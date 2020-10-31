A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Yeni Zelandalılar referandumda ötanaziye 'evet', esrar kullanımına 'hayır' dedi

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | 31 Ekim 2020 04:20:41

Yeni Zelanda’da ötanaziyi yasal hale getirecek, halk oylamasına sunulan Yaşam Sonunu Seçme Yasası, vatandaşların yüzde 65,2'sinin evet, 33,8’inin hayır oyunu alarak kabul edildi. Ülkede 19 Ekim’de yapılan genel seçimlerde vatandaşlara, ötanazi ile hayatlarına son verilmesi ile eğlence amaçlı esrar kullanımının yasallaştırılması hakkındaki görüşleri soruldu.

Bağlayıcı özelliği olan referandumda oyların yaklaşık yüzde 83'ü sayılırken 33,8 hayır oyuna karşılık halkın yüzde 65,2’sinin evet dediği ötanaziye izin veren Yaşam Sonunu Seçme Yasası onaylandı.



Eğlence amaçlı esrar kullanımını yasallaştıracak öneriye ise 53,1 hayır oyu ile karşı çıkan Yeni Zelandalılar, 46,1 kabul oyu alan tasarının yasallaşmasına onay vermedi.

Bağlayıcı referandumda onaylanan Yaşam Sonunu Seçme Yasası, referandumun resmi sonuçlarının 6 Kasım’da açıklanmasının ardından bir yıl sonra 6 Kasım 2021’de yürürlüğe girecek.

Yasaya göre belirli sağlık sorunları bulunan 18 yaşın üzerindekilerin yararlanabileceği ötanaziyi gerçekleştirecek ilacın, bir doktor veya hemşire tarafından uygulanması sağlanacak.



Yeni Zelanda vatandaşları için geçerli olacak yasadan ölümcül hastalıkları olan, altı ay ömrü kalan ve "dayanılmaz" acıları olan insanların yararlanacağı öngörülüyor.

İleri yaşta olmak, akıl hastası veya herhangi bir engele sahip olmak ise yasadan yararlanmak için yeterli görülmüyor.


Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Yeni Zelandalılar referandumda ötanaziye 'evet', esrar kullanımına 'hayır' dedi
Türk Bankası Davası Erdoğan'ın Trump Üzerindeki Etkisini Gösterdi
Türkiye’de maskelerin %95'inde filtre yok!
Potansiyel aşının ilk dozlarını ocak ayında alacağız!!!
Korona aşısına ilk tescil Rusya'dan
Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi
Yeni Zelanda genel seçimi: Başbakan Ardern yüzde 50,5 ile zafer ilan etti
İngiltere hükümeti Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden geri adım atmaya hazırlanıyor
Charlie Hebdo davası bugün başlıyor…
Fransa, 28 Haziran 2020 : Belediye seçimleri: Yeşilim Yeşil Yemyeşil

Türkiye’de faiz arttırıldığı halde neden döviz kurları hızla yükselmeye devam ediyor?
Pandeminin İspanya ekonomisine etkileri
Salgın küresel ekonomiyi nasıl etkiledi?
Türkiye’de gerçek işsizlik %21.8
10 yıl sürecek buhrana hazır olun
Mutluluk Müzesi açıldı
Koronavirüs sonrası dünyada uçaklar nasıl görünecek?
Bir hikayem olmasın - 2019’a veda ederken
Avustralya’nın ilk sualtı oteli Büyük Set Resifi’nde açıldı
Lila, Lenu, Sisifos

Stefanos Yerasimos ile
Frida Kahlo Müzesi sanal ziyarete açıldı
Kaçırmamanız gereken bir gösteri : ‘Marx’ın Dönüşü’ ücretsiz erişime açıldı
Leonardo da Vinci Hazar Türkü olabilir
Ay çöreği
Hikayemize özdeşleşmeden sahip çıkmak
Değerler Rabbi
“KAOTİKA”
İnsan, Kıyısı olmayan derya - Kuşkularımı gider
Tarihsel olan nesnel olmaya kapalı mı?

Muğla'da doğa katliamı... İktidar talan kapısını açtı!!!
Anadolu’da 60 yılda 70'e yakın göl kurudu.
Elektrikle şarj edilebilen hibrit araçlar “kuzu postuna bürünmüş kurt”
Çatalca ve Arnavutköy talana açıldı
Anadolu Talan Ediliyor
İnsan beynini bilgisayara bağlayan Neuralink tanıtıldı.
İnternet hızı rekoru kırıldı
Uçan elektrikli otomobil yarışları yakında başlıyor.
5G teknolojisi, radyasyon ve güvenlik açığı
Akıllı Kontakt Lensler Bakış Açınızı Değiştirecek

Vampir yarasalar hasta olduklarında 'sosyal mesafeyi koruyor'
7.000 yıllık sualtı keşfi, Avustralya’nın tarihini aydınlatıyor
Covid-19 beyin hacmini küçültüyor.. Alzheimer hızlanıyor
Venüs'te yaşam belirtisinin en önemli bulgularından olan 'fosfin gazı' bulundu
Dünyanın ilk kendini temizleyen, şeffaf, akıllı maskesi, FDA onayı aldı
Y Kuşağı, demokrasiden giderek umudu kesiyor
150 milyon kişi Covid-19 nedeniyle aşırı yoksullaşabilir.
Pandemi zorla evlilikleri tetikliyor
Türkiye’de her iki gençten biri mutlu değil…
Z kuşağı kimlerden oluşuyor?

Bir varmış bir yokmuş: Bir Türkiye Masalı
Kalbura dönen Anayasa….
İşçiler, Tarih, Edebiyat
Kerim Rota Yazdı: “Barış ve Sinem’in orta direk olma hayali..”
Barışmak / Barış-bak
Bir Çay Çek
BEKİR COŞKUN Sonrası
DEVE...
Ben Bilirim
Açmam Açamam

Dünyanın İlk Destan Kahramanı: Gılgamış
Antik Çağlarda Kendi Memleketlerine Karşı Savaşan Paralı Askerler
Sümer Atasözleri ve Özdeyişler
Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar
İpek Yolu'nun kalbi: Özbekistan


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 