 1 vaka
Kanada – 2 vaka
Kamboçya – 1 vaka
Sri Lanka – 1 vaka

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