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Koronavirüs insan yapımı değil… bir laboratuvardan kaçmadı.

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | 27 Mart 2020 00:47:48

Korona virüsü insan yapımı mı? Küresel salgında özellikle sosyal medyada dile getirilen bu iddia, ABD'deki bir araştırmayla çürütüldü. Araştırma, bilgisayar simülasyonlarının yeni korona virüsünü güçlü hale getiren mutasyonları 'beğenmediği', virüsün insan hücrelerine tutunma gücünün ancak doğal seçilimle ortaya çıkmış olabileceği sonucuna vardı.

Dünya çapında 23 bini aşkın kişinin ölümüne, 520 binden fazla kişinin enfekte olmasına ve sınırların kapatılmasına yol açan yeni tür korona virüsü ile ilgili ortaya atılan en yaygın iddialardan biri, virüsün insan yapımı olduğu yönünde. Resmi adı SARS-CoV-2 adlı virüsün, Çin’in Wuhan kentinde veya ABD’de bir laboratuvardan çıktığı iddiası, ısrarla dile getiriliyor.



Yeni yapılan bir araştırma, bu iddiayı çürütecek nitelikte bulgulara ulaştı. Nature Medicine dergisinin yayımladığı araştırmada, virüs üzerinde yapılan analiz şu sonuca ulaştı: Yeni virüsün genetik dizilimi, 20 yıl önceki SARS virüsüyle çok yakından bağlantılı. Ancak bilgisayar simülasyonları, SARS-CoV-2’nin mevcut durumda geçirdiği mutasyonun insan hücrelerine böylesine kuvvetli bir şekilde bağlanmayacağı sonucuna varıyor. Yani eğer virüs laboratuvar ortamında üretilmiş olsaydı, bilgisayar simülasyonunun yönlendirmesiyle genetik dizilimi bu şekilde olmayacaktı.



ABD’deki Scripps Araştırma Merkezi’nin analizinde, yeni virüsün insan hücrelerine tutunmakta bilgisayar simülasyonlarının tahminlerinin ötesine geçecek kadar etkili olmasının genetik mühendislik değil, doğal seçilim kaynaklı olduğu belirtildi. Araştırmada, “Doğanın bilim insanlarından daha zeki olduğu” sonucuna varıldı.


Kaynak : https://www.livescience.com/coronavirus-not-human-made-in-lab.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=dlvr.it

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