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Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Avustralya 12 Türkiye 112 inci sırada

Kategori Kategori: Araştırma | Yorumlar 0 Yorum | 20 Mart 2022 09:23:27

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı, dünyanın en mutlu ülkelerini sıraladı. Liste, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden önce tamamlandı. Listede Türkiye ilk 100 içerisinde yer alamadı. 10. yılına giren dünya mutluluk raporu, ekonomik ve sosyal verilerin yanı sıra insanların kendi mutluluklarına ilişkin değerlendirmelerine de dayanıyor.

Listede son dört yıldır ilk sırada yer alan Finlandiya bu yıl da zirveyi kaptırmadı. Ve böylece Kuzey Avrupalılar bir kez daha en üst sıralara hakim oldular. İlk sırada Finlandiya yer alırken, hemen arkasından da Danimarka, İzlanda, İsviçre ve Hollanda sıralandı.



Sıralamada ABD’nin 16. sıraya yükselmesi ve Fransa’nın da şimdiye kadarki en yüksek sıralaması olan 20. sırada yer alması dikkat çekti.

Cuma günü açıklanan dünya mutluluk tablosundaki en büyük düşüşler ise Lübnan, Venezuela ve Afganistan’da görüldü. Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan ise refahta en büyük artışı kaydetti.

Yemen, Tanzanya, Haiti, Malawi, Lesotho, Botswana, Ruanda, Zimbabwe ve Afganistan ise son sıralarda yer aldı.

Oxford Üniversitesi profesörü Jan-Emmanuel De Neve, “Bu indeks, savaşın birçok kurbanına verdiği maddi ve manevi zararın net bir hatırlatıcısı” dedi.

Bu yıl araştırmacılar, insanların Covid-19 pandemisinden önceki ve sonraki duygularını karşılaştırmak için sosyal medyadan gelen verileri de kullandı. 18 ülkede endişe ve üzüntüde güçlü artışlar gözlemlerken, öfke duygusunda bir düşüş kaydettiler.

Raporun yazarlarından Jeffrey Sachs, “Dünya mutluluk raporunun yıllar boyunca verdiği ders, sosyal desteğin, birbirine cömertliğin ve hükümette dürüstlüğün refah için çok önemli olduğu. Dünya liderleri bunları dikkate almalı” dedi.

Türkiye listede ilk 100’e giremezken geçen yılki 104. sırasını da kaybetti; 8 basamak gerileyerek bu yıl 112. sırada yer aldı.

Dünyanın en mutlu 20 ülkesi ise şu şekilde sıralandı:
1-Finlandiya
2-Danimarka
3-İzlanda
4-İsviçre
5-Hollanda
6-Lüksemburg
7-İsveç
8-Norveç
9-İsrail
10-Yeni Zelanda
11-Avusturya
12-Avustralya
13-İrlanda
14-Almanya
15-Kanada
16-Amerika Birleşik Devletleri
17-Birleşik Krallık
18-Çekya
19-Belçika
20-Fransa

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