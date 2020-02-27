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Covid-19 hangi ülkelere sıçradı? Son 24 saatte neler yaşandı

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | 27 Şubat 2020 13:52:54

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19), dünya genelinde 81 binden fazla kişiye bulaştı. Kısa sürede neredeyse tüm dünyaya yayılan salgında ölenlerin sayısı ise 2 bin 801’i buldu. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 29 kişi hayatını kaybederken, 770 yeni Kovid-19 vakası saptandı. Virüsü kapanlar arasından 32 bin 495 kişi de sağlığına kavuştu.



İran'da 4 kişi daha koronavirüse yenik düştü

İran'da koronavirüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 26'ya, vaka sayısı 245'e yükseldi.

Japonya'da okullar tatil

Japonya, koronavirüsün yayılmasını engellemek için ilk ve orta düzeyde okullarla liseleri bu hafta sonundan itibaren mart ayı sonuna kadar kapama kararı aldı.

Danimarka'da ilk vaka İtalya'dan dönen bir kişide görüldü

Öte yandan 27 Şubat itibariyle ilk koronavirüs vakasının Danimarka'da da görüldüğü kaydedildi. Danimarka Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İtalya'nın kuzeyinden kayak tatilinden dönen erkek bir vatandaşta virüs tespit edildiği, hastanın kendi evinde karantinaya alındığı belirtildi.

Yunanistan'da 2 yeni vaka daha

Yunanistan'da bir koronavirüs vakası yaşanmasının ardından biri çocuk olmak üzere 2 yeni vakanın daha görüldüğü açıklandı. Selanik'te İtalya'nın kuzeyinden gelen 38 yaşında bir kadının Covid-19 virüsünü taşıdığı ve hastalığı çocuğuna da bulaştırdığı kaydedildi. İki vaka da karantinaya alındı.

Suudi Arabistan umre ziyaretlerini askıya aldı

Suudi Arabistan yönetimi koronavirüsün Orta Doğu ülkelerinde yayılmasının ardından umre ziyaretleriyle Mekke ve Medine'ye giriş çıkışları geçici olarak askıya aldığını duyurdu. Ülkede bugüne kadar koronavirüs vakası tespit edilmezken, komşu ülkeler Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran'da enfekte hasta sayısı artınca Riyad yönetimi de önlemlerini artırdı.




Irak'ın başkenti Bağdat'ta ilk vaka

Iraklı yetkililer Arap Dünyası'nın nüfusu en kalabalık ikinci başkentinde şu ana kadar bir kişide yeni tip koronavirüse rastlandığını açıkladı. Ayrıca perşembe gününden itibaren kamuya açık okul, üniversite, sinema ve kafelerin de 7 Mart'a kadar kapatılacağı belirtildi.

İran'dayken hastalığın bulaştığı Bağdat'taki son vaka ile birlikte Irak'ta Covid-19'a yakalanan kişi sayısı 5'e yükseldi.



Koronavirüs İsviçre'ye de sıçradı

İtalya'nın komşularından İsviçre'nin Cenevre kentinde de bir kişide koronavirüse rastlandığı resmi olarak açıklandı.

Virüs Latin Amerika’ya da bulaştı

Öte yandan Birlik içinde ilk olarak İtalya'da görülen salgın diğer Avrupa ülkelerine de yayılmaya devam ederken, Latin Amerika ülkesi Brezilya'da da ilk vaka tespit edildi.

Yeni tip koronavirüs görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve Dünya Sağlık Örgütü’nden derlenen verilere göre, ülkelere göre vaka sayıları ve Covid-19 ile ilgili yaşanan son gelişmeler şöyle ;

Norveç’te ilk vaka

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü (FHI) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk korona virüsü vakasının kaydedildiği bildirildi. Virüs tespit edilen hastanın test sonucunun pozitif çıktığı ve evde izole edildiği belirtildi.

Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinde ilk vaka

Kuzey Makedonya Başbakanı Oliver Spasovski ve Sağlık Bakanı Venko Filipçe, hükümet binasında koronavirüse ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Filipçe, bu sabah Bulaşıcı Hastalıklar Kliniğine kaldırılan 1970 doğumlu bir kadında Covid-19 tespit edildiğini, bunun Üsküp'te görülen ilk vaka olduğunu söyledi.

Virüs tespit edilen kadının, 1 aydır İtalya'da bulunduğunu, 2 haftadan bu yana hasta olduğunu dile getiren Filipçe, kadının, İtalya'da tedavi gördüğü ancak orada koronavirüsüyle ilgili herhangi bir teste tabi tutulmadığını vurguladı.

İspanya'da vaka sayısı 8'e ulaştı

İspanya'da yerel yönetimler tarafından açıklamaya göre, 6 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 8'i buldu. Ülkede koronavirüse yakalananların, virüsün etkili olduğu İtalya'nın kuzeyinden geldiği belirtildi.

Hırvatistan'da vaka sayısı 2'ye yükseldi

Hırvatistan’da da koronavirüsü tespit edilenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Hırvatistan Sağlık Bakanı Vili Beros, dün koronavirüsü testleri pozitif çıkan Hırvatistan vatandaşının kardeşinde de aynı tip virüse rastlandığını açıkladı.

Fransa’da hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jeromes Salomon, düzenlediği basın toplantısında ülkede iki kişide daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Hastalardan 55 yaşındaki bir erkeğin Amiens'daki bir hastanede karantina altında tutulduğunu ve durumunun ağır olduğunu ifade eden Salomon, 36 yaşındaki diğer hastanın ise İtalya’nın Lombardiya bölgesinden geldiğini ve Strazburg'daki bir hastanede tedavi gördüğünü belirtti.

Kuveyt'te vaka sayısı 25'e yükseldi

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakasının 25'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter sayfasından yapılan açıklamada, İran'a seyahat edenlerle bağlantılı 7 kişide daha

Covid-19 tespit edildiği belirtildi.

Yunanistan'da ilk Covid-19 vakası tespit edildi

Yunanistan’ın Selanik kentinde, 38 yaşındaki Yunanistan vatandaşı bir kadında, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Başkanı Sotiris Skodras, dün akşamdan itibaren Selanik Hastanesi’nde karantina altına alınan kadında virüse rastlandığını açıkladı.

Gürcistan’da ilk vaka

Tiflis'teki Richard Lugary Halk Sağlığı Araştırma Merkezi'nin laboratuvarında yapılan test sonucunda Covid-19 taşıdığı belirlenen hastanın Tiflis Enfeksiyon Hastanesi'ne nakledildiğini aktarıldı.

Pakistan'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakaları görüldüğü bildirildi

Sağlık Bakanı Zafer Mirza, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yaklaşık 200 milyon nüfuslu ülkede ilk kez iki kişide Covid-19 tespit edildiğini duyurarak, her iki vaka için belirlenen standartların uygulandığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 taşıdığı tespit edilenlerden birinin İran'ı ziyaret ettikten sonra Karaçi'ye gelen 22 yaşında bir erkek olduğunu kaydederken, diğer kişiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı.




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