Kategori: Avustralya | 0 Yorum | 31 Mart 2020 08:02:20

Peki, bu paketlerden kimler ne kadar yararlanabiliyor.









Uygun işletmelerin geçen yıl aynı dönemle kıyaslandığında gelirlerinin en az yüzde 30 azaldığını ispatlaması gerekiyor. Geliri 1 milyar dolardan fazla olna işletmelerin, gelirin yüzde 50’den fazla düştüğünü ispatlaması gerekiyor.

Uygun çalışanlar arasında tam zamanlı, yarı zamanlı veya tek başına çalışan zanaatkarlar da olacak. Sosyak mesafe kuralları yüzünden çalıştıkları yer kapandığı için işsiz kalanlar da bu ödemeden yararlanacak.

Genelde Centrelink ödemeleridnen yararlanama Yeni Zelanda vatandaşları bu ödemelerden yararlanacak. Başbakan Scott Morrison, ödemelerin diğer geçici vize sahiplerini de kapsamasının düşünüldüğünü söyledi.









JobSeeker payment

Sickness Allowance

Youth Allowance

Parenting Payment (both partnered and single)

Partner Allowance

Farm Household Allowance

Austudy

ABSTUDY

Şu anda herhangi bir yardım ödemesi alanlar ve 13 Nisan’a kadar yardım için Centrelink’e başvuranlar bu ödemeden yararlanacak.





İşini kaybeden tam zamanlı çalışan

Kriz yüzünden 1,075 dolardan az kazanan tek başına çalışan zanaatkarlar, kendi işi olanlar, casual veya kontratla çalışanlar,

COVID-19’lı bir kişiye bakanlar veya hasta bir kişiyle temasta olduğu için tecritte olanlar

ödeme alabilecek. Bir kişi JobSeeker ve JobKeeper ödemesini aynı anda alamaz.







