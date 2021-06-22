Kategori: Bilim | 0 Yorum | 22 Haziran 2021 07:14:04









Kanser araştırmalarıyla tüm dünyanın yakından takip ettiği Küba’da corona virüsüne karşı da önemli bir adım geldi. Salgın başladığından bu yana beş aşı adayı üzerinde çalışmalar gerçekleştirilen ülkede, iki aşı ileri aşama testlerini tamamladı. Kanser araştırmalarıyla tüm dünyanın yakından takip ettiği Küba’da corona virüsüne karşı da önemli bir adım geldi. Salgın başladığından bu yana beş aşı adayı üzerinde çalışmalar gerçekleştirilen ülkede, iki aşı ileri aşama testlerini tamamladı.

Corona virüsü salgınının başladığı günden bu yana Küba’da 169 bin 365 vaka ve 1170 can kaybı kayıtlara geçti. Küba salgın sürecinde yurt dışından almayarak kendi aşısını üretme kararı almıştı.





Hiçbir ülkeden aşısı almamışlardı… Küba yerli corona aşısı Abdala’nın sonuçlarını açıkladı: Yüzde 92 koruyor. Salgın sürecinde yurt dışından almayarak kendi aşısını üretmeye girişen Küba'da heyecan yaratan bir gelişme yaşandı. Ülkede geliştirilen üç dozluk Abdala aşısının koruyuculuk oranının yüzde 92.28 olduğu açıklandı.Üçüncü aşama klinik test sonuçlarına göre, ülkede geliştirilen Abdala adlı aşının corona virüsüne karşı koruyuculuk oranı yüzde 92.28 olarak açıklandı. Üç doz olarak yapılan aşının kısa süre içinde yerel düzenleyiciler tarafından acil kullanım onayı alması bekleniyor.Ülkede geliştirilen bir diğer aşı olan Soberana 2 için de geçtiğimiz günlerde önemli bir veri paylaşıldı. Aşının üç dozundan ikisi uygulandığında yüzde 62 etkinlik oranı gözlemlendiği belirtildi. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, son gelişmeler üzerine paylaştığı Twitter mesajında, “Finlay Enstitüsü’ndeki uzmanlarımız pandeminin vurduğu dönemde tüm engelleri aşarak bize iki etkili aşı sunmayı başardılar” dedi.Kaynak : reuters.com