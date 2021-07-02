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Türkiye çocuk asker kullanan ülkeler listesinde

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | 02 Temmuz 2021 04:35:12

ABD, Suriye'de Sultan Murat Tümeni'ne destek veren Türkiye’yi çocuk asker kullanan ülkeler listesine aldı. İlk kez bir NATO üyesi ülke bu listeye alınmış oldu. ABD, 2021 İnsan Kaçakçılığı Raporu'nda Türkiye'yi çocuk asker kullanan ülkeler listesine aldı. Raporun tanıtımıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Türkiye'nin Suriye'de çocuk asker yetiştiren ve kullanan Sultan Murat Tümeni'ne "maddi destek" sağladığının tespit edildiğini söyledi.



Yetkili "Bu tümen Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu şemsiyesi altında faaliyet gösteren bir Suriyeli silahlı gruptur. Türkiye Hükümeti Sultan Murat Tümeni'ne Türk topraklarından geçiş dahil olmak üzere maddi destek sağlamıştır" dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Libya'da da çocuk askerlerin kullanımının söz konusu olduğunu ifade etti.

"Türkiye'ye özelde saygı göstermekle birlikte ilk kez bir NATO ülkesi çocuk askerlerin önlenmesi listesinde yer alıyor" diyen yetkili "Saygı duyulan bölgesel bir lider ve NATO üyesi olarak Türkiye'nin Suriye'de ve Libya'da çocuk askerlerin yetiştirilmesi ve kullanılması konusunu ele alma imkânı var" ifadelerini kullandı.

Washington'un konuyu Ankara ile yapacağı görüşmelerde ele almak istediğini belirten yetkili "ABD, Suriye ve Libya'daki çatışmalara katılmış olan tüm grupları çocuk asker kullanmamaya teşvik etme konusunda Türkiye ile birlikte çalışmayı umuyor ve Türkiye ile bu konuda uzun vadeli olarak da birlikte çalışmayı umuyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın çocuk asker kullanan ülkeler listesinde yer alan ülkeler şöyle: Afganistan, Burma, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, İran, Irak, Libya, Mali, Nijerya, Pakistan, Somali, Güney Sudan, Suriye, Türkiye, Venezuela ve Yemen.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde şimdiye kadar Suriyeli silahlı grupların katılımıyla üç sınır ötesi operasyon düzenledi. İnsan hakları örgütleri ve Birleşmiş Milletler bu grupların bazılarını, ayrım gözetmeksizin sivillere saldırmak, insan kaçırma ve yağma gibi insan hakları ihlalleriyle suçluyor. Türkiye ise suçlamaları "temelsiz" olduğunu söyleyerek reddediyor.

ABD, Savunma Bakanlığı'nın listesinde yer alan ülkelere güvenlik desteği ve askeri teçhizata ticari lisans gibi konularda çeşitli kısıtlamalar getiriyor. Söz konusu kısıtlamaların Türkiye'ye de otomoatik olarak uygulanıp uygulanmayacağı henüz belirsizliğini koruyor. Atılan bu adımın Türkiye'nin Afganistan'da ABD askerlerinin geri çekilmesi sonrası Kabil Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini üstlenmesi konusunda Ankara ile Washington arasındaki müzakerelere ne ölçüde yansıyacağı da merak konusu.

Kaynak : Reuters

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