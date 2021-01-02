Kategori: Türkiye | 0 Yorum | 02 Ocak 2021 13:57:56

İzmir'in Aliağa İlçesi Çakmaklı Mahallesi'nde yeni liman yapılması kararlaştırıldı. Belirlenen liman sahası şehrin güneybatısında, Nemrut Körfezi'nin güneyinde, Namura (Namurt) Koyu'nda yer alıyor. Burada 3 bin yıllık Kyme antik kenti bulunuyor.





















Tarım ve deniz ticareti ile güçlenen Kyme 30'a yakın kentin metropolisiydi. Kyme'nin ünlü krallarından biri Agammemnon'du. Dönemin ünlü şairlerinden Hesiodos'un kökeni de Kyme'ydi. Kymeliler özellikle kuyumculukta ustalaşmıştı.









M.S. 12. Yüzyıl'a kadar Kyme'de yaşamın devam ettiği saptanmıştı. 1874 yılında ortaya çıkarılan antik kentteki bazı yazıt ve heykeller 1881'de Fransa'daki Louvre Museum'a, takı, mücevherat ve seramik eserler 1876'da İngiltere'deki British Museum'a kaçırılmıştı. Kazı çalışmaları devam eden ören yerinde bulunan eserlerin çoğu İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.





















İzmir Aliağa’da yeni yapılacak liman için Kyme antik kenti belirlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı liman için hazırlanan imar planını yılın son gününde onayladı. Proje kapsamında 88 bin metrekarelik dolgu yapılacak. Geçen yıl arkeolojik niteliği birinci dereceden üçüncü dereceye düşürülen antik kentin önemli bir kısmı yok olacak.ÖNCE SİT DERECESİ DÜŞÜRÜLDÜÖren yeri birinci derecede arkeolojik sit alanıydı. İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları'nı Koruma Kurulu, 28 Mart 2019 tarihinde, 2253 sayılı kararla antik kentin liman inşaatı sahasında kalan kısmının niteliğini üçüncü derece sit alanına düşürmüştü.BAKANLIK PLANLARI ONAYLADILiman Amaçlı 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve Üçüncü Derece Arkelojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım Planı 31 Aralık 2020 günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Planlar 29 Ocak 2021'e kadar askıda kalacak.88 METREKARE DOLGU YAPILACAKNemrut Limanı'nın mevcut iskelesi güneye doğru 276 metre, kara tarafından batıya doğru 320 metre genişletilerek 88 bin metrekare dolgu gerçekleştirilecek. Dolgu alanının güney ucuna 55 metre genişliğinde, 342 metre uzunluğunda, 18 bin metrekarelik yeni iskele yapılacak. Ayrıca iskele ile dolgu alanının birleştiği noktada 30 metreye 40 metre ebadında Ro-Ro rampası yerleştirilecek.KYME İÇİN KATLİAMÇevre örgütleri projeyi protesto ederek uyarılarda bulunmuştu. Bir dönem Kyme Kazı Heyeti'nde görev yapan Arkeolog Nuray Pehlivan, projenin Nemport Şirketi'nin liman kapasitesini artırabilmesi için hazırlandığını belirterek, “Bu, Kyme için katliam demektir” ifadelerini kullanmıştı. Pehlivan, kurulun, antik kentin arkeolojik sit niteliğini üçüncü dereceye düşürmesine de tepki göstermişti.DÜNYANIN EN ESKİ KENTLERİNDENKyme, Kuzey Yunanistan'dan gelen halklar tarafından M.Ö. 11. Yüzyıl'ın ortalarında kurulmuş en büyük Aiolis kentiydi. Arkeolojik bulgular Kyme'nin arkaik dönemde sikke basan ilk şehirlerden olduğunu ve ekonomik açıdan çok geliştiğini ortaya çıkarmıştı.