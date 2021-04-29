Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | 29 Nisan 2021 13:48:25

Bu, pandemi sırasında bir ülkede en çok can kaybı verilen gün olarak tarihe geçti. Bu verilerde Hindistan'daki toplam vaka sayısı 18.38 milyona, ölü sayısı 204,832'ye yükseldi.









İkinci dalgada yeterli önlem almamakla ve siyasi mitingler ile dini festivallere izin vererek salgının yayılmasına yol açmakla suçlanan Başbakan Narendra Modi'ye istifa çağrıları yükseliyor. Ancak dün Facebook'ta #ResignModi (Modi İstifa) etiketinin bir süreliğine sansürlenmesi dikkat çekti. The Guardian gazetesinin haberine göre, bu etiketle yapılan 12 binden fazla paylaşım bir süreliğine 'kayboldu'. Paylaşımlar kısa süre sonra geri gelirken, Facebook sözcüsü sansür yapılmadığını ve etiketin 'kazara' bloke edildiğini savundu. Twitter da geçtiğimiz hafta Hindistan hükümetinin talebiyle bazı eleştirel paylaşımları askıya aldığı için tepki çekmişti.









Hindistan'da Covid-19 salgınında yine rekor seviyelerde yeni vaka ve ölüm raporlandı. Bir günde 3,645 kişi Covid'den öldü, Ülkede park ve otoparklar krematoryuma dönüştürülüyor. Korona virüsü pandemisinde gözlerin çevrildiği Hindistan'da bir kez daha rekor düzeylerde yeni vaka ve ölü sayıları raporlandı. Ülkede son bir günde 379,257 yeni vaka tespit edildi, 3,645 kişi Covid-19 nedeniyle öldü.Reuters'ın haberine göre gelinen noktada, başkent Delhi'de her dört dakikada bir kişi Covid-19'dan ölüyor. Kentte parklar ve otoparklar krematoryumlara dönüştürülmüş durumda. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) haftalık raporuna göreyse, geçtiğimiz hafta dünya çapında raporlanan 5.7 milyon yeni vakanın yüzde 38'i Hindistan'da görüldü.Hindistan'da hastanelerde yeni hastalar için yer bulunamazken, dünyadan yardım yollanmaya devam ediyor. Rusya'dan Delhi'ye bugün, 22 tonluk malzeme taşıyan iki uçak indi. Moskova'nın gönderdiği yardımlar arasında 20 oksijen konsantratörü, 75 ventilatör, 150 tıbbi monitör ve ilaç bulunduğu belirtildi.ABD de dün, Hİndistan'a 100 milyon dolarlık yardım göndereceğini açıkladı. Beyaz Saray, Delhi'ye 1000 oksijen silindiri, 15 milyon N95 maske ve 1 milyon test gönderileceğini duyurdu. ABD'nin kendisi için sipariş ettiği ve 20 milyon dozdan fazla AstraZeneca aşısının üretimini karşılayacak malzemeleri de Hindistan'a yönlendirdiği belirtildi.Uzmanlar, Hindistan'ın öldürücü ikinci dalgayla baş etmesinin tek yolunun hızlı bir aşılama kampanyası olacağını söylüyor. Hükümet de cumartesi gününden itibaren 18 yaşın üzerindeki herkesin aşılanacağını duyurdu. Ancak dünyanın en büyük aşı üreticilerinden biri olmasına rağmen, Hindistan'ın aşı yaptıracaklar kategorisine giren yaklaşık 600 milyon kişi için yeterli dozunun bulunmadığı belirtiliyor. Sosyal medyada birçok kişi randevu alamadığından şikâyet ederken, hükümet sistemin sorunsuz çalıştığını savundu. Aşılama kampanyasının ocak ayında başladığı ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 9'una bir doz aşı yapıldı.Salgına rağmen Batı Bengal eyaletindeki yerel seçimler de devam ediyor. Sekiz aşamalı düzenlenen seçimler için bugün eyalette 8.4 milyon kişinin oy vermesi bekleniyor.