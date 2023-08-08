A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Yaşgünün Kutlu Olsun James Webb Uzay Teleskobu

Kategori Kategori: Teknoloji | Yorumlar 0 Yorum | 08 Ağustos 2023 12:41:12

James Webb Uzay Teleskobu, geçtiğimiz ay yaşgününü enfes gözlemlerle kutladı. Uzay üslü teleskoplar arasındaki büyük insanlık mirasına 2022 yılında katılan Webb teleskobu, 11 Temmuz 2022'de gönderdiği ilk resimle hem tüm dünyadaki bilim çevrelerinde hem de uzaya meraklı bilimseverlerde ilgi ve hayranlık uyandırmıştı. Webb, Hubble Uzay Teleskobu'nun yüksek çözünürlüğüne sahip olduğu gibi, Spitzer Uzay Teleskobu gibi ortalama kızılötesi aralığa kadar ışık dalga boylarını da algılama yeteneğine sahip.



Webb'in kızılötesi algılama teknolojisi, toz bulutlarına bürünmüş yıldızları, diğer dünyaların atmosferinde bulunan suyu, ve en eski galaksilerin oluştuğu ilk ışıkları şimdiden gözlemleyerek, evrenin gizlerine gözlerimizi açmaya başladı.  
Dikkat çekici kızılötesi görüntülerin ötesinde, bilim insanlarını heyecanlandıran asıl şey ise, Webb'ın ulaşabildiği geniş elektromanyetik aralığından elde ettiği berrak bilgiler.

Aşağıdaki görsel, Webb’in hangi aralıkta gözlem yapabildiğini göstermekte.



Webb böylelikle şimdiden,
• gözlemlenen en uzak galaksilerin bazılarının uzaklıklarını doğruladı
• en eski, en uzak süper kütleli kara delikleri keşfetti
• Gezegen atmosferlerinin (veya yokluğunun) kompozisyonunu daha önce hiç olmadığı kadar ayrıntılı olarak saptadı  
• kayalık gezegenlerin üst atmosferlerinin ne türlerde olabileceğini belirledi  
• ayrıca yıldız yuvaları ve protoplanet disklerinin kimyasal yapısını açığa çıkarırken,  su, organik karbon içeren molekülleri ve daha fazlasını saptadı
• Webb gözlemleri ile, uzun süredir bekleyen soruları yanıtlarken yeni soruları gündeme getiren yüzlerce bilimsel makaleye yol açtı
Webb’in yaşgününü gecikmeli de olsa, bizlere sunduğu enfes gözlemlerin bazıları ile kutlayalım.

Uzaya çok meraklı değilseniz bile, gözlerinizi fani politik çekişmelerden ayırıp, göklere çevirmekte, evrenin sunduğu gizemli güzellikler kadar, o gizemleri çözme tutkusundaki insanlığa hayran olmakta ölçüsüz ferahlık olmaktadır.   

Yıldız doğum evi


Bir güneş doğuyor


120 milyon ışık yılı uzaklığa merhaba


Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Yazarlarımızdan Sevgili Aykut Yazgan’ı kaybettik
Yurt dışına göç eden Türk vatandaşları: 2022'de son 7 yılın rekoru kırıldı
Milyonlarca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bilgileri bir internet sitesinde!
Türkiye ve Arap ülkelerinde
DEPREM : Hangi ülke, ne yardım gönderiyor?
FRANSA İKTİDAR CEPHESİ DERSLERİ HAL VE GİDİŞ: SIFIR
YA HABİBİ... BURASI FRANSA: NANTER’DE BİR POLİS BİR ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜ... NAHEL M. 17 YAŞINDAYDI...
Kahovka barajının yıkılmasının vahim sonuçları
Katar Gate: AP'deki rüşvet skandalında Türkiye bağlantısı
73 YIL SONRA BİR 14 MAYIS DAHA

Çin Alman otomobillerini tahtından ediyor.
Acemoğlu: 15 yıl Türkiye için fırsat penceresi bunu harcarsa sonu trajik olur
AB Meta'yı 1,2 milyar euro para cezasına çarptırdı
55 bin kişiyi işten çıkararak yerine yapay zeka kullanacak
Dünyada gıda fiyatları 12 aydır düşerken; Türkiye'de 31 aydır yükseliyor
İnsan vücudu ne kadar sıcağa dayanabilir?
Para, Bir İnsanı Elit Yapar mı?
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda rekor bekleniyor
Rüya...
Kocaman bir aile gibi

REMZİ RAŞA’YI ANMAK İÇİN
GREV HAKKI TARTIŞILIYOR, TANINIYOR
“İŞÇİLER SAHAYA İNMELİ”, BÜLENT ECEVİT’LE SÖYLEŞİ
KİTAPÇI RÜSTEM, PARİS: EMEKÇİDEN YANA ve FAHRİ KONSOLOS
Değerli Dost Aydınlık Yürek - HASAN MEYZİNOĞLU
SABİTESİZ GÖRECELİ OLABİLİR Mİ?
Ana gibi yar, Anadolu gibi diyar olmaz
HÜMANİZMANIN KANITLANMASI
YABANCILAŞMA
GERÇEK FELSEFE

Kuzey Denizi'nde sızıntı korkusu
AKBELEN ORMANI DİRENİYOR
Akbelen Ormanı'ndaki çevre direnişi
WMO aşırı sıcaklarda kalp krizi ve ölüm uyarısında bulundu
2023-2027'de dünya genelinde rekor hava sıcaklıkları görülebilir
Yaşgünün Kutlu Olsun James Webb Uzay Teleskobu
Su ve deterjan olmadan çalışan bir çamaşır makinesi
Akıl okuyabilen robot tasarladılar
Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik , Metaverse, Sanal Uzay Nedir?
Apple'dan iPhone Uygulamalarına Dev Zam: 1 Dolarlık Uygulama 17 TL Oldu

Eratosthenes MÖ 3. Yüzyılda dünya'nın çevresini nasıl ölçtü?
Leonardo da Vinci'nin annesi Çerkes bir köle
UÇAN KÜÇÜK ŞIRINGALAR
Kanser hücrelerini öldüren virüs hastalar üzerinde olumlu sonuç verdi
Çin'de havadaki Covid-19'u tespit eden maske geliştirildi
Yalan haberlere neden inanıyoruz?
Gençlerin yüzde 63'ü Türkiye'den gitmek istiyor.
Modern köle sıralamasında Türkiye zirvede
Türkiye'de temelsiz yargılamalar devam etti
Türkiye’de çocuklar ekmek veya makarna ile besleniyorlar...

AYKUT YAZGAN’I OKUMAK
Megapik “Yeniden” adlı kitabın yazarı Dr. Meltem Hınçal ile bir söyleşi....
Mektub var, Ragip Duran’dan
Türkiye’de farkında olmak ya da olabilmek...
Demokrasinin yozlaşıp ayak takımının hakimiyet kurduğu rejim: Oklokrasi
KÜSTÜM
BALIK
Lausanne
Kime Halim Diyeyim
MİHRİBAN

Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi
Dünyanın İlk Destan Kahramanı: Gılgamış
Antik Çağlarda Kendi Memleketlerine Karşı Savaşan Paralı Askerler
Sümer Atasözleri ve Özdeyişler
Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 