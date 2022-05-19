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Avrupa’nın ardından ABD’de maymun çiçeği virüsü alarmı

Kategori Kategori: Yaşam | Yorumlar 0 Yorum | 19 Mayıs 2022 12:16:06

Orta ve Afrika'da görülen ve endemik bir virüs olarak kabul edilen monkeypox yani maymun çiçeği virüsü Avrupa'nın ardından ABD'de de etkisini gösterdi. Virüsün kısa sürede bu kadar hızlı yayılması endişe yarattı. Tüm dünyada monkeypox adıyla bilinen maymun çiçeği virüsü, Orta Afrika’dan sonra Avrupa’ya oradan da ABD’ye sıçradı. Afrika bölgesinde ormanlık alanlarda rastlanan ve çoğunlukla kemirgenler ve vahşi hayvanlardan geçen virüse ilk olarak İngiltere’de rastlandı. Daha sonra da Portekiz ve İspanya’dan vaka haberleri geldi.



Maymun çiçeği virüsü şu ana kadar İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD ve Kanada’da tespit edildi. Yüzde ve vücudun geri kalanında deri döküntüleri ile kendini gösteren, ayrıca ateş ve baş ağrısı gibi semptomlara neden olduğu bilinen maymun çiçeği virüsünün İspanya’da 23, Portekiz’de 20, İngiltere’de 8 kişide tespit edildiği belirtildi.

Dün ise korkutan haber ABD’den geldi. Massachusetts’te yetkililer, yakın zamanda Kanada’dan seyahat eden bir kişide, nadir görülen maymun çiçeği vakasına rastlandığını duyurdu. Sağlık yetkililerinin, bu vakanın Avrupa’daki küçük salgınlarla bağlantılı olup olmadığını araştırdığı vurgulandı. Kanada’da 15 kişide virüse rastlandığı bildirildi.

ABD’deki sağlık yetkilileri, soruşturma kapsamında İngiltere ve Kanada’daki yetkililerle temas halinde olduklarını söyledi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden Jennifer McQuiston, “Bu noktada, Massachusetts vakasını Avrupa’daki vakalara bağlayan herhangi bir bilgiye sahip değiliz” dedi.

Monkeypox, grip benzeri semptomlarla etkisini gösterirken, ardından lenf düğümlerinde şişme başlar. Daha sonra ise yüz ve vücutta döküntüler görülmeye başlanır. Bu yüzden de adına maymun çiçeği denmiştir. Afrika’da insanlara kemirgenler veya küçük hayvanların ısırıkları yoluyla bulaşır ve genellikle insanlar arasında kolayca yayılmaz.

Maymun çiçeği, çiçek hastalığı ile aynı virüs ailesinden gelir.

Bununla birlikte, Avrupa’da yapılan araştırmalarda vakaların eşcinsel erkeklerde daha fazla görüldüğünü belirterek, enfeksiyonun seks sırasında yayılma olasılığını araştırdıklarını vurguladı.

Şu an için seyahat hastalıkları kategorisinde yer alan virüsün henüz kanıtlanmış, güvenli bir tedavisi bulunmuyor. Ancak İngiltere, “maymun çiçeği için uygun tedavileri hızla geliştirmek için şirketlerle birlikte çalıştığını” açıkladı. Hastalığın kesin bir tedavisi olmasa da ülkede hastalık için kullanılan ilaç ve aşılarda stok yapılmaya başlandı.

Maymun çiçeği virüsünün Orta Afrika ve Batı Afrika olmak üzere iki farklı genetik grubu vardır. İnsanlarda görülen Orta Afrika maymun çiçeği virüsü, Batı Afrika virüsüne göre daha şiddetlidir ve daha yüksek ölüm oranına sahiptir.

ÜLKELER AÇIKLAMA YAPTI

Portekiz’deki yetkililer 20 maymun çiçeği vakasından 5’inin durumunun iyi olduğunu açıklarken, İspanya’da 23 maymun çiçeği vakasından büyük çoğunluğunun Madrid bölgesinde tespit edildiği belirtildi. Kanadalı yetkililer 15 maymun çiçeği vakasının incelendiğini belirtirken, ABD’nin Massachusetts eyaletinde yaşayan 1 kişide ilk maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği aktarıldı.

İngiltere’deki yetkililer ise maymun çiçeği virüsü ile ilişkilendirilen vakaların virüsü yurt dışı seyahatleri sırasında kaptığına dair herhangi bir belirti olmadığını söyledi. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), insanların virüsü tam olarak nerede ve nasıl edindiklerinin araştırıldığını açıklarken, İngiltere’deki 8 vakadan 7’sinin Afrika’ya yakın zamanda yapılan seyahatlere katılmadığını belirtti. UKHSA, bu kişilerin virüse İngiltere’de yakalandığını ve halk sağlığı için virüsün düşük risk taşıdığını söyledi.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı Baş Tıbbi Danışmanı Susan Hopkins, maymun çiçeği virüsünü “nadir ve olağandışı” olarak nitelendirdi. UKHSA’dan epidemiyolog Mateo Prochazka ise virüsün cinsel yolla bulaşabileceğine dair bulguların olduğunu söyledi. Prochazka yaptığı açıklamada, “Daha da tuhaf olan, enfeksiyonu cinsel temas yoluyla kapmış gibi görünen vakalar bulmak. Bu, salgın yanıtı ve kontrolü üzerinde etkileri olacak yeni bir bulaşma yolu. Vücudunda herhangi olağandışı kızarıklık fark eden kişilerin gecikmeden sağlık kuruluşlarına müracaat etmelerini tavsiye ediyoruz” dedi.

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