Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | 29 Ocak 2020 05:21:24

Virüs çevre ülkelerin dışında ABD, Kanada, Avustralya, Almanya, Fransa gibi binlerce kilometre uzaklıktaki ülkelere de sirayet etmiş durumda.









Bu arada, korona virüsüyle mücadelede “mühim bir ilerleme” kaydedildi. Avustralyalı bilim insanları, Çin dışında ilk kez yeni bir korona virüsü oluşturdu. Bu keşfin virüsün teşhis ve tedavisine katkı sağlaması umuduyla Dünya Sağlık Örgütü’yle paylaşılacağı belirtildi.













Hong Kong – 8 vaka

Macao – 5 vaka

Tayvan – 8 vaka

Tayland – 14 vaka

ABD – 5 vaka

Avustralya – 5 vaka

Singapur – 5 vaka

Malezya – 7 vaka

Güney Kore – 4 vaka

Japonya – 6 vaka

Fransa – 4 vaka

Vietnam – 2 vaka

Nepal – 1 vaka

Kanada – 2 vaka

Kamboçya – 1 vaka

Sri Lanka – 1 vaka





Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Avrupa'da da yayılmaya başlayan korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye yükseldi. Yaklaşık 6 bin vakanın tespit edildiği Çin dışında şimdiye kadar ölümlü vaka görülmedi. Geçen yıl sonu ortaya çıkan ve 2020 başında korku salmaya başlayan corona virüsü can almaya devam ediyor.Yetkililer korona virüsü sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının Çin’de 132’ye yükseldiğini duyurdu. Tüm dünyada tespit edilen vaka sayısının ise 6 bin 56’ya yükseldiği açıklandı. Bugüne kadar Çin dışında herhangi bir ölümlü vaka bilgisi gelmedi.Çin (ana kara) – 5 bin 974 vaka