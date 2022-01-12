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Su ve deterjan olmadan çalışan bir çamaşır makinesi

Kategori Kategori: Teknoloji | Yorumlar 0 Yorum | 12 Ocak 2022 03:40:22

Çevrecilik adına büyük adım: LG, ‘susuz çalışan’ çamaşır makinesi geliştirdiğini açıkladı. LG, teknoloji devlerinin ve çevrecilerin ilgisini çeken yeni bir ürün geliştirdiğini açıkladı. Su ve deterjansız bir çamaşır makinesi üzerinde çalışmalara başladığını belirten şirket, sürdürülebilirlik açısından ilginç bir yöntem kullanmayı planlıyor.

Günümüzün en büyük problemlerinden birisi hiç şüphesiz ki iklim değişimi. İklim değişiminin beraberinde getirdiği birçok tehdit bulunuyor. Bunlardan en önemlisiyse susuzluk. ‘Geleceğin savaşları su için olacak’ gibi söylemlerin gündeme geldiği bir dönemde çevreci ve sürdürülebilir teknolojiye yönelmek hiç olmadığı kadar büyük önem arz ediyor. LG de bu yönde önemli bir adım attı.



Güney Koreli teknoloji devi, su ve deterjan olmadan çalışan bir çamaşır makinesi geliştirmeye başladığını duyurdu. Çevrecilerin ve sektördeki diğer şirketlerin dikkatini çekmeyi başaran LG, bahsi geçen çamaşır makinesini iki yıl boyunca teste tutacağını belirtiyor. Bu süre boyunca makinede herhangi bir problem tespit edilmezse de satışa sunulması planlanıyor.

Peki, makine nasıl çalışıyor?

LG’nin susuz ve deterjansız çalışan çamaşır makinesinin ardında yatan teknolojinin ‘karbondioksit dönüşümü’ olduğu öğrenildi. Basitçe anlatmak gerekirse şu şekilde çalışıyor: makinenin içinde gaz halinde olarak bulunan karbondioksit, çalıştırıldığı anda sıvı hale getiriliyor ve çamaşırlar yıkanıyor. Daha sonra yıkama işlemi bittiğinde ise tekrar gaz haline çevriliyor ve böylelikle bir sonraki yıkamada da aynı işlem uygulanabiliyor.

Şirket bu ürünü geliştirdikten ve test ettikten sonra tahminen hangi yılda piyasaya süreceğine dair bir açıklama yapmadı. Ancak sürdürülebilir ve tasarruflu ürünler arasında iddialı bir konuma sahip olması bekleniyor.

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