Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | 24 Mart 2020 03:05:44









Britanya Rinoloji Derneği Başkanı Prof. Clare Hopkins ve Britanya Kulak-Burun-Boğaz Derneği Başkanı Prof. Nirmal Kumar, yaptıkları ortak açıklamada, “Testlerin daha yaygın olduğu Güney Kore’de, pozitif çıkan hastaların yüzde 30’u, hafif vakalar dışında başlıca belirti olarak koku kaybını gösteriyor” dedi.

“ İran sadece koku kaybı vakalarında ani bir artış olduğunu bildiriyor ve ABD, Fransa ve Kuzey İtalya’daki meslektaşlarımız da aynı deneyimi yaşıyor.”



Ani koku kaybı yaşayan kişilerin, diğer belirtileri göstermese de Kovid-19’a yakalanmış olabileceği belirtiliyor. Britanyalı rinologlar tarafından toplanan veriler, başka herhangi bir belirti göstermeseler dahi ani koku kaybı yaşayan kişilerin gizli koronavirüs taşıyıcısı olabileceğine işaret ediyor. Science Alert’ün haberine göre, Birleşik Krallık’ın önde gelen kulak, burun, boğaz uzmanları, Güney Kore, Çin ve İtalya’da, Kovid-19 testi pozitif çıkan hastaların yaklaşık üçte birinin, anozmi ya da hipozmi olarak bilinen koku kaybı yaşadığını bildirdiğini aktardı.Bilim insanları Kovid-19 testi pozitif çıkan dünya genelinde pek çok hastanın, yüksek ateş ve öksürük gibi belirtiler olmaksızın sadece koku ve tat kaybını belirti olarak gösterdiğini ifade ediyor.Açıklamada, “Diğer belirtilerin yokluğunda koku kaybı yaşadığını bildiren hastaların sayısında önemli bir artış olduğuna dair hızla artan sayıda rapor bulunuyor” ifadeleri yer aldı.Bilinen diğer belirtilerin bu vakalarda olmaması, bu kişilerin Kovid-19 testi yaptırmamış olduğu anlamına gelebilir. Bilim insanları bu kişilerin dünya genelinde virüsün hızla yayılmasına neden olabileceğini bildiriyor.Hopkins ve Kumar, “Bu hastalar, Kovid-19’un hızla yayılmasını kolaylaştıran şimdiye kadarki gizli taşıyıcılardan bazıları olabilir” diye ekledi.Sky News’a konuşan Prof. Kumar, özellikle genç hastaların yüksek ateş ve sürekli öksirük gibi belirtilerin dışında, sadece koku ve tat kaybı belirtilerini gösterebileceğini söyledi.Kumar, “Genç hastalar, öksürük ve ateş gibi ciddi belirtileri göstermiyor fakat sadece koku ve tat kaybı yaşayabilirler. Bu da virüslerin burunda konakladığına işaret ediyor” dedi.Bilim insanları bu belirtileri gösteren kişilerin, virüsü daha fazla yaymamak için kendini 7 günü karantinaya alması gerektiğini söyledi.The New York Times’a konuşan, Heinsberg bölgesinde koronavirüs hastalarının evlerine giderek görüşen Bonn Üniversitesi’nde virolog Hendrik Streeck, 100’den fazla kişiyle yaptığı görüşmelerde insanların en az üçte ikisinin günler süren koku ve tat kaybı yaşadığını söylediğini aktardı.Ludwig-Maximilians Üniversitesi’nden Dr. Clemens Wendtner, hastaların koku duyularını birkaç gün veya hafta sonra kazandıklarını ve bu kaybın ne kadar hasta olduğunuzdan bağımsız olarak gerçekleştiğini belirtti.