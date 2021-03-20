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Beyin göçü hızlandı, giden dönmüyor!

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | 20 Mart 2021 06:59:45

23 bin iş insanı Türkiye’yi terk etti… Son 3 yılda 10 bin milyoner ve 13 bin iş insanının ülkeyi terk ettiğini söyleyen CHP Milletvekili Prof. Dr. Açıkel, “Yurtdışına göç eden gençlerin sayısı da yüzde 70 arttı. AKP tersine beyin göçü masalı anlatıyor” dedi. Son günlerde hükümetin “Türkiye'ye tersine beyin göçünü destekliyoruz” söylemlerine rağmen rakamlar bu açıklamaların gerçekten uzak olduğunu gösteriyor. Son 3 yılda 10 bin milyoner ile 13 bin girişimci ve iş insanı olmak üzere 23 bin kişi Türkiye'yi terk etti.

 Böylece Türkiye, Çin ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok milyoner kaybeden 3'üncü ülke oldu.. Türkiye'den yurtdışına göç eden kişi sayısı da 3 yılda yüzde 97 arttı. 2016'da 69.326 kişi olan yurtdışına giden T.C. vatandaşı sayısı 2018'de 136.740 kişiye yükseldi.



MASAL ANLATIYORLAR

“AKP'nin Yol Açtığı Büyük Beyin Göçü” başlıklı raporu hazırlayan CHP Ar-Ge Bilim Platformu'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fethi Açıkel, 3 yılda Türkiye'den göç eden 20-35 yaş arası nüfusun yüzde 70 arttığını belirterek, “2019'da göç eden nüfusun yüzde 41'inin 20-34 yaş arası gençlerden oluştuğu görülüyor. Türkiye'nin 20 OECD ülkesine beyin göçünden ötürü kaybı en az 220 milyar dolar. AKP'nin ‘tersine beyin göçü' söylemi bir masaldan fazlası değil. Demokrasi ve özgürlüğün askıya alındığı Türkiye'de beyin göçü kaçınılmaz sonuç” dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın önceki gün açıkladığı genç araştırmacı programlarının 2018'de TÜBİTAK bünyesinde açıklanananların devamı olduğunu da vurgulayan Açıkel, şunları söyledi:

“İktidar beyin göçünü piyasa mantığıyla değerlendiriyor. Oysa neden olarak sadece ekonomik kaygıların görülmesi doğru değil. 2018'de aylık yaşam giderlerine yönelik burs tutarı 24 bin TL'ydi. O zaman 4.400 dolara denk gelen rakam 3.200 dolara düştü. Yani beyin göçünün çözümünü ‘ekonomik rüşvetçilik'te ararken dahi araştırmacıları ve akademisyenleri daha düşük imkanlara davet ediyorlar.”

BEYİN GÖÇÜ LİSEYE İNDİ

Rapora göre, İstanbul Erkek Lisesi'nden 2019'da mezun olan gençlerin yüzde 52.6'sı, Alman Lisesi'nden mezun olanların yüzde 94.7'si, Galatasaray Lisesi mezunlarının da yüzde 32.6'sı yüksek öğrenim için Almanya, ABD, Kanada ya da Fransa'ya gitti. UNESCO verilerine göre, Türkiye'den her yıl 50 bin öğrenci yurtdışına okumaya gidiyor. 2012 yılında yurtdışına giden doktor sayısı ise yalnızca 59 iken, 2019'da 1.042'ye ulaştı. Geçen yıl pandemiye rağmen Türk Tabipleri Birliği'nden belge isteyen hekim sayısı da 931'e ulaştı.

Kaynak : sozcu.com.tr | Nuray TARHAN

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