Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | Yazan: M. Şehmus Güzel | 08 Şubat 2023 15:53:08









Şimdi tam sırasıdır sizlere de, canlarım, kardeşlerim, Adnan Yücel’den birkaç satır okumalıyım. Emin olabilirsiniz, benim cenaze törenimde de Adnan Yücel okunmasını isterim. İşte buraya aynen yazıyorum: Vasiyetimdir.

İşte görüntüleri, sakin, genç, coşkulu ve umut dolu yüzleri, kimi şark çibanlı, kimi bir aile anısı gibi taşıdığı kınalı elleri, benli şafak yüzlü, kimi Maraşlı / Kahramanmaraşlı, kimi Pazarcıklı, kimi Narlılı, kimi Çağlayanceritli, kimi Ekinözlü, kimi Adanalı, kimi Adıyamanlı, kimi Nurhaklı, kimi Osmaniyeli, kimi Malatyalı, kimi Hataylı, kimi Mersinli, kimi Urfalı/Şanlıurfalı, kimi Diyarbakırlı, kimi Siverekli, kimi Erganili, kimi Çermikli, kimi Madenli, kimi Elazığlı, kimi Kilisli, kimi Antepli/Gaziantepli, kimi İskenderunlu ... sınırı geç aramataramasız, kimi Azazlı, kimi Halepli, kimi İdlibli, kimi Zaranalı, kimi Afrin’den, Azmarin’den Al-Dana’dan, kimi Topboğazı’ndan, Tartus’tan, Hama’dan kimi, tek ağızdan çıkan güvenilir sözleri, şirin ve gülümseyen gözleri, pırıl pırıl zihniyeti ve topraklarımızı baştan sona, kuzeyden güneye, doğudan batıya yürümeye yeminli ayakları, birlikte, hep birlikte halaya duruyor.





(8 Şubat 2023’ten gelir.)

















