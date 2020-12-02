Kategori: Teknoloji | 0 Yorum | 02 Aralık 2020 15:06:46

Independent Türkçe'nin haberine göre, Çinli araştırmacılar, geliştirdikleri jet motoru prototipiyle gelecekte dünyanın her yerine yolculuğun en fazla 2 saat sürebileceğini belirtti. Çin Bilimler Akademisi Mekanik Enstitüsü’de prototipi geliştiren bilim insanları ve mühendisler, motor prototipinin Pekin’de sesin 9 katı hızdaki hipersonik rüzgar tüneli simülasyonunda test edildiğini söyledi.













Test uçuşunu gerçekleştiren bilim insanları, motorun yakıt verimliliği ve operasyonel istikrar açısından benzersiz bir performans sunduğunu ifade etti. Chinese Journal of Aeronautics (CJA) bilimsel yayınında buluşla ilgili yayımlanan makaleye göre, motor aynı zamanda gelecekte atmosferin ötesine geçebilecek, pistten yatay olarak kalkacak, Dünya’nın yörüngesini dolaşıp atmosfere geri dönecek uçaklarda da kullanılabilecek.











Çinli araştırmacılar, geliştirdikleri jet motoru prototipiyle gelecekte dünyanın her yerine yolculuğun en fazla 2 saat sürebileceğini belirtti. Prototipi geliştiren ekip, motor sayesinde ticari havacılıkta uçuşların hipersonik hızda, yani sesten 5 kat hızlı gerçekleşebileceğini söylüyor. Motorun rüzgar tüneli simülasyonunda test edildiğini söyledi.Basit bir tasarıma sahip motor hava girişi, hidrojen yakıt enjektörü ve yakıt hücresinden oluşuyor. Yüksek hızlı bir uçuşta rüzgar motordaki hava girişinde şok dalgaları yaratıyor, bu şok dalgaları da yakıt hücresindeki hidrojen yakıtıyla birleşerek jetin hızlanmasını sağlayan bir patlamaya yol açıyor. Prototipi geliştiren ekip, motor sayesinde ticari havacılıkta uçuşların hipersonik hızda, yani sesten 5 kat hızlı gerçekleşebileceğini söylüyor ve “Daha hızlı, daha yükseğe ve her zamankinden daha uzağa uçmak insanoğlunun rüyası” diyor.Öte yandan, Çinli araştırmacıların “sodramjet” olarak adlandırdığı motor prototipinin ABD’li mühendis Richard Morrison’dan ilhamla geliştirildiği belirtildi. 1960’larda ve 1970’lerde NASA’nın scramjet denemelerinde karşılaştığı sorunlara çözüm olarak Morrison, şok dalgalarının yakıt patlamaları yaratarak motorun hızını artırması yönünde bir fikir sunmuştu. Ancak ABD yönetimi, o dönem hipersonik araştırmayı NASA’dan alarak Boeing ve Lockheed Martin’e devretti ve Morrison’ın fikri ABD savunma sanayinde unutuldu.