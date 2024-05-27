A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Türbülans vakaları iklim değişikliği etkisi mi?

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | 27 Mayıs 2024 16:25:26

Singapur uçağından sonra bu kez Türkiye üzerinde yaralanmayla sonuçlanan türbülans yaşandı. Bazı bilim insanları iklim değişikliğinin etkisine dikkat çekti. Katar ile İrlanda arasında Pazar günü sefer yapan bir yolcu uçağı, Türkiye semalarında türbülansa girdi, altı yolcu ve altı kabin görevlisi yaralandı. Katar Havayollarının QR107 sefer sayılı uçağı, Doha'dan başlayan yolculuğunu planlandığı gibi Dublin Havalimanına inerek tamamladı. Katar Havayolları 12 kişinin "hafif" şekilde yaralandığını açıklarken, Dublin'de sekiz kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.



Türk hava sahasında yaşanan olay öncesinde de geçen Salı İngiltere'nin başkenti Londra'dan kalkan Singapur Havayolları uçağında ölümcül bir türbülans meydana geldi. Singapur uçuşu sırasında yaşanan şiddetli türbülans nedeniyle uçak 3 dakikada 1800 metre irtifa kaybetti, bu esnada 73 yaşındaki bir İngiliz vatandaşı muhtemelen kalp krizinden öldü. Tayland'ın başkenti Bangkok'a acil iniş yapan uçakta yolcu ve uçuş ekibinden olmak üzere 50 kişi yaralandı, 20'sinin tedavileri yoğun bakım servisinde yapıldı. Her iki olay da Amerikan Boeing şirketince üretilen uçaklarda yaşandı.

Türbülans vakaları arttı.

Peş peşe gerçekleşen bu iki olay, iklim değişikliği ile türbülans arasında bir ilişki olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi. Uzmanlara görü bu sorunun yanıtı "evet." İngiltere'deki Reading Üniversitesi meteoroloji uzmanları tarafından yapılan bir araştırma, son kırk yılda Kuzey Atlantik'te şiddetli türbülans vakalarında yüzde 55 artış yaşandığını ortaya koydu. Çalışmayı yürüten Profesör Paul Williams, "iklim değişikliği nedeniyle türbülansın arttığına dair güçlü kanıtlar" olduğunu söyledi.

Williams ve ekibi, iklim değişikliğinin beklendiği gibi seyretmesi halinde şiddetli türbülans olaylarında birkaç on yıl içinde iki ila üç kat artış yaşanabileceğini değerlendiriyor. ABD merkezli Embry-Riddle Havacılık Üniversitesi'nden Thomas Guinn de iklim değişikliğinin havadaki jet akımlarını etkileyerek, türbülansı artırabileceğinin tahmin edildiğini söyledi. Ancak bu açıklamaya itiraz eden, hava trafiğindeki artışa paralel türbülans vakalarıyla karşılaşma sıklığının artmış olabileceğini söyleyen uzmanlar da var.

En etkili önlem: Kemer

Uçuşu olumsuz etkileyecek hava olayları genelde önceden tahmin edilebildiğinden türbülans kaynaklı ölüm ve yaralanmalar çok nadir yaşanıyor. Ancak "öngörülemeyen şekilde hareket eden dengesiz hava" olarak tanımlanan türbülans; gökyüzünde açık bir uyarının olmadığı, iyi hava koşullarında da meydana gelebiliyor. Büyük bir havayolu şirketince rapor edilen türbülansa bağlı son ölüm 1997 yılında gerçekleşmişti. Havada meydana gelen bu tehlikeli duruma karşı alınabilecek en önemli tedbir ise kemerleri uçuş boyunca bağlı tutmak.

Doha-Dublin uçuşundan sonra İrlanda basınına demeç veren yolcular, "türbülansla birlikte insanların tavana çarptığını, yaralanmaların bu şekilde meydana geldiğini" anlattılar. Singapur Havayolları da geçen hafta yaşanan ölümcül olayın ardından kemer takma kurallarını sıkılaştırdı.



Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Türbülans vakaları iklim değişikliği etkisi mi?
Dünyanın gözü kulağı Ortadoğuda: İran-İsrail gerilimi tırmanıyor.
İsrail, Gazze'de yardım konvoyunu hedef aldı: Biri Avustralyalı 7 kişi öldürüldü
DEVLET-ULUSTAN FEDERASYONA, ekitap
Dünyada altın madenciliği nasıl yapılıyor, kazalar ne kadar yaygın?
Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin'i tanıma kararı aldı.
AFP'den SADAT iddiası: Nijer'e bin paralı asker gönderildi.
Yeni Kaledonya'da neler oluyor?
Rusya: İngiltere'ye ait hedefleri vurabiliriz
AB, Türkiye'ye verdiği mülteci fonunun nasıl harcandığını öğrenemiyor.

Türkiye'de açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı
Tayland esrarı yeniden yasaklıyor.
İstanbul kirada Avrupa’nın lideri
Türkiye AB’nin 6 milyar Euro mülteci yardımını nasıl harcadı, AB Sayıştayı’nın eleştirileri neler?
Yoksulluk sınırı bir yılda 24 bin TL arttı.
Fahri Kiamil
İki annenin başlattığı akıllı telefon karşıtı hareket çığ gibi büyüdü
Afganistan'da onlarca arkeolojik alan buldozerle yıkılarak yağmaya açıldı.
Franz Kolschitzky: Viyana Kuşatması'ndan Kalan Kahveleri Değerlendiren Girişimci
Kış güneşi arayan Britanyalıların adresi Türkiye

"İNEK BAYRAMI" ekitap
Dünya tarihini şekillendiren 6 içecek türü
Taş Kağıt Makas Oyunu (Jan Ken Pon)
"DUHOK KONUŞUYOR" ekitap
ENTERNASYONAL
KİBİRLİ GÜÇ ZEHİR - ERDEMLİ BİLİM PANZEHİR
KARARLILIK - KİŞİSEL ALTYAPI
TARİHSEL KİŞİLİK
TARİHSEL İNSAN
SÜREÇ VE TARİHSEL ÖZNE

'Yeşil İslam' Endonezya'yı iklim çöküşünden kurtarabilir mi?
İsviçreli kadınlar AİHM'de görülen iklim değişikliği davasında zafer kazandı.
Yorgun dünya artık yavaş dönüyor
Avustralya’daki dev yosun ormanlarını yapay zekâ koruyor
2023'te sıcaklık rekoru kırıldı
Apple otomobili ABD'de üretime bir adım daha yaklaştı.
Yaşgünün Kutlu Olsun James Webb Uzay Teleskobu
Su ve deterjan olmadan çalışan bir çamaşır makinesi
Akıl okuyabilen robot tasarladılar
Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik , Metaverse, Sanal Uzay Nedir?

Bilim insanı Matthieu Juncker ekosistemi gözlemlemek için ıssız adada 8 ay tek başına kalacak.
Beynine çip takılan kişinin düşünceleri 25 dakika boyunca okundu.
14 Mart Pi Günü, Günün Kutlu Olsun Pi !
Tüm canlılar için en ideal sıcak
Avustralya’da 350 kişinin konuştuğu yeni bir dil gelişti
İstanbulluların %44'ü kıt kanaat geçiniyor
Türkiye artık yabancılar içinde ucuz değil…
2023'te 282 milyon insan açlık yaşadı.
Servet dağılımı adaletsizliği: Türkiye'de %1’lik kesim servetin %40’ını alıyor
BM Raporu: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında soykırım suçu iddiası

GEÇİTKALE'DEN GELİYORDU...
GENÇ BİR YAZARA BİRKAÇ TAVSİYE
DEĞİŞİYOR, YOKSULLAŞIYOR
“KİRAZ ZAMANI” SERÇELER, KİRAZ AĞACIMIZ, RAZZİA
Enflasyon Rehberi
Ziyafet
Kim Aptal, Kim Akıllı
SİVAS
SAMSUN
DEVLETİN CİDDİYETİ

İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..
Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi
Dünyanın İlk Destan Kahramanı: Gılgamış


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 