Yasla birlikte yaşamayı öğreneceğiz mutlaka. Aramızdan aniden ayrılanlar, çocuklarımız, torunlarımız, kardeşlerimiz, yakınlarımız, akrabalarımız, yoldaşlarımız, yol arkadaşlarımız. Onlar bizler de olabilirdik. Ölüm çünkü artık serseri mayın gibi dolaşıyor aramızda. Bugün kim canlı kalacak ? Kim ölecek ? Kim ? Yas tutuyor ve ağlıyoruz: Hem onlara, hem onlar olabilecek kendi kendi(leri)mize. Yas ve ağlamak dayatınca Adnan Yücel’in şiirlerine sarılırım. Onlar da bana. “Ağlarız birlikte” o zaman. Şiirler ağlamaz diye bir kural yok henüz. Varsa bile, olsa bile hükmü kalmadı artık.Adnan Elezizlidir ve “acıya kurşun işlemez” de aynen şunları söylüyor:Çocuklarımızın, torunlarımızın, gençlerimizin, kadın ve erkek ve çocuk ve kızlarımızın en hakiki, en çarpıcı, en belirleyici özelliği içten ve yapmacıksız olmaları, söylediklerine ve yaptıklarına harbiden inanmalarıdır.Halaylarını ve türkülerini ezberliyoruz. Birlikte türkü söylüyor, birlikte slogan atıyor, birlikte gülüyoruz. Birlikte dans ediyor, birlikte hoplayıp zıplıyoruz: Yaşam aşkı ve gençlik onlarda ve onlardan bize miras. Ve nicesi : Gençlik, özen, bakım, sevgi ve aşk dolu yürüyüşleri, dansları, duruşları, işleri, yarattıkları ve hayatları artık bize emanet. Onlar ki 1 Mayıs’larda, Newroz’larda, Gezi Direnişlerinde, Barış ve Kardeşlik gösterilerinde, Mayıs 68’lerde, Haziran’larda omuz omuza yürümüş: Bu sokak senin, bu meydan benim, bu caddeler, bu kentler, kasabalar, köyler hepimizin diyerek. Ah o akıp giden gösterilerimiz, yürüyüşlerimiz, alınteri ve göz nuru yüklü dükkanlarda, işyerlerinde, atölyelerde, fabrikalarda ortaklaşa, kimi kez imece usülü ürettiklerimiz, tahta okul sıralarımız, devrim yüklü anfilerimiz, bilim ve gelecek dolu fakülte kütaphanelerimiz, spor salonlarımız, futbol tutkumuz, çaputtan top oynadığımız taşlı tarla sahalarımız, yediğimiz ve attığımız tekmelerimiz, faüllü gollerimiz, basket aşkımız ve dostişi yarışlarımız: Tazelenecek:Bizimle, bizlerle yaşayacaksınız. Bu çok açık. Yeniden hayata ve paylaşmaya hoş geldiniz. Yapmacıksız, gerçek sevgi, dostluk, mutluluk, barış ve kardeşlik duygularıyla yüklü, tertemiz giyimli, bayramlıklarına bürünmüş kadın ve erkek ve çocuk, yanaklarınızdan, gözlerinizden, alınlarınızdan öpmek, ayaklarımı sizinkilerle ahenğe getirmek ve sizlerle halaya durmak. Arzumdur. Sizlerle birarada olmakla içimdeki güneşin ışığı ve gülüşü yayılır, güller açar. Çoşkuma çoşku katarsınız. Eminim. Birlikte ve yeniden yaşam sürer.Sözüne ve özüne sadık, sakin ve nazik, anlamaya çalışarak, dayanışma içinde ortakça üretmek, ortaklaşa yaratmak.Hep birlikte tüketmek, eşit eşite.Yürüyerek tartışmak da mümkün.Yürüyerek tartışmak ta mümkün evet. Bilhassa yürümek. Yol uzun olabilir, yeter ki güneş sözünde dursun, bir gün varacağımız yere varacağız. Bunun ötesi yok:Gidenlerin sureti şimdi Eyfel Kulesi’ndedir. Istanbul’da Boğaz Köprülerinde. İzimr’de Kordon’dadır. Ankara Gençlik Parkı’ndadır. Malatya’nın kaysı ağaçlarındadır. Muş, Bitlis, Varto, Erzincan, Erzurum, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Manisa bağlarındadır. Tunceli, Siirt, Hakkari, Şırnak dağlarındadır. İskenderun plajlarındadır. İstanbul’da Taksim Meydanı’ndadır. Paris’te Republique Meydanı’ndadır. Tarsus’tadır. Grenoble’dadır. Diyarbakır surlarındadır. Aix-en-Provence bulvarlarındadır. Sesleri oralarda duyulur.Ölülerimiz yeniden halaya kalkarlar. Yeniden ve yeniden. Asla yenilmeden. Gidenlerimiz yaşayanların anılarında canlanır. Yasaksız toprakların çocuklarıdır onlar. Yasaksız topraklara yüz sürmüş, suyunu katıksız ve helal ana sütü gibi içmişlerdir. Malum.Günü ve saati gelir, Eyfel Kulesi’nden, Galata’dan, Antalya’dan ve Surlardan kimi zaman taklacı beyaz bir güvercin kanatlanır güneye doğru: Ezilenlerin kurtuluşunu simgeleyen özgürlük kıvılcımları içinde.Telgraf direklerinde serçeler sıralanır: Kuzeye duyurmak için:“Nar Ülkesinde Mor Günler”de gebe analar yeni doğacak çocuklarına gidenlerin isimlerini koymak için sözleştiler. Duyduk duymadık demeyin. Deri kaplı Kitab’a, Kitabımıza, yazılıdır : İşte ispatı :Bu canlar bizim canlarımızdır. Bu isimler bizim isimlerimizdir. Sicilimize yazılı. Sizler gittiniz. Bizler kaldık. Nöbet sürüyor. Biz nöbetteyiz. Anılarınızla, türkülerinizle, halaylarınızla:Gerisini Tarih yazar. Bize susmak düşer. Sizlerle her zaman.