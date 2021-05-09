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WhatsApp, yeni sözleşmeyi kabul etmeyenlerin hesaplarını silmeyecek!!!

Kategori Kategori: İnternet | Yorumlar 0 Yorum | 09 Mayıs 2021 05:40:42

WhatsApp, gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin hesaplarını silmeyecek ama 'bezdirecek'… WhatsApp, güncellenmiş gizlilik ilkelerini 15 Mayıs 2021 tarihinden sonra hâlâ kabul etmeyen kullanıcılara ne olacağını açıkladı. Facebook bünyesinde hizmet veren popüler mesajlaşma servisi WhatsApp, geçtiğimiz aylarda hizmet şartlarında değişikliğe gittiğini açıkladıktan sonra tepkilerin hedefi haline gelmişti. Yeni gizlilik ilkelerini bu yılın başlarında duyuran şirket, kullanıcılara bu güncellenen ilkeleri kabul etmeleri için bir bildirim yollamış ve 8 Şubat'a kadar süre tanımıştı.



Webtekno'nun aktardığına göre, şartları kabul etmeyenlerin süre sona erdiğinde uygulamayı kullanamayacağını belirten mesajlaşma servisi, gelen tepkilerin ardından bu süreyi 15 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatmıştı. Şimdiyse şirket, bu tarihten sonra anlaşmayı kabul etmeyen kullanıcılara ne olacağını, ne gibi yaptırımlar uygulanacağını gösteren bir duyuru yayınladı.

WhatsApp, web sitesinden yaptığı duyuruda kullanıcıların yeni gizlilik politikasını kabul etmek için son günün 15 Mayıs olduğunu yineledi. Ancak 15 Mayıs'ta anlık bir olay gerçekleşmeyecek ve kullanıcıların hesapları silinmeyecek; bunun yerine bu tarihten sonra hâlâ sözleşmeyi kabul etmeyenlerin WhatsApp'ta yapabilecekleri yavaş yavaş sınırlandırılacak.

Yapılan açıklamaya göre sözleşmeyi kabul etmeyenler, kabul edilmesi istenen bildirimi görmeye devam edecekler. Bir süre sonra da bu bildirim kalıcı hale gelecek ve kullanıcılar, ilk etapta sohbet listelerine erişemeyecekler ancak yine de gelen telefon ve video aramalarını cevaplamaya devam edecekler. Bunun haricinde bir mesajı okumak veya yanıtlamak ya da cevapsız bir çağrıyı geri aramak için bildirimler kullanılabilecek.

Birkaç hafta sürecek sınırlı işlevselliğin ardından kullanıcılar, gelen aramaları veya bildirimleri almamaya başlayacak ve WhatsApp, o kullanıcıya mesaj ve arama göndermeyi durduracak. Sonuç olarak kullanıcıların yapabileceği iki seçenek kalacak: Birincisi WhatsApp'ı silip yeni bir uygulamaya geçmek, ikincisi ise WhatsApp'ın gizlilik şartlarını kabul etmek.

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