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Muğla'da doğa katliamı... İktidar talan kapısını açtı!!!

Kategori Kategori: Çevre | Yorumlar 0 Yorum | 08 Ekim 2020 06:09:48

İktidar, ağaçları kurutan, çevre katliamına yol açan JES için Muğla’da 32 sahayı ilana çıkardı.30 yıl süreyle katliama açılacak yerler arasında doğa ve turizm harikası Bodrum Mazı, tarihi Bafa, Türkbükü, Dalyan, Datça ve Marmaris’teki sahalar da bulunuyor. İktidar, Aydın’da zeytin ve incir ağaçlarını kurutan, çevreye verdiği zarar nedeniyle büyük tepki çeken jeotermal enerji santrallarının tartışması devam ederken, Muğla’da da 32 sahayı ilana çıkardı.

İhale edilecek yerler arasında doğa harikası Bodrum Mazı, tarihi Bafa, turizm merkezi Bodrum Türkbükü, caretta caretta kaplumbağalarının yumurtlama alanı Dalyan’daki sahalar da var. 



Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda 32 adet jeotermal sahanın (28 arama, 4 işletme) ihale edileceği bildirildi. İhale ile 3 yıl süreli arama ruhsatı ve 30 yıl süreli işletme ruhsatı verilecek.

Muhammen bedeli 51 bin lira olan da var 656 bin lira olan da... Sahaların en büyüğü 4992,56 hektar. Arama ruhsatlı sahalar arasında doğa harikası Bodrum Mazı, denizi meşhur Marmaris Turunç, Bozburun, İçmeler, Milas Ören, aynı zamanda tarihi geçmişi de bulunan Milas Gölyaka-Şenköy-Bafa, turizm merkezi Bodrum, caretta carettaların yuvalama alanları da olan kendine özgü doğasıyla Dalyan, Türkbükü ve Datça da var.

Bunların dışında Bodrum Gökbel, Yalıkavak, Dalaman, Seydikemer, Milas Bozalan-Kayaönü, Menteşe, Ula, Bodrum Çamlık, Yatağan, Marmaris Alayar da bulunuyor. İşletme ruhsatlı sahalar da şöyle sıralanıyor: Milas Karahayıt, Bodrum Dereköy, Köyceğiz, Datça. İhaleler 26 Ekim’de sabah 09.30’dan itibaren 10’ar dakika arayla yapılacak.    

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Seydikemer’den Bodrum’a kadar her yerin ihaleye açıldığını söyledi. Yerel yönetimlerin de sivil toplum örgütlerinin de ihalelerden haberinin olmadığına işaret eden Girgin, “tepeden inmeci” bir yaklaşım olduğunu bildirdi. “İstanbul’a ihanet ettik demişlerdi, şimdi sıra Muğla’ya mı geldi?” diye soran Girgin, Muğla’nın jeotermal enerjiye açılmasının “doğayı katletmek, turizmi baltalamak” anlamına geldiğini dile getirdi.

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, “AKP iktidarının sistematik olarak Muğla’yı talan projesi vardır. Bu cennet kentin kıyılarından, koylarından, ovalarından ormanlarına kadar her yerini ranta çevirmek için özel bir çalışma yapıldığına inanıyoruz. Dünyanın gıpta ile baktığı yeşili ve mavisi, ormanı ve denizi iç içe geçmiş bu doğa harikası coğrafyaya, jeotermal kaynak arama izni vermek hangi amacın ön hazırlığıdır? Asıl amaç jeotermal kaynak bulmak değil turizm alanlarını parsellemek. Jeotermal arama alanları daha sonra turizm bölgesine çevrilip, buradan rant sağlanıyor” dedi.

İKİNCİ BİR ‘KISIKLI VİLLALARI’ YAPTIRMAYACAĞIZ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile imara açılan 1 milyon 100 bin metrekarelik Hazine arazisinde dün incelemelerde bulunan CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç “Yarımadanın tam ortasındaki 3. derece doğal sit alanını imara açıp, önce Katarlılara satacaklar, sonra kendileri alacaklar, Erdoğan gideceğini gördü, emekliliğini burada geçirmek istiyor. Erdoğan’a buraya ikinci bir Kısıklı Villaları yaptırtmayacağız” dedi. Bodrum’un Ortakent Mahallesinde, Kabakum plajının da bulunduğu bölgede denize sıfır 1 milyon 100 bin metrekarelik alan Cumhurbaşkanlığı kararı ile yapılaşmaya açıldı. Ayrıca Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla da 8’i Bodrum’da olmak üzere Muğla’da 32 jeotermal sahası için ihaleye çıkılacağı duyuruldu. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da kararlar alınırken kendilerine danışılmadığını vurguladı. Öztunç ve Aras, Cumhurbaşkanlığı kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması için dava açıldığını duyurdu.



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