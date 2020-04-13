Uçan elektrikli otomobil yarışları yakında başlıyor.

Kategori: Teknoloji | 0 Yorum | 13 Nisan 2020 15:36:07

Organizatörlerden Matt Pearson, verdiği demeçte, "Yarışların yanı sıra, sürdürülebilir taşımacılıkta başlayan devrimi de hızlandırmak istiyoruz" dedi.









Tesis, Avustralya’daki Adelaide kentinde kuruldu. Seçilen bu bölge, etrafını saran çölün insanlı ve insansız uçuşları gerçekleştirmek için elverişli bir merkez haline geldi. Bu tesis, şirketin teknik üssü olarak mühendisler ve teknik uzmanlara ev sahipliği yapacak.









Bilim kurgu filmleri ve video oyunlarında görmeye alışık olduğumuz uçan otomobil yarışlarını yakında gerçek hayatta da izleyebileceğiz. Uçan elektrikli otomobiller için dünyada ilk kez spor yarışı organize edecek olan Airspeeder Series, yarışların 2020'de başlayacağını ve yakın zamanda bir Grand Prix şampiyonası düzenleyeceklerini açıkladı.Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalar kaldırıldığında, Speeders adlı uçan elektrikli araçların testlerine devan edilecek. Speerder'ler daha önce yapılan insansız testlerden başarıyla geçmişti.ABD Hava Kuvvetleri ve Martin Havacılık'tan gelen bir test pilot ekibi de Kaliforniya'daki Mojave Çölü'nde, şirketin MK3 adlı son prototipini deneyecek.İlk prototipleri üreten Avustralyalı şirket Alauda, havacılık, otomobil sporları ve mühendislik alanlarının önde gelen isimlerini buluşturan teknik bir uzman ekip kuruyor. Örneğin, Rolls-Royce ve Babcock Aviation gibi şirketler bu projede yer alıyor.Araçlar 40 metre yükseklikte saatte 200 km hıza ulaşabiliyor5 ila 40 metre yükseklikte uçabilen Speeders'ler saatte 200 km hıza ulaşabiliyor. Araçların performansını yükseltmek için mühendisler çalışamaya devam ediyor. Ayrıca yüzde 100 elektrikli araçlar sayesinde sıfır emisyonlu bir gelecek hayali de güçleniyor.Alauda ve Airspeeder serisinin kurucusu Matt Pearson, "Geleneksel otomobil sporları tutkunları aradıkları heyecanı bu yeni sporda da bulabilecekler" diye konuştu.Pearson, Airspeeder series projesini şu sözlerle ifade ediyor:"Farklı takımlar, pit-stoplar, pilotlar, rekabet duygusu ve küresel çaptaki canlı yayınlar ile bu sporun çok geniş bir izleyici ve taraftar kitlesine ulaşacağına inanıyoruz".Ancak Pearson, Formula 1'den farklı olarak Alauda'nın bütün araçlar için teknolojiyi geliştireceğini ve şampiyonanın kurullarını belirleyeceğini ifade etti.Airspeeder'in 21. yüzyılın otomobil yarışı olacağını ileri süren Person,"Bu şampiyona, E-Sports hayranları ve daha geleneksel motor sporları sevdalılarını birleştirecek bir yarış olacak" diyor.