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Julian Assange'ın ABD'ye iadesi davasında karar: Talep reddedildi
Kategori: Küresel | 0 Yorum | 04 Ocak 2021 12:39:15
WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade davasında karar çıktı. İngiliz yargısı Assange'ın ABD'ye iadesini reddetti. İngiltere'nin başkenti Londra'da, 7 yıldır yaşadığı Ekvador Büyükelçiliğinde geçen sene nisan ayında gözaltına alınıp tutuklanan Assange'ın iadesine ilişkin davada karar duruşması yerel saatle 10.00'da yapıldı.
Hakim Vanessa Baraitser, Assange'ın intihar riskinin yüksek olduğunu ve ABD hapishanesinde özel idari önlemlere tabi tutulacağını, özellikle de istihbarat topluluğunun kendisine düşman olması nedeniyle, "gerçek bir risk altında" olduğunu belirtti.
Akıl sağlığı nedeniyle iadesinin yanlış olacağı vurgulandı
ABD tarafının tarif ettiği prosedürlerin Assange'ın süper güvenlikli bir Amerikan hapishanesinde intihar etmenin bir yolunu bulmasını engellemeyeceğini vurgulayan Baraitser, Assange'ın akıl sağlığı nedeniyle iadesinin yanlış olacağını vurgulayarak, ABD'nin talebini reddettiğini duyurdu.
"ABD güçlerinin, Irak ve Afganistan'da çok sayıda sivili öldürdüğünü ve mahkumlara işkence ettiğini" gösteren belgeleri yayınlaması üzerine, Assange hakkında dava açılmıştı.
175 yıla kadar hapis cezası alabilir
Washington'ın "ABD tarihindeki en büyük gizli bilgi sızdırmalarından birinde rol almak" ve "casusluk"la suçladığı WikiLeaks kurucusunun iade edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.
Ancak destekçileri ve basın örgütleri, Assange'ın esasen, Irak ve Afganistan'da sivillerin katlinin gizlenmesi ve mahkumlara işkence edilmesi gibi gizli bilgilerin yer aldığı dosyaları yayımlayarak dünyayı haberdar ettiği için ABD tarafından cezalandırılmak istendiğini belirtiyor.
Irak belgeleri
WikiLeaks'in en çok dikkat çeken ifşalarından biri, aralarında teslim olanların da yer aldığı sivillerin katlinin gizlenmesi ve mahkumlara işkence edilmesi gibi belgelerin yer aldığı 2010'da yayımlanan Irak dosyası oldu.
Afganistan belgeleri
WikiLeaks, 2010'da Afganistan'daki savaşa ilişkin 90 binden fazla gizli belge ve raporu yayımladı. Afganistan'daki savaşın ne kadar yıkıcı olduğunu ortaya koyan belgelerde, ABD öncülüğündeki koalisyonun "yüzlerce sivili öldürdüğü ve bunları gizlediği" ortaya çıktı.
Guantanamo belgeleri
WikiLeaks 2007'de, Guantanamo'da tutulan mahkumlarla ilgilenen askerlerin el kitabı olan "Amerikan Ordusu Operasyon Prosedürü"nü yayımladı. İnsan hakları grupları, mahkumların Kızılhaça erişiminin 4 haftaya kadar engellenebileceğini öğrenmelerinin ardından endişelerini dile getirdi. Mahkumların iyi davranış ve iş birliği karşılığında "özel ödüller" kazanabileceği ve bu "ödülün" de bir rulo tuvalet kağıdı olduğu ortaya çıktı. Mahkumların daha fazla iş birliği yapmasını sağlamak için hangi yöntemlerle izole edileceğine dair bilgiler de yayımlanan belgede yer aldı.
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