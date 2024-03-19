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Uber Avustralya'da taksi şoförlerine 178 milyon ABD dolar tazminat ödeyecek

Kategori Kategori: Avustralya | Yorumlar 0 Yorum | 19 Mart 2024 15:56:00

Avustralya'da Uber'e, 2019'da "yasa dışı çalışma" ve taksiciler ile özel araç şoförlerine karşı "haksız rekabet" gerekçeleriyle dava açılmıştı. Küresel taksi uygulaması Uber, Avustralya'da taksi ve özel araç şoförlerinin ekonomik kayıplarını karşılamak için yaklaşık 178 milyon ABD dolar ödemeyi kabul etti. Avustralya’da açılan davada Uber, tazminat ödeyerek “dostane çözüme” gitme kararı aldı. Bununla birlikte uzlaşmaya varılan meblağın ödenmesi için Yüksek Mahkeme onayı gerekiyor.



Uber, ülke piyasasına girmesinin ardından taksi ve özel araç şoförleri "ekonomik kayıplarını" karşılamak için dava açmıştı.

Dava 2019 yılında yaklaşık 8 bini aşkın kişi adına açıldı

Ülkedeki taksi ve özel araç şoförü olarak çalışan 8 bini aşkın kişiyi temsil eden avukatlar, Uber'e karşı 2019'da açılan davaya ilişkin açıklama yaptı.

Uber'in ülke piyasasına girişinin ardından taksicilerin ve özel araç şoförü olarak çalışanların ekonomik kayıplar yaşadığını aktaran avukatlar, firmanın uzun zamandır bu kayıpları telafi etmekten "kaçındığını" ancak nihayet uzlaşmaya varıldığını bildirdi. AFP’nin haberine göre değeri 157 milyon dolar olan ABD merkezli şirket aleyhine verilen tazminat kararı, Avustralya hukuk tarihindeki şu ana kadarki en yüksek meblağ içeren beşinci toplu dava olma özelliğini taşıyor.



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