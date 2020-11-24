Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | 24 Kasım 2020 22:38:29

Avustralya, onaylanması durumunda, önümüzdeki 12 ay içinde aşıdan 30 milyon doz üretmek için anlaşma imzalamıştı. AstraZeneca, aşı verilerini açıklayan üçüncü ilaç şirketi oldu









Aşının deneylerde önce yarım doz ve sonra da tam doz olarak tatbik edilmesi sonrası koronavirüse karşı yüzde 90 etkili olduğu açıklandı.

Avustralya’nın aşının onaylanması durumunda önümüzdeki 12 ay içinde 30 milyon doz üretmek için anlaşması var.

Sağlık Bakanı Greg Hunt aşı kampanyasının Mart’ta başlayabileceğini söyledi.

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi’nin üzerinde çalıştığı aşının tatbik edilme tekniğine göre yüzde 90’a kadar etkili olduğu açıklandı. Araştırmacılar, aşının önce yarım doz ve bir ay sonra tam doz olarak tatbik edilmesi sonrası deneklerin koronavirüse karşı yüzde 90 korunduğu belirtildi. Ancak bir ay arayla iki tam doz olarak tatbik edilince etkisi yüzde 62’ye düşüyor. 11 bin 636 denek üzerinde yapılan deneylerde aşının toplamda yüzde 70 etkili olduğu belirtildi.Pfizer ve Moderna’nın geliştirdiği aşıların yüzde 95’e kadar etkili olduğu açıklanmıştı. mRNA türü genetik aşı olan Pfizer ve Moderna’nın aşılarının soğukta saklanması gerekiyor. Pfizer’ın aşısının eksi 70 Santigrat derecede, Moderna’nın da eksi yirmilerde saklanmasının lojistik olarak sıkıntı yaratacağından bahsediliyor.AstraZeneca’nın normal buzdolabı sıcaklığında güvenli bir şekilde saklanmasının önemli olduğu vurgulandı.Sağlık Bakanı Greg Hunt, AstraZeneca’nın açıkladığı sonuçların umut verdiğini, etkili ve güvenli olduğunun gerekli kurumlarca onaylanması sonrası gelecek yıl kullanılacağını düşündüğünü söyledi.Kaynak : SBS