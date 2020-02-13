Kategori: Çevre | 0 Yorum | 13 Şubat 2020 18:29:56

Haziran 2019'da başlayıp halen devam eden yangınlarda 186 milyon kilometrekareden fazla alan küle dönerken, Sidney Üniversitesi'nin tahminine göre sadece Yeni Güney Galler eyaletinde 800 milyondan fazla hayvan hayatını kaybetti.









Koala ve çukur kazan dev kurbağalar gibi daha az tehdit altında olan türlerin tekrar toparlanmaları için acil müdahaleye ihtiyaç duyduğu belirlenirken, listede yer alan ornitorenk ve gri-başlı uçan tilkinin (bir yarasa türü -ed.n.) de yer aldığı bir grup içinse risk seviyesine dair daha fazla kanıt toplanıyor.









Bu miktar içinden 25 milyon Avustralya doları (yaklaşık 101,7 milyon TL), risk altında olduğu belirlenen türlere acil müdahale amacıyla kullanılmak üzere ayrıldı.





Yüksek öncelikliler listesinde koala, ornitorenk ve keseli yediuyuklayangiller de yer alıyor. Avustralyalı yetkililer, orman yangınları neticesinde yaşam alanları yok olan ve aralarında koala, ornitorenk ve keseli yediuyuklayangillerin de bulunduğu acil yardıma ihtiyaç duyan yüksek öncelikli 100'den fazla hayvan türü belirledi.Şimdi Avustralya hükümeti, neslini sürdürebilmesi için acil yardıma ihtiyaç duyan 113 hayvanın yer aldığı bir liste yayımladı. Geçici listede bazıları açısından soyu tükenme riski çok yakın olan 13 kuş, 19 memeli, 20 sürüngen, 17 kurbağa, 5 omurgasız, 22 dikenli ıstakoz ve 17 tatlı su balığı türü yer alıyor.Özellikle Kanguru Adası Dunnart'ı (fare benzeri küçük bir keseli hayvan türü), Pugh Kurbağası ve Mavi Dağ Su Kertenkelesi gibi türler zaten mevcut tehditlerin üzerine yaşam alanlarının aldığı tahribatın boyutu da eklenince yok olma riskiyle karşı karşıya kaldı.Resmi rapora göre, şiddetli yağış halinde kül ve moloz yığınlarının su yollarına ulaşması durumunda "büyük çapta bir nesil tükenmesi" yaşanabileceği kaygısıyla bir dizi tatlı su balığı da listeye eklendi.Yetkililer, yangın sonrası Avustralya'nın biyolojik çeşitliliğini korumak için hızlı hareket edilmemesinin ülkenin diğer bölgelerinde çevre üzerinde zincirleme etki doğuracağı uyarısında bulunuyorRaporda, "Öncelikliler listesinde Banksia Brownii bitki biti ve Altın Uçlu Yarasa gibi az bilinen hayvanlar da yer alıyor" deniliyor.Ülkedeki orman yangınları sezonunda yüz milyonlarca hayvan ölürken, gezegenin biyoçeşitlilik durumu üzerine kaygılar da artıyor. Araştırmalar, yerkürenin şu anda altıncı toplu yok oluşun ortasında olabileceği uyarısında bulunuyor.Bu yaşanırsa insanoğlunun doğayla etkileşimi nedeniyle yaşanabilecek ilk toplu yok oluş gerçekleşecek.Ocak'ta Avustralya hükümeti, 2 milyar Avustralya doları (yaklaşık 8,1 milyar TL) tutarındaki yangın toparlanma fonundan hayvan kurtarma ve koruma çabalarına 50 milyon Avustralya doları (yaklaşık 203,5 milyon TL) ayırma sözü vermişti.Vincent Wood | Kerim ÇelikKaynak: https://www.independent.co.uk/news/world/australasia