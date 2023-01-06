Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | 06 Ocak 2023 17:49:52









"Kendimizi komşularımızla kıyaslamıyoruz"

“Mutluluğunuzu kıyaslamayın ya da bununla övünmeyin.”



İskandinav ülkesinde yaşayanların, özellikle maddiyat ve zenginlik konusunda bu tavsiyeye uyduğunu belirten Martela, bir anısını anlattı:

“Doğada zaman geçirmek zindelik sağlıyor ve mutluluğa iyi geliyor… Evinize sadece birkaç bitki satın alarak bile olsa hayatınıza biraz yeşillik katmanın yollarını bulun.”



“Dizüstü bilgisayarınızı bir kütüphanede unutursanız veya telefonunuzu trende kaybederseniz, onu geri alacağınızdan emin olabilirsiniz.”



Kaynak : indyturk.com









Ünlü felsefeci memleketlerinde hiç yapmadıkları üç şeyi anlattı… Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı'nın her yıl yayımladığı Dünyanın En Mutlu Ülkeleri raporunda son 5 senede üst üste ilk sırada yer alan Finlandiya'nın sırrı ne? Kendisine bu sorunun sık sık yöneltildiğini söyleyen Fin felsefeci Frank Martela "Şu üç davranışı hiç sergilemiyoruz" dedi:Felsefeci, Fin şair Eino Leino'nun şu anlama gelen satırlarını hatırlattı:Psikoloji üzerine de araştırmalar yürüten uzman, "Başarılı görünmeye daha az, sizi mutlu eden şeylere daha çok odaklanın. Gerçek mutluluğa giden ilk adım, kendinizi başkalarıyla karşılaştırmak yerine kendi standartlarınızı belirlemek" dedi."Doğanın faydalarını görmezden gelmiyoruz"Finlandiya'da iki sene önce yapılan bir ankette katılımcıların yüzde 87'si doğanın iç huzur, enerji ve rahatlama sağladığını söylemişti.Martela pek çok çalışanın 4 haftalık yaz tatili hakkını kırsal kesimlere gidip kendisini doğaya bırakarak kullandığını kaydetti. Finlandiya'daki kentlerin çoğunda doğaya erişimin kolay olduğunu da vurgulayan felsefeci, şu tavsiyeyi verdi:"Toplumdaki güven çemberini bozmuyoruz2016'da yayımlanan bir araştırma, bir ülkede güven düzeyi ne kadar yüksekse yurttaşların o kadar mutlu olduğunu göstermişti. Başkent Helsinki'de geçen sene yapılan bir deneyde, 12 kayıp cüzdandan 11'i sahibine iade edilmişti.Martela ülkede halkın birbirine güvendiğini ve dürüstlüğe değer verdiğini ifade etti:Felsefeci, tanımadığınız kişiler için kapıları açmak ya da toplu taşımada yer vermek gibi küçük eylemlerle bile toplumda güven duygusu yaratılabileceğini savundu.